Первый рассказчик России…

15 января 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии Евгения Ивановича Носова.

Биография Евгения Носова

Важнейшие его темы — военная и деревенская. «Песнь моего друга, как цветок чабреца, некорыстна с виду, но чист и высок её тон», – так прекрасно отзывался о Носове другой известный писатель Василий Астафьев.

Детство

Евгений Носов родился в 1925 году в селе Толмачево Курского района Курской области. Толмачево, примостившись на берегу одной из проток Сейма, с колоколенкой и парком лип, и сегодня четко просматривается из Курска с невысокого берега Тускари. Там, в доме деда, в многодетной крестьянской семье Евгений Носов провел детские годы. Одно время его отец трудился в Артемовске на строительстве хлебозавода, но главным образом – слесарем на Курском механическом заводе. Будущий писатель хорошо помнил и тропу, по которой еще ребенком с матерью ходил в город, и обратно. «Хлеба стояли вровень с моей головой, при каждом порыве ветра колосья щекотали мне шею и ухо», – писал Евгений Носов в одном из рассказов.

В 1933 году Евгений поступил в среднюю школу города Курска и до войны успел окончить 8 классов. Как только немцы оккупировали город, с матерью и младшей сестрой он успел перебраться к бабушке в Толмачево.

Рядовой Носов

В октябре 1943 года будущий писатель был призван в ряды Красной армии. Полтора года находился на передовых позициях в артиллерийской батарее истребителей танков. Его боевой путь пролег через Брянск, Могилев, Бобруйск, Минск, Белосток, Варшаву. На этом пути рядовой Носов подбил немало вражеской военной техники, был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

В феврале 1945 года в сражении под Кенигсбергом Евгений Носов был тяжело ранен. День Победы встретил на госпитальной койке в городе Серпухове и лишь в июне 1945 года демобилизовался по инвалидности. Об этом периоде своей жизни позже написал рассказ «Красное вино победы».

Радость свидания с родными быстро пригасила голодная послевоенная жизнь. Отцу, тоже серьезно пострадавшему от тяжелого ранения, нелегко доставались средства на содержание семьи. Не зная, как облегчить участь домашних, Евгений Носов спешно, за один год, сдал экзамены за среднюю школу. Вскоре вслед за будущей женой Валей Ульяновой, окончившей техникум советской торговли и получившей направление на работу в Казахстан, махнул он в город Талды-Курган.

Там удача ему улыбнулась. Областной газете «Семиреченская правда» требовался художник-оформитель, и он, умея неплохо рисовать, определился на эту должность. Через год после приезда в Казахстан Евгений Иванович сделал Валентине Родионовне, своей давней возлюбленной, предложение руки и сердца. Та с радостью согласилась. В 1948 году у супругов появился сын Евгений, в 1954 – дочь Ирина.

Когда проявились у Евгения Носова явные литературные задатки, редакция возложила на него другие обязанности. Вначале в качестве специального корреспондента разъезжал по городам и весям, потом ему доверили вести отдел промышленности, транспорта и торговли.

Рассказчик

В 1951 году Евгений Носов вернулся в Курск и стал трудиться в редакции газеты «Молодая гвардия», где последовательно заведовал отделами рабочей молодежи, сельской молодежи и комсомольской жизни. В 1957 году серьезно занялся литературным трудом. Чтобы выгадать время для творчества, вновь пошел на должность художника-оформителя. Выступал с небольшими рассказами в периодической печати. К началу 1958 года составил сборник «На рыбачьей тропе», посвящалось природе родного Курского края – «порубежной окраине России». И Курское литературное объединение послало его на Всероссийский семинар в Ленинград. Руководители группы во главе с Всеволодом Рождественским высоко оценили опыты молодого прозаика, по выходу книги рекомендовали его в Союз писателей СССР.

После окончания Высших литературных курсов Евгений Носов перешел на профессиональную писательскую работу. В пору творческой зрелости увидели свет его книги «Где просыпается солнце», «В чистом поле за проселком», «Берега», «Шумит луговая овсяница», «Мост», «И уплывают пароходы», «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы», «Моя Джомолунгма».

Евгения Носова можно отнести к представителям «деревенской прозы» и к не менее значимой в литературе XX века «окопной правде». В его лучших произведениях читатели находят масштабное философское осмысление бытия людей и Отечества. Мастерство, широта интересов и реалистический опыт Евгения Носова натуральны, естественны, богаты и разнообразны, он легко, свободно и художественно цельно рисует картины трудовой деревни и жизнь городскую, фабричную, отступающую грозным летом 1941 года армию, поднимающийся на священную борьбу народ.

Недаром друг писателя – В. П. Астафьев назвал его первым рассказчиком России.

В повести Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» мощно описана неожиданность нагрянувшей войны, бессердечная тяжесть беды от фашистского нашествия, навалившаяся на мужчин и женщин, стариков и детей.

Размышляя над тем, почему так долго нация помнит войну, он ненавязчиво подводит к выводу, что коварство и беспощадность врага не только воздействуют на массовое сознание, но до основания потрясают человеческий дух. Поражает эпическая панорама, открывающаяся в конце повести: к сборному пункту движутся колонны мобилизованных: усвятские идут, «никольские пробегли да хуторские», ситнянские мужики шагают, ставские, и, кажется, нет им конца – воспряла вся Россия, люди русские готовы защитить себя и близких.

Разносторонние таланты

Литературно-творческую работу Евгений Носов неизменно совмещал с большой и плодотворной общественной деятельностью, являясь членом правления Союза писателей СССР, секретарем правления Союза писателей России, членом редколлегий журналов «Наш современник», «Подъем» и «Роман-газеты».

Носов был мастером во всём – он сочинял превосходные рассказы и повести, очерки и статьи. Писал прекрасные, полные лирики пейзажи, умел великолепно фотографировать.

За книгу «Шумит луговая овсяница» ему присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького. За рассказы 90-х годов отмечен Международной литературной премией имени М. А. Шолохова, а в 2001 году удостоен премии имени А. Солженицына. По мотивам его рассказов сняты фильмы «Объездчик» и «Цыганское счастье».

За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность Евгению Носову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Его произведения известны не только в России, но и далеко за ее пределами, они переведены на многие иностранные языки, по ним ставились спектакли, снимались кинофильмы, они включены в школьную программу по литературе.

В жизни Евгений Иванович, по свидетельству многочисленных почитателей его таланта, умел быть разным. «Бывал неразговорчивым и хмурым, смотрящим на всех исподлобья, когда дают знать о себе старые фронтовые раны, а бывал преисполненным ласки и юмора и тогда весь он, крупный, кряжистый человек с хитроватым умом, светился добротой и заполнял собою сердца и умы родных и друзей, а мог быть изумительным устным рассказчиком, зачаровывающим или повергающим в хохот приятелей и слушателей».

Умер Евгений Иванович в Курске 14 июня 2002 года. В последние годы жизни, гуляя в морозные дни, часто занимался развешиванием призывов к людям покормить птиц. На своей могиле так и попросил написать: «Покормите птиц».

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