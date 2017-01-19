Отец космонавтики

110 лет назад 12 января 1907 года родился человек, имя которого напрямую связано с успехами нашей страны в области освоения космоса. Это основоположник практической космонавтики, учёный и главный конструктор первых советских ракет-носителей и космических кораблей Сергей Павлович Королёв.

Биография Сергея Павловича Королёва

Детство и юность

В Житомире, в семье учителя русской словесности родился сын. Но вскоре после рождения ребёнка семья распалась, и Серёжа оказался в Нежине, на попечении родителей матери. Именно здесь пятилетний мальчик впервые увидел полёт аэроплана. Это зрелище поразило его воображение.

В 1917 году Сергей с мамой и отчимом обосновались в Одессе. Здесь Серёжа пошёл в первый класс гимназии, но проучился недолго: гимназию закрыли. Потом были несколько месяцев единой трудовой школы. Дальше будущий конструктор учился дома. Его родители были учителями, а отчим ещё имел инженерное образование. Благодаря ему Серёжа всерьёз увлёкся авиационной техникой. Юный Королёв проявил незаурядные способности в авиастроении: первый собственный планер Сергей сконструировал в 17 лет. На втором планере «Коктебель» был установлен всесоюзный рекорд дальности парящего полёта.

Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём общие инженерные дисциплины, стал спортсменом-планеристом и перевёлся в МВТУ имени Баумана. За время учёбы Сергей уже получил известность как молодой способный авиаконструктор и опытный планерист.

Андрей Туполев, который был руководителем диплома талантливого студента, нисколько не сомневался, что Королёв станет создателем новых самолётов и совершит прорыв в авиастроении.

Рождение мечты

Весной 1929 года Сергей Королёв прочитал книгу Циолковского об исследовании космоса. Смелая, почти фантастическая идея о полётах вне атмосферы захватила будущего конструктора.

В 1930 году состоялась встреча Сергея Королёва и Константина Циолковского, которая предопределила не только судьбу будущего генерального конструктора, но и всей космической отрасли. Расставаясь с Циолковским, Королёв уже был твёрдо уверен в своём предназначении.

Первая ракета

В сентябре 1931 года Сергей Королёв и его талантливый единомышленник Ф. А. Цандер добились создания в Москве общественной организации – Группы изучения реактивного движения. Команда энтузиастов работала бесплатно, отдавая любимому делу всё своё время, и через два года в небо влетела первая жидкостная советская ракета. Это был огромный успех.

В сентябре 1933 года работа над ракетами вышла на новый уровень: Михаил Тухачевский издал приказ о создании Реактивного научно-исследовательского института, в котором Сергей Королёв стал заместителем директора. Но волна репрессий 1937 года захлестнула и многих выдающихся специалистов-авиаторов. 27 июня 1938 года Королёв был арестован по обвинению во вредительстве и приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Кроме него были арестованы и другие работники Реактивного института.

Конструктор отправился отбывать наказание на Колыму. Но учёный остался верен своему делу даже в таких суровых условиях. Говорят, что свою первую радиоуправляемую ракету Королёв рассчитывал прямо на стене барака. Доказывая свою невиновность, он писал письма лично Сталину.

В мае 1940 года Сергея Павловича вернули в Бутырку, срок снизили до 8 лет. Королёв оказался в спецтюрьме НКВД. Здесь было четыре проектных бюро, в которых заключённые, первоклассные инженеры и конструкторы, занимались разработкой новых самолётов. Сергея Королёва распределили в КБ Туполева, где он работал над созданием новых бомбардировщиков.

В 1944 году Сергей Павлович был досрочно освобождён со снятием судимости по личному приказу Сталина, но не реабилитирован. Полной реабилитации конструктор сумел добиться только в 1957 году, уже будучи членом КПСС.

Оборона и наука

В сентябре 1945 года Сергею Королёву поручили отправиться в Германию, где проводись испытания немецкой баллистической ракеты Фау-2. Он должен был изучить ракету и разработать её аналог из отечественных материалов. Для этой цели в 1946 году было создано ОКБ-1, и Сергей Павлович стал его главным конструктором. Всего через два года в СССР были проведены испытания баллистической ракеты Р-1, а в 1950 году она была принята на вооружение. За ней последовали более совершенные образцы с большей дальностью полёта и ядерным боевым зарядом.

Благодаря научному гению Королёва, военная промышленность была оснащена межконтинентальными ракетами. Они стали основой ракетно-ядерного щита СССР.

Путь в космос

Чертой, которая и сделала из Королёва отца космонавтики, была способность идти за своей мечтой. Он грезил не просто о выходе человека в космос, но и о создании лунного поселения. А главной идеей конструктора была экспедиция на Марс и создания марсианской базы. По его замыслу к середине 70-х советские космонавты должны были ступить на поверхность Красной планеты.

Поэтому во время работы в оборонной промышленности Королёв использовал возможности ракет с вертикальным запуском для изучения ближнего космического пространства.

Упорство и целеустремлённость помогли Королёву за двадцать лет практически с нуля создать космонавтику страны.

Космическая эра человечества началась 4 октября 1957. Именно в этот день стартовал первый искусственный спутник Земли. «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества» – сказал позже С. П. Королёв.

Через два года в сторону Луны стартовала первая ракета.

А 12 апреля 1961 года весь мир ликовал, узнав о фантастической новости – советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг земного шара.

Счастливые приметы

«Многие отмечали суеверия Королёва, его почти благоговейный трепет перед некоторыми приметами, – вспоминал Марк Галлай доктор технических наук – Такого, конечно, не было, Однако нельзя утверждать о том, что он совсем пренебрегал приметами. Так, к примеру, Сергей Королёв страшно не любил пуски своих ракет по понедельникам... Ещё он не любил, когда натыкался на старте на женщин».

Сергей Павлович всегда носил в правом кармане своего пиджака две монетки по копейке – детский талисман на счастье.

Человек-невидимка

Ещё одной особенностью жизни создателя советской космонавтики была полная засекреченность. Королёва не существовало, а научные статьи подписывались «профессор К. Сергеев».

Так получилось, что Сергея Павловича обошли сразу две Нобелевских премии. После запуска первого спутника Нобелевский комитет отправил в СССР официальный запрос: кому присудить премию? Однако Никита Хрущёв посчитал, что за такой труд нельзя награждать одного человека. Но главной причиной была полная засекреченность Королёва. Второй раз Нобелевскую премию хотели присудить уже в 1961 году за полёт первого человека в космос. Обе премии в итоге прошли мимо талантливого советского конструктора. Но он сумел стать единственным в истории Советского Союза человеком, который стал Героем Социалистического Труда, ещё не будучи реабилитированным.

Сергей Павлович Королёв ушёл из жизни за день до своего 59-летия в 1966 году. И только тогда и наша страна и весь мир узнали настоящие имя и фамилию человека, которого пресса, радио и телевидение называли просто Генеральный конструктор. Режим секретности был снят.