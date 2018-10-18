Он пел о том, о чём шептали...

19 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения известного драматурга, поэта и барда Александра Галича.

Биография Александра Галича

Александр Гинзбург родился в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Его отец был экономистом, а мама работала в консерватории. Она любила театр, училась музыке, и большинство её увлечений передалось затем её детям – Александру и Валерию, ставшему позже известным кинооператором.

В 1923 году семья перебралась в Москву. Александр с пяти лет учился играть на рояле и писать стихи. В восемь лет он стал заниматься в литературном кружке, которым руководил поэт Эдуард Багрицкий. В школе Саша учился на «отлично» и был всеобщим любимцем – прекрасно играл на рояле, хорошо танцевал, пел революционные песни. Когда Александру исполнилось 14 лет, были опубликованы его первые стихи.

Окончив девятый класс, Александр подал документы в Литературный институт и, к удивлению многих, поступил туда. Одновременно его приняли в оперно-драматическую студию Станиславского. Совмещать учёбу в обоих вузах было сложно, и юноша ушёл из литинститута. Однако и в студии он проучился всего три года и покинул её без диплома. Александр прочёл слова в своём личном деле, написанные рукой одного из преподавателей: «Этого надо принять! Актёра из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно!». Юношу сильно задело это замечание, и он ушёл в только что открывшуюся студию под руководством Алексея Арбузова. Было это осенью 1939 года. Когда началась война, Александр не попал на фронт из-за порока сердца, устроился в геологоразведочную партию и отправился на юг. В Ташкенте снова встретился со студийцами Арбузова и присоединился к передвижному театру, который ездил по фронтам. Александр выступал в нём сразу в нескольких качествах – актёра, драматурга, поэта и композитора. Устроилась и личная жизнь – он женился на актрисе Валентине Архангельской, родилась дочь Алёна.

Но затем театр распался, а в 1944 году та же участь постигла и брак Александра Аркадьевича. Его жена уехала в Иркутск, где получила место ведущей актрисы, а сам Гинзбург решил остаться в Москве.

Вскоре он взял себе литературный псевдоним Галич, «Галич» – литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилии («Г»), имени («Ал») и отчества («ич»).

Драматург

Весной 1945 года в жизни Галича появилась новая любовь. Звали её Ангелина Шекрот (Прохорова). Галич называл жену Нюшкой, а из-за её телосложения у неё было прозвище – Фанера Милосская. «...Она стала для него всем – женой, любовницей, нянькой, секретаршей, редактором. Аня не требовала от Галича верности, состояние влюблённости было для него естественным творческим стимулятором, никакого отношения не имеющим к их любви. Нюша его не ревновала, к романам мужа относилась с иронией. Скажем, однажды сказала: «Ладно бы выбрал себе кустодиевско-рубенсовский тип, можно понять. Но очередная пассия – такая же «фанера»...».

Всесоюзная слава пришла к Александру Аркадьевичу как к талантливому драматургу. В Ленинграде состоялась премьера спектакля по его пьесе «Походный марш». Песня из спектакля, тоже написанная Галичем, «До свиданья, мама, не горюй», стала очень известной. В начале 1950-х годов Галич был преуспевающим автором пьес, которые с огромным успехом шли в театрах страны. Среди них были «Вас вызывает Таймыр», «За час до рассвета». В 1954 году фильм «Верные друзья», снятый по сценарию Галича и Исаева, занял в прокате 7-е место.

В 1955 году Галича приняли в Союз писателей СССР, а три года спустя и в Союз кинематографистов. Жанры, в которых работал Галич, были абсолютно разными. Военная драма «На семи ветрах», комедия «Дайте жалобную книгу», биографическая драма «Третья молодость» – о великом русском балетмейстере Петипа и так далее.

Бард

Песни Галича начали появляться одна за другой в начале 1960-х, и, благодаря магнитофонным записям, мгновенно стали популярными. Самой первой песней была «Леночка», написанная Галичем ночью в поезде в 1962 году.

Творчество Александра Аркадьевича стало развиваться в двух руслах: с одной стороны – пьесы о коммунистах, сценарии о чекистах, с другой – пронзительная, гневная печаль в песнях. Эта раздвоенность многих раздражала, его

обвиняли в неискренности и двуличии.

В марте 1968 года его пригласили на фестиваль песенной поэзии в новосибирском Академгородке.

Галич начал с песни «Промолчи», а когда исполнил «Памяти Пастернака», весь зал поднялся со своих мест, после чего разразился громоподобными аплодисментами. Галич получил приз и почётную грамоту, в которой было написано: «Мы восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим мужеством...»

В августе того же года, потрясённый вводом советских войск в Чехословакию, Галич сочинил «Петербургский романс». Но на этот раз его вызвали в Союз писателей и сделали первое серьёзное предупреждение насчёт репертуара. Жена просила его быть благоразумнее, на какое-то время прекратить выступления, не позволять записывать себя на магнитофон. Галич дал такое слово, но обещание не сдержал.

Гроза разразилась, когда записи случайно услышал один из членов Политбюро. Он поднял вопрос об «антисоветчине», и колесо завертелось. 29 декабря 1971 года Галича вызвали в Союз писателей – исключать. За него заступились Катаев, Барто, Рекемчук и Арбузов, но «сверху» пришёл приказ, чтобы решение было единогласным... А через месяц исключили и из Союза кинематографистов.

После этих событий положение Галича стало катастрофическим. Прекратились репетиции, были сняты с репертуара спектакли. Александру Аркадьевичу пришлось распродать свою богатую библиотеку, он подрабатывал литературным «негром», давал платные домашние концерты по 3 рубля за вход. В апреле 1972 года у него случился третий инфаркт. Врачи дали барду инвалидность второй группы, которая обеспечивала его пенсией в 60 рублей.

«Езжайте насовсем»

Весь 1973 год официальные власти подталкивали Галича к тому, чтобы он покинул СССР. Когда в 1974 году его пригласили в Норвегию, ОВИР отказал ему в визе. Ему заявили: «Зачем вам виза? Езжайте насовсем». При этом КГБ пообещал оперативно оформить все документы. Александр Аркадьевич и Ангелина Николаевна поселились в Мюнхене, где он стал вести на радиостанции «Свобода» передачу под названием «У микрофона Александр Галич». Потом переехали в Париж. Оказавшись в эмиграции, Галич много и плодотворно работал. Как вспоминали люди, которые тесно общались с Галичем, тот смирился с изгнанием. На Западе у него появилось своё дело, хороший доход, у него была своя аудитория.

Загадочный финал

В тот день – 15 декабря 1977 года – в парижскую квартиру Галича доставили из Италии стереопроигрыватель, в который входили магнитофон, телевизор и радиоприёмник. Подключить всё должен был мастер, однако Галич решил опробовать телевизор немедленно. Жена как раз вышла в магазин. А далее произошло неожиданное. Мало знакомый с техникой, Галич, вставляя антенну, получил удар током и упал на батарею, замкнув таким образом цепь. Когда супруга вернулась домой, Галич ещё подавал слабые признаки жизни, но умер, не дождавшись врачей на руках у жены.

Смерть такого человека не могла не вызвать самые противоречивые отклики в эмигрантской среде. Самой распространённой версией его смерти была гибель от длинных рук КГБ. Так считали многие, в том числе и его дочь. Она рассказывала, что мать Галича получала анонимные письма с предупреждениями о том, что её сына хотят убить.

Александра Галича похоронили в Париже.

Только в конце 1980-х годов имя и творчество Александра Галича вновь вернулись на родину.

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