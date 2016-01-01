Олег Видов: Две жизни князя Гвидона

Отечественные фильмы с участием Олега Видова сняты уже давно, но до сих пор зрители помнят и любят его героев: Мориса-мустангера из "Всадника без головы", Гвидона в "Сказке о царе Салтане", красавца лейтенанта в "Джентльменах удачи".

Биография Олега Видова

В шестидесятые годы эффектный стройный блондин был настоящим кумиров молодых зрительниц, его часто приглашали на съемки зарубежных фильмов. Но в начале восьмидесятых Видов исчез и с экрана, и со страниц газет и журналов. Он был одним из первых киноактеров, уехавших на запад, и одним из немногих, кому удалось продолжить там профессиональную карьеру.

Олег Борисович Видов родился в военном 1943 году (11 июня) в городке Видное, расположенном неподалеку от современной МКАД (по другим данным – в одной из подмосковных деревень). Его мать, Варвара Ивановна Видова, заведовала школой, а отец, Борис Николаевич Гарневич, был финансовым работником, и долгое время жил отдельно от семьи. Варвара Ивановна работала в Монголии, затем в Германии, где и прошли детские годы будущего актера. В четырнадцать лет Олег перешел в вечернюю школу и начал зарабатывать самостоятельно. В его трудовой книжке есть записи о работе и санитаром, и электриком при строительстве останкинской башни. Однако после получения аттестата молодой человек предпринял попытку изменить свою жизнь.

В 1960 году Олег Видов поступил на актерский факультет ВГИК (курс Я. Сегеля и Ю. Победоносцева). В этом же году он сыграл эпизодическую роль в фильме "Друг мой, Колька" (1960), имевшем огромный успех у зрителей и бурно обсуждавшемся в прессе. Далее последовало несколько небольших, но очень интересных ролей: Ваня в антирелигиозной комедии "Конец света" (1962), восхитивший западных режиссеров велосипедист с зонтом в "Я шагаю по Москве" (1962), брат главного героя в "Если ты прав" (1963). После этого режиссер Басов пригласил красивого и талантливого студента на роль главного героя фильма "Метель". Руководство института категорически запретило Видову участвовать в съемках, но оказаться от такого предложения он не смог. Результатом стало отчисление из ВГИКа и отлично сыгранная роль ВлаОтечественные фильмы с участием Олега Видова сняты уже давно, но до сих пор зрители помнят и любят его героев: Мориса-мустангера из "Всадника без головы", Гвидона в "Сказке о царе Салтане", красавца лейтенанта в "Джентльменах удачи". В шестидесятые годы эффектный стройный блондин был настоящим кумиров молодых зрительниц, его часто приглашали на съемки зарубежных фильмов. Но в начале восьмидесятых Видов исчез и с экрана, и со страниц газет и журналов. Он был одним из первых киноактеров, уехавших на запад, и одним из немногих, кому удалось продолжить там профессиональную карьеру.

"Сказке о царе Салтане"

Олег Борисович Видов родился в военном 1943 году (11 июня) в городке Видное, расположенном неподалеку от современной МКАД (по другим данным – в одной из подмосковных деревень). Его мать, Варвара Ивановна Видова, заведовала школой, а отец, Борис Николаевич Гарневич, был финансовым работником, и долгое время жил отдельно от семьи. Варвара Ивановна работала в Монголии, затем в Германии, где и прошли детские годы будущего актера. В четырнадцать лет Олег перешел в вечернюю школу и начал зарабатывать самостоятельно. В его трудовой книжке есть записи о работе и санитаром, и электриком при строительстве останкинской башни. Однако после получения аттестата молодой человек предпринял попытку изменить свою жизнь.

В 1960 году Олег Видов поступил на актерский факультет ВГИК (курс Я. Сегеля и Ю. Победоносцева). В этом же году он сыграл эпизодическую роль в фильме "Друг мой, Колька" (1960), имевшем огромный успех у зрителей и бурно обсуждавшемся в прессе. Далее последовало несколько небольших, но очень интересных ролей: Ваня в антирелигиозной комедии "Конец света" (1962), восхитивший западных режиссеров велосипедист с зонтом в "Я шагаю по Москве" (1962), брат главного героя в "Если ты прав" (1963). После этого режиссер Басов пригласил красивого и талантливого студента на роль главного героя фильма "Метель". Руководство института категорически запретило Видову участвовать в съемках, но оказаться от такого предложения он не смог. Результатом стало отчисление из ВГИКа и отлично сыгранная роль Владимира в экранизации пушкинской повести, вышедшей на экраны в 1964 году. За этой ролью последовал Медведь в "Обыкновенном чуде", снятом Эрастом Гариным в 1964 году, и князь Гвидон в "Сказке о царе Салтане" (1966), вошедшей в золотой фонд советского кинематографа. Огромная популярность Видова способствовало тому, что руководство ВГИКа пересмотрело свое решение об отчислении молодого актера. Его восстановили в числе студентов, причем сразу на пятый курс, а академическую разницу Олег сдал за восемь месяцев. При этом он сумел еще и познакомиться со своей будущей женой – студенткой художественного отделения Мариной. Правда, этот брак был недолгим.

"Всадник без головы"

После "Сказки о царе Салтане" Видов стал получать приглашения от зарубежных режиссеров. Он исполнил главные роли в датско-шведском фильме о викингах "Красная мантия" (1967), югославской картине "Есть любовь, нет любви" (1968). За этим последовала серия военных фильмов. Советский актер сыграл Николу в югославском фильме "Битве на Неретле" (1968), где его партнерами были Юл Бриннер, Орсон Уэллс, Сильва Кошина, Сергей Бондарчук и другие звезды. Неожиданным для его амплуа стал эсесовец в ленте "Причину смерти не называть" (19698), снятой югославскими и немецкими режиссерами. Еще одним историческим героем Видова стал Томлинсон в советско-итальянском фильме "Ватерлоо" (1969).

Высокий актерский рейтинг Видова и его великолепные внешние данные привлекали к нему женское внимание. Среди его поклонниц была и дочь профессора истории, а также близкая подруга Галины Брежневой и звезда московского бомонда Наталья Федотова. В 1970 году она стала женой Видова, а в 1972 году у них родился сын Вячеслав. Видов продолжал много сниматься, но настоящим триумфом для него оказалась роль Мориса Джеральда в ярком остросюжетном фильме "Всадник без головы" (1973). В этом же году Видов решил получить второе образование и снова поступил во ВГИК, на этот раз на факультет режиссуры. Как водится, за успехом последовали и слухи – актера упрекали в том, что он получает роли благодаря жене. Этому способствовало и то обстоятельство, что на роль главного героя в советско-японском фильме "Москва, любовь моя" (1974) первоначально быль назначен Олег Даль. Талант и международное признание Видова, казалось бы, должны были опровергнуть такие слухи. Он блестяще сыграл такие роли, как адмирал в "Легенде о Тиле" (1976), Андрей в "Транссибирском экспрессе" (1977), Альфред в "Летучей мыши" (1979). В 1976 году второй брак знаменитого актера распался, и последствия этого не замедлили сказаться. Ярких ролей становилось все меньше, а руководству ВГИК было настоятельно рекомендовано не выдавать Видову диплом.

В 1983 году, окончив съемки фильмов "Срочно... секретно... Губчека" и "Демидовы", Олег Видов работал в Югославии над фильмом "Оркестр". Неожиданно он получил телеграмму с требованием немедленно вернуться в Москву. Понимая, что ничего хорошего дома его не ждет, Видов с помощью друга-актера уехал в Австрию, а оттуда – в Италию, где познакомился с журналисткой и продюсером Джоан Борстен. Вместе в 1985 году они перебрались в США.

"Джентельмены удачи"

Олег Борисович начал с работы строителя, затем устроился на фабрику. Однако после встречи с Савелием Крамаровым известный актер решил вернуться к кинематографу. Он снялся в фильме "Красная жара" (1988), затем создал собственную короткометражку "Легенда об изумрудной принцессе", отмеченную на нью-йоркском кинофестивале. После этого Олегу Борисовичу предложили роль Отто в "Дикой орхидее" (1989). Однако после съемок у актера обнаружили опухоль гипофиза, оказавшуюся доброкачественной. Успешно прооперировавшись, Видов продолжал сниматься в небольших ролях ("Бегущий по льду", "Любовная история", "Шпионка" и др.). Он также снял несколько фильмов: "Три дня в августе" (об августовских событиях 1991 года), "У времени в плену", "Моя Антония" и др. Однако главным проектом Видова сталя компания "Films by Jove", купившая у Союзмультфильм права на показ в США старых советских мультфильмов. Все ленты были отреставрированы, озвучены известными американскими актерами, и с большим успехом демонстрировались во всем мире. Однако дело окончилось судебным иском Союзмультфильма, который, в свою очередь, был отклонен судом США. Впоследствии коллекция фильмов была выкуплена Алишером Усмановым.

16 мая 2017 года звезда фильмов «Обыкновенное чудо» и «Всадник без головы» ушел из жизни в возрасте 73 лет в Уэстлейк Виллидж под Лос-Анджелесом.

Источник: peoples.ru

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