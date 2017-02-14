Олег Даль: «Приятная внешность и несносный характер»

Олег Иванович Даль появился на свет в подмосковном городе Люблино в семье потомков легендарного русского филолога, составителя толкового словаря Владимира Даля. Отец будущего актера Иван Зиновьевич занимал важный пост в железнодорожных инженерных службах. Мать Павла Петровна работала учителем в школе. У Олега Даля была сестра Ираида.

Олег Даль: "После меня останутся мои фильмы"

Биография Олега Даля

Рос Даль в городке Люблино, дворовое детство будущего актера проходило у дома №63 по улице Московской. Еще в школе у него было обнаружено заболевание сердца. Тогда же мальчик начал увлекаться живописью и литературным творчеством.

После окончания десятилетки, в 1959-м, сильно картавивший с детства Олег Даль, вопреки родительской воле, принял решение стать студентом Щепкинского театрального училища.

Начало творческого пути Олега Даля

Творческий экзамен в «Щепку» Даль сдавал с программой, в которую выходил монолог Ноздрёва в «Мертвых душах» Н.В.Гоголя и отрывкок из поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. По результатам конкурса, юноша был зачислен актерский курс мастера Николая Анненкова, актера Малого театра, Народного артиста СССР, трижды лауреата Сталинской премии. Однокурсниками Олега были такие ставшие позднее известными артисты как Михаил Кононов и Виталий Соломин.

В кино Даль дебютировал в 1962 году в роли Алика Крамера, в ленте «Мой младший брат», снятой по мотивам повести Аксёнова «Звёздный билет». После этого по приглашению Сергея Бондарчука молодой актер пробовался на роль Николая Ростова в киноэпопее «Война и мир», но пробы не прошёл. В 1963 году в прокате появился напряженный психологический детектив Аграновича «Человек, который смеется», в котором артист сыграл главную роль.

Олег Даль и первая популярность

В 1967 году, поссорившийся со всеми театрами из-за своего вспыльчивого характера Олег Даль, с третьих проб (первые две он сорвал, находясь под воздействием алкоголя), был утвержден руководством «Ленфильма» на роль в трагикомической военной ленте режиссера Мотыля «Женя, Женечка и «катюша». В августе 1967 года состоялась премьера этого фильма. Правда, советские чиновники признал картину «вредной», и предоставили ей прокатную лицензию лишь в третьесортных кинотеатрах страны. Фильм появился на больших экранах только после того, как получил огромное количество позитивных рецензий от адмиралов и высшего командного состава Балтийского и Северного флотов.

Окончательно укрепить популярность у зрителя, обеспечить себе регулярные приглашения сниматься у именитых режиссеров Олегу Далю удалось после участия в съемках фильма о жизни летчиков во время Великой Отечественной войны «Хроника пикирующего бомбардировщика». В этом фильме актер сыграл главную роль – стрелка-радиста Жени Соболевского.

В 1968 Даль сыграл роль солдата в музыкальном фильме по мотивам сказок Г.Х.Андересена «Старая, старая сказка». В 1970 году на широкие экраны вышла двухсерийная экранизация «Короля Лира» Шекспира. В этом фильме Олег Иванович создал интереснейший образ Шута.

Одной из самых известных работ Даля стала роль Евгения Крестовского в «Земле Санникова» о которой, кстати, сам актер впоследствии отзывался негативно. Серию сказочных фильмов с участием актера продолжила постановка в 1972 году «Тени» Евгения Шварца, где артист выступил в роли Христиана-Теодора, ученого и его Тени.

Карьера Олега Даля в театре

Снимаясь в кино, Даль параллельно активно развивался в качестве театрального актера. С 1963 года начинающего артиста пригласили работать в театр «Современник». Правда, первые пять лет он исполнял там роли преимущественно второго плана.

В 1968-м сыграл вора Васю Пепла в поставленной Галиной Волчек пьесе «На дне». Эта роль стала одной из самых заметных работ артиста на сцене «Современника».

Первый режиссерский опыт Даля – постановка «Принцесса и дровосек» (1969), где он также сыграл в одной из главных ролей.

Имея собственное представление о внутренней «творческой кухне», Олег Даль неоднократно сменил место работы и режиссера. В начале 70-х гг. он трудился в Ленкоме, одновременно репетируя во МХАТе у Олега Ефремова. В 1975, прекратив сотрудничество с театром «Современник», артист поступил на курсы режиссеров в мастерскую Хейфеца во ВГИКе. Правда, на них он так и не доучился - бросил. В конце 70-х Олег Даль входил в труппу театра на Малой Бронной.

За два года (1973-74) Даль, снялся в пяти кинолентах подряд, таких как «Звезда пленительного счастья» (реж. В.Мотыль), «Операция «Омега» (реж. А.-Я.Воязос) и других.

Последние работы Олега Даля

Одной из самых замечательных работ в последние годы жизни Олега Даля стала роль в фильме «Отпуск в сентябре» которая вышла на экраны только после смерти актера, в 1987 году. В ноябре 1980-го Даль стал работать в составе труппы Малого театра, где сыграл роль Алекса в спектакле «Берег».

Последнюю роль актер сыграл в ленте «Незваный друг». Фильм вышел в 1980 году. Правда, утверждали Олега Ивановича на эту роль «со скрипом». Из-за конфликта оказалось подорвано здоровье артиста. В последние месяцы жизни актер сильно пил. Осознавая проблему – Олег Даль предпринимал попытки «завязать» с гибельной привычкой.

Работа до изнеможения, частые конфликты с режиссерами и руководством киностудий, опала (Даль называл себя «инородным артистом»), невозможность выезжать за границу, чрезмерное употребление алкоголя, - все эти факторы привели к тому, что 3 марта 1981 года Олега Ивановича Даля не стало вследствие сердечного приступа. Актер умер в номере гостиницы в Киеве, где пребывал в творческой командировке. Могила артиста находится на Ваганьковском кладбище в Москве.

Источник: uznayvse.ru

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