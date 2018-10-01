Ох уж эти сказочки!

Сегодняшние дети и не знают, кто сыграл самых злых и в то же время комичных персонажей в старых советских сказках, зато наше поколение перед Милляром не перестает снимать шляпу. Каким Баба Яга и Кощей Бессмертный был на самом деле?

Судьба великого Георгия Милляра

Георгий Франциевич имел происхождение весьма благородное. Отец, Франц де Милье, талантливый инженер, прибывший из Франции для обучения русских инженеров моторостроению, будучи в Иркутске, по уши влюбился в настоящую русскую красавицу, дочь золотопромышленников Лизу Журавлеву.

Та тоже была очарована воспитанным и благородным французом. Они были ровней друг другу и скоро получили благословение родителей и переехали в Москву.

Жили в достатке. В центре столицы у супругов имелась огромная квартира, в Подмосковье и Геленджике — по даче. Для обучения маленького Гоши нанимались лучшие гувернантки.

Обязательными в программе были не только уроки хорошего тона, но и немецкий и французский языки.

Когда будущему актеру было три, папа скончался. Впрочем, его семья от этого не обеднела и не потеряла влиятельных родственников.

Тетка Гоши, без памяти любившая племянника, была известной актрисой того времени.

Она немедленно взяла над малышом шефство и вдоволь поводила его по театральным премьерам, концертам знаменитых Шаляпина, Неждановой, Собинова.

Не удивительно, что дома подрастающий мальчик стал подражать артистам. Он пытался петь и танцевать, а также повторял понравившиеся ему сценки. К школьному возрасту Георгий Франциевич полюбил играть в домашний театр, устраивая маме настоящие спектакли.

Революция

Кащей Бессмертный (1944)

Ему было 14, когда в стране начались кровавые события. В безоблачную только начинавшуюся юность мальчишки вмешался случай.

Чтобы уберечь семью, мама вывезла ребенка в Геленджик, а через некоторое время выяснила, что их дача в Подмосковье изъята в пользу государства, а в огромной квартире разбита коммуналка, в которой им с Гошей теперь положена только одна небольшая комната…

Опасаясь преследований, мама немедленно сменила себе и сыну фамилию, получив вместо французского благородного де Милье немецкое и чуть более простое Милляр.

Школу мальчик по фамилии Милляр оканчивал в Геленджике, а после выпускного бала устроился бутафором в местный театр. Даже заполняя официальные анкеты, он старался больше никогда не упоминать о своем происхождении.

Держал в тайне даже то, что в совершенстве владеет привитыми с детства немецким и французским языками.

Конечно, он мечтал однажды и сам очутиться на подмостках. И однажды талантливому и кропотливому бутафору Гоше подвернулась необычная возможность.

В театре ставили «Золушку», но прямо перед началом вдруг пришло известие о том, что главная героиня внезапно заболела. Заменить ее в считанные минуты было решительно некем. Тогда сам Милляр оделся в ее наряд и отправился на сцену — благо всю роль за время репетиций успел выучить наизусть.

Увидев, что бутафор справляется, режиссеры начали давать ему и другие, более органичные для молодого мужчины роли.

Москва

Майская ночь, или Утопленница (1952)

Вдохновленный полученным опытом, Милляр все-таки осмелился отправиться в город своего детства — в Москву. Он поступил в Школу юниоров при Московском театре Революции, ныне — театре имени Маяковского. Сложного и необычного студента каждую сессию обсуждали всем педсоставом.

С одной стороны, он выделялся ярким талантом и неукротимым интересом к профессии.

С другой — фактуру имел самую неактерскую, да к тому же его отвратительная дикция никак не хотела поддаваться коррекции, сколько бы он не занимался речью.

Его не выгнали только потому, что комиссия каждый раз не могла прийти к единому мнению по Милляру. Вроде бы психофизические данные не дадут ему выходить на сцену, но ведь есть еще и талант! Мало ли, как его можно реализовать!

Так Георгий Франциевич и доучился до выпускного и, более того, получил место в театре, в студии которого проходил обучение.

В следующие несколько лет необычный актер сделает постановки более посещаемыми, выходя на сцену лишь в эпизодических ролях, но даже аптекаря из «Ромео и Джульетты» сделает запоминающимся.

Кино

Новые похождения Кота в сапогах (1958)

Тетра ему было мало. В 1941 году Милляр ушел в кино, покинув сцену навсегда. Сначала непонятного актера брали только в эпизодические роли. А потом приятель Милляра, начинающий режиссер Александр Роу задумал снимать свою первую в жизни сказку — «По щучьему велению».

Георгия Франциевича он утвердил на роль Царя Гороха. Проект был рисковый: экранизировать волшебство задача непростая. Но Роу придумал самоходную печку, гуси у него пятились, а щука исполняла желания.

После дебюта его признали мастером и немедленно заказали режиссеру следующую сказочную историю.

Планировали «Василису Прекрасную». Главные роли были утверждены, а вот Бабу Ягу Роу найти никак не мог. Пробовались самые талантливые, самые эксцентричные и возрастные актрисы.

На просмотр вызвали даже Фаину Раневскую, но было все не то.

Роу, который боялся задержать съемки из-за того, что «Баба Яга» никак не находится, жаловался Милляру, дескать уже всех отсмотрел. Милляр, хитро прищурившись, отвечал: «Не женская это роль… Какая женщина даст себя изуродовать? А вот я — дам».

Не женская роль

Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

Роу до последнего считал идею дурацкой, но не мог не попробовать. Чтобы не ударить в грязь лицом, Милляр тщательно проработал образ. Кое-что он взял от бабки-пастушки, с которой познакомился на отдыхе в Ялте. Старая, согбенная гречанка, с недобрым взглядом, крючковатым носом, длинными руками и короткой палочкой…

Характера персонажу добавила склочная соседка Георгия Франциевича по коммуналке.

На славу постарались и гримеры — и от природы худощавый Милляр, сгорбленный, в золе и с бутафорским носом, оказался настоящей мистической старухой, наводящей ужас на несколько поколений любителей советской сказки.

Озвучивать тоже взялся сам. Резюмировал: есть такие старушки с прокуренным альтом, гнусавящие и подвывающие.

Роу намеренно не указал Бабу Ягу в титрах — Милляр там был отмечен, как сыгравший совсем другую роль (он играл несколько персонажей).

Критики, пытавшиеся найти неординарную «актрису», блестяще исполнившую Бабу Ягу, терялись в догадках, а друзья только посмеивались.

В общей сложности Бабу Ягу Милляр сыграет десяток раз. Всего в его творческой копилке набралось более сотни разных ролей, в большинстве из которых Георгий Франциевич выступает в качестве того или другого сказочного персонажа.

Жизнь

Девушка с гитарой (1958)

Несмотря на происхождение и сытое детство, в котором маленького Гошу сильно баловали, взрослел он все же в условиях далеких от благоустроенности, потому взрослым оказался скромным и не требовательным.

Всю жизнь так и прожил в коммунальной квартире, в которую превратилась его собственная. Застенчивому актеру приписывают брак. Якобы в 30 лет Милляр женился, а спустя некоторое время молодая осчастливила мужа новостью: они ждут пополнения!

Но актер не обрадовался.

По медицинским показаниям Георгий Франциевич не мог иметь детей, поэтому моментально понял, что ребенка супруга нагуляла и отправил ее к любовнику. Он не был женат до 65 лет, пока в той же самой коммуналке не появилась соседка — 60-летняя Мария Васильевна. Всем приглянулась женщина актеру и тот сделал ей предложение.

На негодующее высказывание о том, что мужчина ей не нужен, ответил, что он не мужчина, а Баба Яга!

Свадебные столы на открытом воздухе, на набережной Москва-реки Милляру накрывал Роу — в качестве подарка, в первый день съемок «Варвары-красы…». С Марией Васильевной актер прожил до самой старости, уважая и любя жену всем сердцем.

Несмотря на целую плеяду блестящих ролей, звание Заслуженного актер получил только к 85-летнему юбилею. В жизни он был человеком очень тихим, любил выпить в хорошей компании, любил детей и никогда не отказывался выступить для них.

Однажды его пригласили на вечер, куда должны были прийти 850 школьников. Милляр купил им всем альбомы для рисования и в каждом изобразил Бабу Ягу.

Написал пожелания и оставил автографы, но в тот день за ним так никто и не заехал. Альбомы разошлись по соседям…

Умирал актер в глубокой старости — в тот год ему должно было исполнится 90. После его смерти часть вещей попали в Музей кино. Так же оказались и несколько невостребованных альбомов…

Варвара-краса, длинная коса (1969)

Волшебная лампа Аладдина (1966)

Королевство кривых зеркал (1963)

Новые похождения Кота в сапогах (1958)





Источник: goodhouse.ru

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