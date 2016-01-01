Николай Дроздов – главный в мире животных

Имя Николая Николаевича Дроздова знает каждый, как и знаменитую передачу «В мире животных», которую он ведёт с семидесятых годов. 20 июня защитнику животных, профессору, актёру, писателю и радиоведущему исполнилось 80 лет.

Биография Николая Дроздова

Николай Николаевич родился в Москве. Он – достойный продолжатель рода Дроздовых, в котором были учителя, врачи, учёные, военные и священники. Отец Николая Дроздова был биохимиком, профессором кафедры химии Второго Московского мединститута, а мама работала врачом в московской больнице.

В предках телеведущего есть даже святой – двоюродный прапрадед Николая Дроздова – митрополит Московский и Коломенский Филарет, причисленный Русской православной церковью к лику святых в 1994 году.

Интерес к природе Коле с юных лет прививали родители. Вся семья любила походы, Николай внимательно наблюдал за животными и птицами, заполнял специальный дневник. Во время учёбы в школе будущий зоолог посещал кружок по биологии Дарвиновского музея.

В двенадцать лет мальчик пристрастился к лошадям, даже мечтал стать... кентавром, всерьёз допытываясь у отца, какую операцию надо для этого сделать. Отец нашёл выход попроще – устроил Николая на конный завод табунщиком, и тот ухаживал за лошадьми, проводя с ними по 11 часов в день.

Биолог и портной

После школы Николай без раздумий отнёс документы на биофак МГУ. Но закончить факультет Дроздову не довелось. Проучившись два года, Николай бросил университет и пошёл учиться на портного – хотел доказать, что умеет работать не только головой. И доказал, добившись очевидных успехов на швейном поприще. Он был единственным из выпускников, кто в качестве дипломной работы сшил пальто. После этого Николай вернулся в университет, но уже на географический факультет.

В 1963 году он получил диплом биогеографа, но МГУ не покинул – ещё два года учился в аспирантуре, защитил кандидатскую и стал преподавателем. В начале семидесятых стажировался в австралийском департаменте зоологии при Национальном университете Канберры. Позже о своём пребывании в Австралии он написал книгу «Полёт бумеранга».

С тех самых пор вся научная деятельность Николая Дроздова связана с университетом. Он прошёл путь от младшего преподавателя до профессора кафедры биогеографии географического факультета, где и работает до сих пор.

Дроздов имеет докторскую степень по биологии и кандидатскую по географии. Профессор читал лекции не только в родном МГУ, но и в университетах Гаваны, Праги, Будапешта, Дар-эс-Салама, Лусаки.

Также Николай Николаевич является членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и медиасовета Русского географического общества.

В мире животных

Во всенародно любимую передачу о животных молодой учёный Дроздов попал абсолютно случайно в 1968 году в качестве приглашённого гостя вместе с Василием Песковым. Создателем и ведущим программы был автор книг о природе и актёр Александр Згуриди. С 1977 года у руля передачи о животных встал Дроздов, он писал сценарии и вёл программу по очереди с Песковым. В 1990 году Николай Николаевич стал единственным ведущим.

У Дроздова совершенно особенные интонации, которые знакомы нескольким поколениям телезрителей. Ведущего и его манеру говорить уже не раз пародировали, но Николай Николаевич никогда не обижается.

В 1996 году передача «В мире животных» была награждена премией фонда «Академия российского телевидения» в номинации «Лучшая просветительская программа».

Дроздов действительно очень любит всех животных, досконально знает повадки большинства из них, не боится вступать с ними в контакт, и звери в основном отвечают ему взаимностью. Но есть и те представители фауны, кого учёный выделяет особо. Сначала это были птицы – орнитология увлекала Николая Николаевича в юности и первые годы учёбы в университете. Но когда он увидел пустыни – Каракум и Кызылкум, то буквально влюбился в змей.

Бывали и неприятности: однажды во время съёмки учёного укусила гадюка, и дело чуть не закончилось ампутацией руки. Были и другие случаи: в коралловой лагуне Дроздов встретился с огромной акулой и чудом спасся, замерев в неподвижности. Поскольку акулы нападают только на движущиеся объекты, то такая тактика спасла жизнь натуралисту.

Актёр и путешественник

Дроздов – заядлый путешественник, на его счету множество научных экспедиций. В каких только уголках мира он не побывал!

С миссией ЮНЕСКО на судне «Каллисто» он посетил острова Фиджи, Самоа и Тонга, побывал на обоих полюсах, в Канаде и на Аляске, жил в ледовом лагере.

За успехи в научно-исследовательской работе в 1989 году Дроздова включили в список ведущих экологов и специалистов по охране окружающей среды всех стран мира.

Николай Дроздов ездил с экспедициями на Камчатку, Дальний Восток, Курилы, исследовал горы Памира и Тянь-Шаня, совершил восхождение на вершину Эльбруса. Впечатления и научные результаты своих экспедиций Николай Николаевич описал в своих статьях и книгах. Его перу принадлежит более 20 книг и учебников, почти 200 статей. Учебники «Биогеография мира», «Биогеография с основами экологии», «Экосистемы мира», книга для школьников «Рассказы о биосфере», соавторство в научной монографии «Пустыни» и семитомном издании «Жизнь животных» – вот далеко не полный перечень работ Дроздова.

В 65 лет Николай Дроздов стал участником программы «Последний герой». Он согласился с радостью, так как всегда хотел поближе познакомиться с флорой и фауной тропических островов, а энергии, несмотря на возраст, ему не занимать. Он был самым старшим участником программы, успевал не только выполнять сложные задания, но изучал животный мир острова.

Есть у Николая Николаевича и актёрский опыт: он переводил и озвучивал фильмы BBC из цикла «Живая природа». Наиболее крупная работа – 6-серийный телефильм «Царство русского медведя». За неё Дроздов получил премию «Золотая Панда» (аналог голливудского «Оскара» для фильмов о природе и животных).

Голосом Николая Дроздова говорят персонажи мультфильмов «Зверополис» (ленивец), «В поисках Дори», «Приключения бобрёнка», «Однажды в лесу».

Внутренний мир

Дроздов – вегетарианец. Учёный рассказывает, что пришёл к этому, когда путешествовал по Индии в 1975 году.

Николай Николаевич – верующий человек, он был таким с детства. Отец учил его читать молитвы на церковно-славянском, водил его в церковь, правда, очень редко и практически тайком.

Дроздов – неплохой певец. Он любит петь, а его публичное исполнение «Песенки капитана» в реалити-шоу «Последний герой» так понравилось всем, что телеведущий даже записал диск с русскими и украинскими песнями под названием «Вы слыхали, как поёт Дроздов?»

Семейная жизнь Николая Дроздова сложилась очень счастливо. Женился он довольно поздно, но один раз и на всю жизнь, кстати, его жена тоже биолог.

Вот что рассказывает сам юбиляр: «Мы уже 30 лет вместе, двух дочек вырастили – Надю и Лену. Я долго не женился, и мне все говорили: «Ты, Коля, наверное, жену из экспедиции привезёшь – из Америки или Таиланда!» А она всего двумя этажами ниже жила. Я на седьмом, Таня на пятом. В лифте познакомились. Не представляю, как бы я жил без неё. Мне кажется, человек без семьи — как муравей без муравейника. Неприкаянный и одинокий...»

Дочерям передалась отцовская любовь ко всему живому: Надежда стала биологом и телеведущей, Елена – ветеринаром.

У Николая Николаевича два внука: старший, тринадцатилетний Филарет, названный так в честь знаменитого предка, учится в Московском казачьем кадетском корпусе, младший – пятилетний Ян – ходит в воскресную школу.