Негромкие шлягеры Михаила Танича

95 лет назад появился на свет знаменитый поэт, создатель огромного количества популярных песен Михаил Исаевич Танич. Его песни исполняют практически все звёзды эстрады – и советской, и российской.

Короткое детство

Будущий поэт родился в Таганроге, и звали его тогда Миша Танхилевич. Детство мальчика было вполне счастливым. Отец Миши был большим любителем спорта и приобщал сына к своему увлечению. В пять лет мальчик получил в подарок футбольный мяч – настоящую редкость по тем временам. Много позже композитор Танич вспоминал этот подарок отца, а футбол остался страстным увлечением поэта на всю жизнь.

«Я рано приобщился к стихам – читать научился в четыре года, а к семи уже читал сказки Пушкина. И он, термоядерный, меня заразил...» – вспоминал о своём детстве Танич. Первое стихотворение он сочинил в начальной школе, оно было очень длинным, трагическим и посвящалось Павлику Морозову. К концу школы у Михаила накопилось уже много стихов.

Детство Михаила закончилось внезапно: когда ему было четырнадцать, родителей арестовали. Сначала отца – руководителя коммунального хозяйства города «за хищения», а следом и маму. Отца расстреляли, а мать потом выпустили со справкой о том, что она «жена врага народа». Михаилу пришлось переехать в Мариуполь к дедушке.

Лесоповал

Аттестат Миша Танхилевич получил 22 июня 1941 года. Все планы на будущее рухнули, пришлось забыть и о стихах, и о поступлении в институт. Семья эвакуировалась в Тбилиси, Михаил поступил в военное училище, потом попал на фронт.

Прошёл путь от Белоруссии до Эльбы. 27 декабря 1944 года был ранен, едва не был похоронен заживо в братской могиле после тяжёлой контузии. За боевые отличия награждён орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени.

После войны Михаил поступил в Ростовский инженерно-строительный институт и женился. По собственным словам был «полон надежд и планов, просто здоровья, впереди — вся жизнь с её тысячей вариантов». Но по доносу в 1947 году Михаил Исаевич был арестован. Получил он тогда 6 лет лагерей.

Как рассказывал сам поэт, он в студенческой компании имел неосторожность сказать, что немецкие дороги и радиоприёмники самые лучшие. Приговор был такой: «Восхвалял жизнь за границей и возводил клевету на условия жизни в СССР». Во время следствия Танича не били, но пытали бессонницей, после чего он подписал все показания.

В лагере Михаилу повезло: он познакомился со знаменитым художником журнала «Крокодил» Михаилом Ротовым. Тот занимался оформлением наглядной агитации в лагере. Ротов взял Михаила в свою бригаду и тем самым практически спас жизнь будущему поэту, избавив от лесоповала. Все остальные заключённые, с которыми Танич прибыл в Соликамск, погибли на лесозаготовках.

Танич – это звучит!

Когда Михаил Исаевич вышел на свободу, то возвращаться ему было некуда: жена от него ушла, ему запрещено было жить в столице и ещё 39 городах страны. Бывший заключённый уехал на Сахалин, в город Волжск, устроился мастером. А в местной газете начал публиковать стихи под псевдонимом Танич.

Вот что о своём псевдониме рассказывал Михаил Исаевич: «У меня не было и нет простого и ясного ответа на вопрос: почему так давно и так повсеместно ненавидят или, чтобы помягче, недолюбливают евреев? Мы, да, не лучше, но ведь и не хуже других! Я не мог ответить на этот вопрос своим русским дочерям, тоже, хотя и косвенно, несущим этот крест, но ещё раньше я не мог ответить себе! ...И вот когда солдатик помыл сапоги пусть не в Индийском океане, но всё-таки в далёкой речке Эльбе, а потом отдал долг начальнику на лесоповале, будучи зэком Танхилевичем Михаилом Исаевичем, статья 58, пункт 10, 6 лет ни за что, газеты вдруг ни с того ни с сего захотели печатать его стихи, а он вдруг призадумался: не поднимутся ли вихри враждебные по поводу этого слишком уж неблагозвучного под русскими стихами имени, и не лучше ли было бы звучать ему пусть и не так уж придуманно, а хотя бы покороче, например Михаил Танич?! А? И зазвучало, представьте! И сразу в «Литературной газете»: «Серые шинели, розовые сны! – Всё, что мы сумели принести с войны».

Там же, в Волжске, он встретил восемнадцатилетнюю Лидию Козлову, которая стала главной женщиной в его жизни. Они познакомились на вечеринке, где Лида спела несколько песен на стихи Танича, подобрав мелодии к ним самостоятельно. Она не знала, что автор стихов сидит за этим же столом.

Они поженились, вырастили двух дочерей, одна из них талантливая художница, а вторая стала музыкантом. Есть и внуки – Вениамин и Лев.

Михаил Танич всегда говорил, что Лидия – его первый слушатель, главный критик и единственный настоящий друг, который его действительно хорошо знает.

Лидия Козлова позже тоже пришла в литературу. Песни на её «Снег кружится», «Перекати-поле» и «Айсберг» очень известны и популярны.

Автор шлягеров

В 1956 году Михаила Танича реабилитировали, и он с женой переехал в Москву. В столице поэт начал работать сначала на радио, потом вышел его первый сборник стихов. Через год Танич в дуэте с композитором Яном Френкелем создал песню «Текстильный городок».

Это был настоящий успех! Михаил Исаевич на весь гонорар в 220 рублей купил полированную тумбочку и чехословацкую кровать.

О том периоде своей жизни Танич рассказывал: «Никогда в жизни, ни один успех так не окрылял меня. Без всякой раскрутки народ запел «Городок». А потом пошло-поехало: с Яном Френкелем мы написали «Ну что тебе сказать про Сахалин?», «Кто-то теряет – кто-то находит», с Владимиром Шаинским – «Идёт солдат по городу», «По секрету всему свету», с Эдуардом Колмановским – «Мы выбираем – нас выбирают», с Оскаром Фельцманом – «На тебе сошёлся клином белый свет».

Для Пугачёвой Танич написал песню «Робот», с которой будущая звезда дебютировала на радио.

Вместе с Юрием Саульским был написан «Чёрный кот», ставший визитной карточкой Танича.

Когда Михаила Исаевича спросили, смог бы он написать гимн России, он ответил: «Я уже написал гимн. Эта песня называется «Мой дом – Россия». Там такой припев: «Грибного лета дожди косые, родного дома тепло и свет, мой дом – Россия, мой дом – Россия, и лучше дома на свете нет». Эту песню скоро будет петь Саша Маршал. Думал, что сделают её гимном, потому что там очень чистые слова. А ещё мне вчера принёс Олег Молчанов, талантливый композитор, музыку, которую он написал на мои стихи. Это тоже песня о Родине, но негромкая. Если вы заметили, я пишу негромкие песни, не о главном, но с моей интонацией: «И если бы ты спросила, а кто я в твоей судьбе, я капля твоя, Россия, росинка в твоей траве»... Я считаю, что гимн – необязательно пафосная песня. Если руководство страны хочет, чтобы при исполнении гимна люди держали руку на сердце, он должен быть задушевным, а не барабанным».

Своя группа

В начале 90-х родилась группа «Лесоповал». Танич стал её идейным вдохновителем, а солистом и композитором которой был Сергей Коржуков. Многие не понимали этого, считали, что таким образом известный поэт себя дискредитирует, называли эти песни «блатными». Но Танич сотрудничал с группой до конца своей жизни и написал для «Лесоповала» более трёхсот песен.

До последних дней Михаил Иосифович продолжал работать. Он писал песни для группы, заканчивал очередную книгу, которых было около двадцати, включая стихотворные сборники. Поэт скончался 17 апреля 2008 года.

Несмотря на всё пережитое, Михаил Танич считал себя баловнем судьбы, потому что прошёл через войну, лагерь, пережил два инфаркта, но всё равно выжил и всегда смотрел в будущее с оптимизмом.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ