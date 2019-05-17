Навсегда – в строю

7 мая 2019 года в историко-мемориальном отделе усадьбы В. П. Сукачёва (г.Иркутск) открылась выставка, посвящённая дню Победы и 95-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника в отставке, почётного гражданина Иркутска Павла Георгиевича Погодаева.

Организовал выставку иркутский оргкомитет по проведению патриотической акции «Память жива», руководит которой Н. Ф. Кустов при поддержке сотрудников областного художественного музея имени В. П. Сукачёва и министерства культуры и архивов Иркутской области. Открыл выставку сам Павел Георгиевич. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и труда, учащиеся пятого класса иркутской гимназии № 44, демонстрировались посвящённые юбиляру фото- и видеоматериалы, в том числе и новый фильм Николая Кустова.

Павел Георгиевич Погодаев родился 8 мая 1924 года в Иркутске, учился в Иркутском авиационном техникуме. Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем вступил в ряды РККА. В 1942 году окончил Забайкальское военно-пехотное училище, и в июле 1942 года был направлен приказом Верховного Главнокомандующего на фронт.

С сентября 1942-го в звании сержанта участвовал в боях за Сталинград, был наводчиком орудия, командиром 45-миллиметрового противотанкового орудия в составе 96-й отдельной стрелковой бригады 64-й армии Донского фронта. В последующем – в составе 99-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 92-й гвардейской стрелковой дивизии Второго Украинского фронта.

После разгрома немецких войск под Сталинградом участвовал в Курской битве, в боях на Курско-Белгородском направлении. В декабре 1943 года Павел был направлен на учёбу в Харьковское артиллерийское училище, располагавшееся в Фергане. Он окончил его в апреле 1945 года и, получив звание «младший лейтенант», был направлен в распоряжение Второго Украинского фронта и назначен на должность командира взвода управления 460-го гаубичного артиллерийского полка 52 корпуса артиллерийской бригады Третьего Украинского фронта.

Павел Георгиевич участвовал в боях за освобождение Венгрии, Чехословакии, города Праги.

За период Великой Отечественной войны он награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

После войны проходил службу в составе того же 460-го артиллерийского полка с сентября 1945 по февраль 1946 года в Львовском военном округе, с марта по сентябрь 1946 года – в Приволжском военном округе. В сентябре 1946-го был уволен с военной службы в запас. С сентября 1946 и до сентября 1949 года занимался партийной работой.

В сентябре 1949-го Усольским РВК Иркутской области был снова призван на военную службу. В 1950 году окончил шестимесячные окружные объединённые курсы усовершенствования офицерского состава при Восточно-Сибирском военном округе.

В 1951 году Павел Георгиевич окончил двухмесячные курсы политсостава при ВСВО и заочно, в 1970-м – Восточно-Сибирский государственный институт культуры в Улан-Удэ. Служил на должностях: командира огневого взвода 247 артполка 16-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады Восточно-Сибирского военного округа, заместителем командира батареи по политчасти, начальником клуба стрелкового полка в Нижнеудинске; начальником клуба танкового батальона на станции Дивизионная, начальником Дома офицеров различных войсковых частей ЗабВО, с 1967 по 1970 – начальником Иркутского гарнизонного дома офицеров, с 1970 по 1973 – начальником гарнизонного Дома офицеров советских войск города Чойболсан Монгольской Народной Республики.

7 февраля 1974 года в звании гвардии подполковника Павел Георгиевич уволен с действительной военной службы с правом ношения военной формы. После увольнения работал на различных административных и хозяйственных должностях на предприятиях в Иркутске, в том числе и на 403-м заводе Гражданской авиации. В 1997 году П. Г. Погодаев ушёл на пенсию.

За участие в Великой Отечественной войне Павел Георгиевич награждён орденом Отечественной войны I степени. За отличные успехи в боевой и политической подготовке и многолетнюю безупречную военную службу в рядах Вооружённых сил Союза ССР многократно поощрялся командованием, удостоен многих правительственных наград, в том числе и медалей: «За боевые заслуги», «За безупречную службу I степени», «За безупречную службу II степени», «Ветеран Вооружённых сил СССР», награждён почётным знаком РКВВ «Ветеран Победы» и многими другими, в том числе и общественными наградами. Неоднократно поощрялся почётными грамотами губернатора Иркутской области, мэра Иркутска, ветеранских организаций.

В 2000 году приказом Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, наряду с другими участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, П. Г. Погодаеву присвоено очередное воинское звание «полковник».

Павел Георгиевич принимает активное участие в общественной жизни Иркутска и Иркутской области, в ветеранском движении, в патриотическом воспитании молодёжи. С 1976 года он председатель иркутской группы Совета ветеранов 64-й армии.

Он участник общественных акций «Встреча трёх поколений», член комитета Иркутского регионального отделения «Российского союза ветеранов», член Совета ветеранов Октябрьского округа города Иркутска, Иркутского городского Совета ветеранов.

П. Г. Погодаев входит в состав оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива», посвящённой защитникам, героям, выдающимся личностям, военачальникам нашего Отечества.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, существенный вклад в развитие города Иркутска и обеспечение благополучия его населения, большую общественно-патриотическую деятельность полковнику в отставке Павлу Георгиевичу Погодаеву решением думы города Иркутска 5 мая 2015 года присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска».

И сегодня Павел Георгиевич остаётся в строю действующих, старейших ветеранов, является образцом служения нашему Отечеству, ярким примером для подражания нашей молодёжи, которой он передаёт свои знания и жизненный опыт.

Приглашаем иркутян и гостей города Иркутска на выставку, которая будет работать до 10 июня.

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