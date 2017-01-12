«Наша слава, есть слава русской земли»

190 лет назад, 14 января 1827 года, родился замечательный учёный и разносторонний исследователь Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский.Он известен как геолог, ботаник, энтомолог, статистик, знаток живописи. Но самой любимой его наукой, которой он посвятил жизнь, была география.

Биография Пётра Петровича Семёнова-Тян-Шанского

Родился Пётр в семье отставного капитана лейб-гвардии Измайловского полка Петра Николаевича Семёнова.

До 15 лет мальчик воспитывался в деревне, в родовом поместье Рязанка. Интерес к географии в детстве у него пробудила игра — географическое лото с названиями стран, материков, рек, городов. Юного Петра также привлекал и мир растений. Богатое собрание книг по садоводству помогло ему самостоятельно разобраться в систематике растений. Он старался узнать как можно больше, совершая всё более далёкие экскурсии в соседние леса. Затем поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, а по окончании курса стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета на физико-математическом факультете по отделу естественных наук.

Знаток Азии

Выдержав экзамен на степень кандидата, в 1849 году Пётр Петрович был избран в члены Императорского Русского географического общества, которое образовалось всего за четыре года до этого.

Первой экспедицией стал переход из Петербурга в Москву через Новгород с изучением растительности. Потом Семёнов совершил поездку в бассейны реки Оки и Дона для исследования местной флоры. Результатом поездки стал труд, за который учёный получил степень магистра ботаники.

Во время учёбы в Берлинском университете Пётр Петрович познакомился с выдающимся географом XIX столетия Александром Гумбольдтом, с которым они обсуждали планы изучения Центральной Азии.

«Неведомой землёй» называли Азию географы того времени. Большинство знаний об этой территории были основаны на догадках и недостоверных сведениях.

Начинающий географ тщательно изучил все труды, касающиеся Азии, сделал ряд собственных обобщений и выводов и считался в научных кругах самым крупным знатоком этих земель. Но это были лишь теоретические знания. Семёнов же хотел удовлетворить свою страсть к самостоятельному изучению природы, которая появилась ещё в юности.

Так у молодого учёного появилась идея исследования Тянь-Шаня.

«Притягивали меня к себе горы, которых я, изучивши вполне географию в теории, не видал в своей жизни»,— писал позже Семёнов-Тян-Шанский в своих воспоминаниях.

Готовясь к экспедиции в горы, Семёнов не ограничился лишь теорией. Он поехал в Альпы, где совершил несколько восхождений в горы без проводника и компаса для тренировки. Кроме того, учёный специально посетил Везувий и поднимался к кратеру вулкана, чтобы лучше изучить вулканические породы.

Неведомая земля

Горный массив Тянь-Шань, что в переводе с китайского означает «Небесные горы», в то время был абсолютно не изучен. Ни один из европейских исследователей не был в этих горах.

Немецкий географ Гумбольдт считал Тянь-Шань горным хребтом с действующими огнедышащими вулканами и очень хотел проверить свою гипотезу. «Привези мне образец вулканической породы с Тянь-Шаня», — просил он Петра Семёнова.

Изучение азиатских горных хребтов было своевременным ещё и потому, что как раз в этот период начиналось присоединение части территории Тянь-Шаня к России. Пока путешественник готовился к экспедиции, у подножья Заилийского Алатау русскими было заложено укрепление Верное (ныне город Алма-Ата).

И вот в 1856 году по поручению Русского географического общества Семёнов предпринял путешествие в горную систему Тянь-Шаня.

Маршрут пролегал через Барнаул, Семипалатинск, укрепление Верное и далее в Тянь-Шань.

Началось всё с посещения тогда ещё абсолютно не изученного озера Иссык-Куль. Местность была дикой, путешественникам изредка попадались пастушьи юрты. Семёнов первым исследовал озеро и сделал несколько важных открытий.

Русский географ стал первопроходцем и в Тянь-Шане, где до него не бывал ни один учёный.

Семёнов побывал в Центральном Тянь-Шане два раза. Первый раз группа прошла через Заукинский перевал к верховьям Сырдарьи.

«Наконец мы добрались до вершины перевала, который представил мне неожиданное зрелище; горных исполинов передо мной уже не было, а впереди меня расстилалась волнистая равнина, с которой поднимались относительно невысокими холмами покрытые снегом вершины... Гипсометрическое измерение дало мне для абсолютной высоты Заукинского перевала 3380 метров. Я почувствовал шум в ушах, и мне казалось, что из них немедленно пойдёт кровь».

Второе восхождение на Тянь-Шань прошло ещё более успешно и ознаменовалось открытием вершины Хан-Тенгри, долгое время считавшейся высочайшей в Тянь-Шане.

«Когда мы добрались... к вершине горного прохода, – рассказывал Семёнов, – то были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от себя смог насчитать не менее тридцати...Как раз посредине этих исполинов возвышалась одна, белоснежная, остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое».

Много позже – в 1943 году советские топографы обнаружили самую высокую вершину Тянь-Шаня и дали ей имя «пик Победы». За это открытие они были награждены золотой медалью имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, учреждённой в честь первого учёного, проникшего в эти горы.

Итоги двухлетней экспедиции русского географа нашли своё место на карте: истоки нескольких рек, горные вершины, ледники.

Были развенчаны некоторые несостоятельные теории: так, не подтвердилась гипотеза Гумбольдта о вулканическом происхождении Небесных гор.

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Разносторонний исследователь

Вернувшись из экспедиции, Пётр Петрович сначала был помощником председателя отделения физической географии, потом председателем этого отделения. А с 1873 по 1914 год, более 40 лет, Семёнов-Тян-Шанский возглавлял Русское географическое общество.

Одной из крупнейших заслуг Семёнова является то, что он стал организатором многих следующих географических экспедиций. Он поддерживал и направлял молодых учёных, впоследствии прославивших Россию. Так, благодаря Семёнову состоялись путешествия Пржевальского, молодого и никому тогда не известного Миклухо-Маклая, Потанина, Валиханова.

Многогранность научной деятельности Семёнова Тян-Шанского просто поразительна. Он собрал энтомологические коллекции, которые насчитывают до 700 тысяч экземпляров и хранятся в Зоологическом музее Российской Академии наук.

Крупнейшей из работ Семёнова был составленный под его руководством пятитомный Географическо-статистический словарь, издание которого продолжалось с 1863 по1885 год. Это была географическая энциклопедия России со сведениями о реках, озёрах, морях, горах, населённых пунктах. Такого словаря не знала тогда ни одна из западноевропейских стран. Он получил название «Семёновский».

Первая всеобщая перепись России, совершённая в 1897 году, была подготовлена и выполнена под главным руководством Семёнова.

Исследователь Тянь-Шаня, один из крупнейших географов мира, дожил до 88 лет. Он считал самой высокой задачей и смыслом жизни любого учёного работать, «отдавая себя исключительно служению дорогому отечеству», и с гордостью сказал однажды, уже на склоне жизни, о трудах и подвигах русских исследователей: «Наша слава есть слава русской земли».