Наперекор судьбе

Асадов Эдуард Аркадьевич – выдающийся отечественный поэт и прозаик, герой Советского Союза, удивительный по силе духа и мужеству человек, потерявший зрение в юности, но нашедший в себе силы жить и творить для людей.

Эдуард Асадов родился 7 сентября 1923 года, в городе Мерв Туркестанской АССР, в семье интеллигентных армян. Его отец, Арташес Григорьевич Асадьянц (позднее переменивший имя и фамилию и ставший Аркадием Григорьевичем Асадовым), участвовал в революционном движении, сидел в тюрьме за свои убеждения, после чего примкнул к большевикам. Впоследствии служил следователем, комиссаром и командиром стрелковой роты. Выйдя в отставку, Аркадий Григорьевич женился на матери будущего поэта, Лидии Ивановне Курдовой, и сменил военные погоны на мирный статус школьного учителя.

Юные годы Эдика протекали в уютной атмосфере маленького туркменского городка, с его пыльными улочками, шумными базарами и бесконечным синим небом. Однако счастье и семейная идиллия были недолгими. Когда мальчику было всего шесть лет, скончался его отец.

Мать Эдуарда, оставшись одна с ребёнком, не смогла выносить обстановки, напоминавшей ей о покойном супруге. В 1929 году Лидия Ивановна собрала свои нехитрые пожитки и вместе с сыном перебралась в Свердловск, где жил её отец, Иван Калустович. Там Эдик впервые пошёл в школу, а в восемь лет написал свои первые стихи, там же стал посещать театральный кружок. Все прочили мальчику блестящее будущее, настолько он был талантлив, пылок, разносторонен.

Раз вкусив прелести строчек, выбегающих из-под пера, Асадов уже не мог остановиться. Мальчик писал стихи обо всём, что он видел, чувствовал, любил. Мама Эдика смогла привить сыну не только любовь к литературе, театру, творчеству, но и своего рода преклонение перед истинными чувствами, искренностью, преданностью, страстью.

Биографы Эдуарда Асадова утверждают, что благоговение, испытываемое поэтом перед настоящей, неподдельной любовью, передалось поэту на генетическом уровне. Его отец и мать полюбили друг друга и поженились, невзирая на национальности и прочие условности. Впрочем, тогда, в Советском Союзе, этим никого было не удивить. Тем более характерен пример, связанный с историей о прабабушке Эдуарда. Она была родом из хорошей дворянской семьи, проживающей в Петербурге, но полюбила английского лорда, с которым и связала свою судьбу вопреки общественному мнению и воле родителей.

После Свердловска Асадовы перебрались в Москву, где Лидия Ивановна продолжала работать школьной учительницей. Столица покорила сердце юноши своим масштабом, архитектурой, суматохой. Он писал буквально обо всём, будто впитывая наперёд впечатления от увиденного и стараясь зафиксировать их на бумаге. Это были стихи о любви, жизни, девушках, прекрасных, как весенние цветы, о жизнерадостных людях и сбывающихся мечтах.

После окончания школы Эдуард Асадов планировал поступать в вуз, только всё никак не мог выбрать направление, колеблясь между литературным и театральным институтами. Выпускной вечер в его школе пришёлся на 14 июня 1941 года. Юноша рассчитывал, что у него ещё будет несколько дней на размышления до подачи документов. Но судьба распорядилась иначе: в первый же день войны Асадов явился в военкомат и записался добровольцем на фронт.

На войне

Эдуард был назначен в расчёт орудия, ставшего впоследствии известным всему миру как легендарная «катюша». Поэт воевал под Москвой и Ленинградом, на Волховском, Северо-Кавказском, Ленинградском фронтах. Молодой военный проявлял недюжинную отвагу и мужество, прошёл путь от наводчика орудия до комбата гвардейских миномётов.

В перерывах между боями и обстрелами поэт продолжал писать. Он сочинял и тут же читал солдатам стихи о войне, любви, надежде, грусти, а сослуживцы просили ещё. В одном из своих произведений Асадов описывает такой момент. Критики творчества поэта неоднократно осуждали его за идеализацию быта солдат, им было невдомёк, что даже в грязи, крови и боли человек может мечтать о любви, грезить мирными картинами, вспоминать семью, детей, любимую девушку.

В очередной раз жизнь и надежды юного поэта перечеркнула война. В 1944 году на подступах к Севастополю батарея, где служил Асадов, была разбита, а все его однополчане погибли. В такой обстановке Эдуард принял героическое решение, не оставлявшее ему практически никаких шансов выжить. Он загрузил оставшиеся боеприпасы в старенький грузовик и стал прорываться на соседний боевой рубеж, где снаряды были жизненно необходимы. Он сумел довести машину под миномётным огнём и непрекращающимся обстрелом, но по дороге получил страшное ранение осколком снаряда в голову.

Никто и не надеялся, что выживет. Однако Эдуард выжил. Выжил, но навсегда лишился зрения. Этот факт поверг поэта в глубокую депрессию, он не понимал, как и зачем ему теперь жить, кому нужен слепой и беспомощный юноша.

По воспоминаниям самого Асадова, спасла его любовь женщин. Оказалось, что его стихи широко известны за пределами его военной части, они расходились в списках, и эти переписанные от руки листочки читали люди, девушки, женщины, мужчины и старики. Именно в госпитале поэт узнал, что он знаменит, что у него множество поклонниц. Девушки регулярно навещали своего кумира, и как минимум шесть из них были готовы выйти замуж за поэта-героя.

Перед одной из них Асадов устоять не смог. Это была Ирина Викторова, артистка детского театра, она и стала первой женой поэта. К сожалению, этот брак не был долговечным, любовь, которую Ира, казалось, испытывала к Эдуарду, оказалась увлечением, и пара вскоре рассталась.

Творчество

По окончании войны Эдуард Асадов продолжил свою деятельность как поэт и прозаик. Поначалу он писал стихи «в стол», не решаясь публиковаться. Однажды поэт отправил несколько стихотворений Корнею Чуковскому, которого считал профессионалом в поэзии. Чуковский сначала раскритиковал произведения Асадова в пух и прах, но в конце письма неожиданно подвёл итог, написав, что Эдуард – истинный поэт, обладающий «подлинным поэтическим дыханием».

После такого «благословения» Асадов воспрянул духом. Он поступил в столичный Литературный университет, который с успехом окончил в 1951 году. В том же году вышел первый сборник его стихов «Светлая дорога». Вскоре он вступил в члены КПСС и в Союз писателей, получил долгожданное признание широкой публики и мировой общественности.

В послевоенные годы Эдуард Асадов участвовал в многочисленных литературных вечерах, читал со сцены стихи, раздавал автографы, выступал, рассказывая людям о своей жизни и судьбе. Его любили и уважали, его стихами зачитывались миллионы, Асадову приходили письма со всего Союза: так в душах людей отзывалось его творчество, затрагивая самые потаённые струны и самые глубокие чувства.

В 1998 году Постоянным Президиумом Съезда народных депутатов СССР Эдуард Асадов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Скончался любимый миллионами поэт в 2004 году, в Одинцово, что под Москвой.

Личная жизнь

Со второй своей супругой, Галиной Разумовской, Асадов познакомился на одном из концертов во Дворце культуры МГУ. Галина стала верной спутницей, последней любовью, музой и глазами поэта.

Она сопровождала его на все встречи, вечера, концерты, поддерживая морально и физически. Ради него супруга в 60 лет научилась водить автомобиль, чтобы Эдуарду Аркадьевичу было проще передвигаться по городу. В счастливом браке эта пара прожила целых 36 лет, до самой смерти Галины.

Произведения Эдуарда Асадова в 60-х годах прошлого века выходили стотысячными тиражами, но интерес к его книгам не угас и с распадом СССР. Писатель продолжал сотрудничать с различными издательствами, и сегодня его сборники переиздаются и раскупаются. Вышло несколько аудиокниг со стихами поэта, а о его творчестве и жизни написано немало трудов, эссе, диссертаций. Стихи поэта живут в сердцах людей и после его смерти, а значит, жив и он сам.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ