Надежда Маркина: «Не жалуюсь на судьбу – уважает ее»

Надежда Маркина – советская и впоследствии российская актриса театра и кино. Мировую популярность актрисе принесла картина «Елена», за которую Надежда получила ряд кинематографических премий. Актриса также знаменита по ролям в других фильмах: «Свадьба», «В тумане», «Гагарин. Первый в космосе», «Иерей-сан», «Находка», «София», «Петербург. Только по любви».

Биография Надежды Маркиной

29 января 1959 года в глухой тамбовской деревне Каменке родилась будущая актриса театра и кино Надежда Маркина. Ее родители – простые люди, зарабатывали на жизнь тяжелым крестьянским трудом.





Надежда Маркина в молодости и сейчас

В деревне не было школы и больницы, не говоря уже о клубе и кино, поэтому дети сами придумывали развлечения. Надежда помнит, как в 5 лет она играла в геологов со старшими мальчишками. Они брали с собой бутерброды, становились на лыжи и отправлялись на целый день в лес. Домой возвращались уже затемно и боялись волков.

Потом деревню расформировали, жителей расселили по другим селам. Семья Нади переехала в большую деревню. Актриса говорит, что сейчас там стало скучно - появилось много богатых домов. Каждое лето родители отправляли Надежду к тетке, где она собирала землянику, ходила босиком по траве, помогала по хозяйству.

Маркина выросла в многодетной семье, она у родителей седьмая. Ее мать была верующей женщиной, каждый день молилась, благословила дочь, когда та решила поступать в Тамбовское педучилище.

Актрисой выпускница деревенской школы стала случайно. Она поступила в педучилище, а ее приятельница занималась в театральной студии в Тамбове. Однажды она пригласила туда Надежду Маркину, которой понравилась атмосфера в творческом коллективе. К ним в гости заглянули студенты ВГИКа и ГИТИСа, завязалось общение. Тогда Надежда и решила попробовать поступить на актрису.





Надежда Маркина

В первый раз она прошла все туры во всех театральных институтах, но почему-то пошла в эстрадно-цирковое училище. К концу учебного года опомнилась и снова поступила в ГИТИС. В 1983 году Надежда Маркина окончила институт и устроилась в театр.

Театр

Актерская биография Надежды Маркиной началась в Театре на Таганке. Маркина играла Варвару в спектакле «Живая вода», Лизу Бричкину в «А зори здесь тихие...», Таню Песоцкую в постановке «Один».

В 1992 году Надежда перешла в Театр на Малой Бронной, где проработала 6 лет. Она была задействована во многих постановках, среди них шекспировский «Король Лир», «Пучина» Островского, «Леший» Чехова. Актриса блестяще справилась с ролью Елизаветы Епанчиной в спектакле-трилогии по роману Федора Достоевского «Идиот».

Затем была работа в МХАТ им. Горького, Театре Гоголя. В 1998 году Надежда Маркина получила театральную премию «Золотая маска». Престижную награду ей принесла роль в спектакле «Пять вечеров».

Фильмы

Маркина снимается в кино с 80-х. Ее первые роли были эпизодическими - сегодня вряд ли зрители их вспомнят. Настоящая кинокарьера актрисы началась в конце 90-х, когда зарождался российский кинематограф.

Первая заметная роль – Христина из сериала «Петербургские тайны». Дальше были другие сериалы и полнометражные картины. Героини Надежды Маркиной – женщины среднего возраста. Она сыграла Татьяну Савичеву в сериале «Участок», Людмилу Ковригину в «Марше Турецкого», Нинку в «Вокзале», Клавдию Михайловну в «Хироманте», Надю в «Чужих тайнах».





Надежда Маркина в фильме «Елена»

Знаковой для Надежды Маркиной стала роль в картине «Елена», премьера которой состоялась в 2010 году. Фильм Андрея Звягинцева рассказывал о супружеской паре, встретившейся в зрелом возрасте. У обоих есть дети от предыдущих браков. Психологическая драма понравилась зрителям и получила хвалебные отзывы критиков. «Елена» получила призы на Каннском фестивале и кинофестивале в Америке. В 2011 году фильм представили на международном фестивале в Индии, а Надежда Маркина получила премию за лучшую женскую роль.

Последними работами актрисы стали роли в лентах «Судьба Марии», «Оттепель», «Иерей-сан», «Бесы», «Инквизитор».

Личная жизнь

Семьи у актрисы нет. Надежда Маркина не жалуется на судьбу – уважает ее.

В периоды, когда не было работы в театре и кино, она подрабатывала в больнице, столовой, присматривала за чужими детьми, убирала помещения, работала в церковной лавке. Она говорит, что не хочет поворотов в жизни – пусть идет ровно. У Маркиной одно желание – такая работа, которая приносит пользу людям и которую понимают.

Актриса любит раннее утро и раннюю весну.

Надежда Маркина сейчас

В 2016 году актриса снялась в новом мелодраматическом проекте «Петербург. Только по любви». Главную роль в картине исполнила Рената Литвинова, которая также выступила в роли режиссера и сценариста фильма. Надежда Маркина сыграла мать Тани в эпизоде «Девочки. История 2-я».





Надежда Маркина в фильме «Вышибала»

Также актриса сыграла в криминальной драме «Вышибала» мать главного героя Александра Антонину Петровну Чижову. Александр Чижов (Гела Месхи) бросил спорт ради банды, где получил деньги и влияние. В результате перестрелки погибают три человека, Чижов берет на себя это преступление главаря банды и садится на 15 лет. Основное действие сериала начинается, когда главный герой выходит из тюрьмы.

В этом же году актриса сыграла второстепенную роль директора детдома в четырехсерийной мелодраме «Одиночество» и роль матери Нюры в детективе «Шакал».

Еще одной ролью актрисы в этом году стала Мария Ярославна, великая княгиня Московская, мать Иоанна III в драме «София», рассказывающей о правлении царицы Софии Палеолог (Мария Андреева) во второй половине XV века, когда Русь уже два века как жила под татаро-монгольским игом. Византийская принцесса должна была укрепить влияние Константинополя на Русь, но, выйдя замуж, заявила о своей преданности новой родине. Царица начала развивать культуру Руси, приглашала именитых мастеров живописи и архитектуры, собрала будущую библиотеку Ивана Грозного и стала советницей мужа по политическим и дипломатическим вопросам.





Надежда Маркина в сериале «София»

В 2017 году Надежда Маркина исполнила второстепенные роли в мелодраме «Круговорот» и драме «Не вместе».

Вторая половина 2017 года принесет актрисе две главные роли. Надежда Маркина сыграет роль Валентины в социальной драме «Ничей». Героиня актрисы – одинокая женщина, которая забирает из детского дома собственного родного племянника Колю (Олег Чугунов), который остался один после смерти матери.

Надежда Маркина в фильме «Круговорот»

Также актриса исполнит одну из главных ролей в 12-серийной российско-украинской социальной драме «Линия света» («Лінія світла» в украинском прокате). Действие сериала происходит в общине, созданной религиозной сектой. Жители общины упорно работают, постоянно молятся и абсолютно повинуются воле главы общины, которого называют Светлейшим. Героиня картины, 18-летняя девушка Варя (Рина Гришина), живет в этой общине с детства. Варя выбрана стать четвертой женой Светлейшего, после чего девушка сталкивается с насилием и травлей и сбегает в неизвестный внешний мир в надежде найти управу на главу секты.

Источник: 24smi.org

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