Микаэл Таривердиев: музыка к 132 фильмам — и не только

Имя Микаэла Таривердиева известно каждому в нашей стране. Его больше знают по музыке к популярным фильмам, таким как «Семнадцать мгновений весны» или «Ирония судьбы». Но помимо того, что он написал музыку к 132 кинофильмам, Таривердиев был автором камерных вокальных циклов, четырёх балетов, пяти опер, симфонии и органной музыки.

Детство и юность

Микаэл Леонович был армянином, родившимся в Грузии и прожившим большую часть жизни в Москве.

Будущий композитор появился на свет в Тбилиси, 15 августа 1931 года, в армянской семье, которую в городе хорошо знали. Его дед по материнской линии, Гришо Акопов, был крупным землевладельцем. Одна из его шести дочерей – Сато вышла замуж за Леона Таривердиева, приехавшего в Тбилиси из Баку.

Микаэл был долгожданным и единственным ребёнком. Мать полностью посвятила себя воспитанию сына. В своей книге «Я просто живу» Микаэл Леонович сказал: «Всему, что было во мне хорошего, я научился у моей матери. А всё плохое – это то, чему я не смог у неё научиться».

Первым произведением будущего композитора, которое получило признание, стал гимн школы. Его до сих пор помнят и поют на своих встречах выпускники школы разных лет. В школе и произошёл эпизод, проявивший характер Таривердиева. Тогдашний директор школы ударил его одноклассника, и мальчик, сын школьной учительницы, оглох. Микаэл выступил на комсомольском собрании и осудил директора. В результате ему пришлось покинуть школу и оканчивать последний класс в «вечёрке». Потом он поступил в Тбилисское музыкальное училище и окончил его за год. Тогда же Таривердиев написал два маленьких балета, которые были поставлены силами хореографического училища на сцене Тбилисского театра оперы и балета. На гонорар автор купил себе шляпу. Это был первый профессиональный успех и первая работа на заказ.

По настоянию матери Микаэл Таривердиев поступил в Ереванскую консерваторию, но через полтора года уехал в Москву. Как он позже написал в своей книге, «розовый красивый город меня не принял».

Микаэл стремился попасть в Институт имени Гнесиных в класс к знаменитому Араму Хачатуряну, и у него это получилось, несмотря на огромный конкурс.

В годы учёбы Микаэл Таривердиев написал первые свои вокальные циклы, которые впоследствии будут исполнять знаменитые певицы, а дебютировал композитор в Большом зале Московской консерватории, где его романсы исполнила знаменитая камерная певица Зара Долуханова.

Институтские годы были счастливыми и плодотворными, несмотря на неустроенность и бедность быта. Чтобы заработать на жизнь, студент Таривердиев разгружает вагоны на Рижском вокзале.

Третье направление

Композитор пришёл в кинематограф рано и, казалось бы, случайно. Он описал в своей книге встречу с ребятами из ВГИКа, как раз во время разгрузки вагонов. Те искали композитора для своей курсовой работы. Шла сессия, всем было некогда. Но любивший пробовать всё новое Микаэл был такому предложению страшно рад. Так он стал автором музыки к фильму «Человек за бортом».

За первыми работами последовали другие.

Особую популярность принесли Таривердиеву знаменитые фильмы с его музыкой – «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Премьера «17 мгновений» состоялась в сентябре 1973 года и имела оглушительный успех. В наступившей популярности было много приятного. От всплеска интереса к создателям фильма до пропусков, подписанных Андроповым, по которым можно было останавливать и парковать машину где угодно. Микаэл Леонович с удовольствием включился в эту игру и даже как-то ради эксперимента остановил машину на Красной площади и был в восторге, что это удалось.

В рамках кинематографа родилось то, что Микаэл Таривердиев назвал «третьим направлением». Не песня и не романс, что-то странное и поэтичное. Обязательно написанное на прекрасные, часто необычные стихи. Первым из композиторов Микаэл Таривердиев обратился к поэзии Ахмадуллиной, Вознесенского, Евтушенко. И именно он запечатлел их поэзию в музыку, навсегда слившись в единый, неразрывно сегодня живущий текст.

Тогда он начал работать с Еленой Камбуровой, создав её стиль тех лет, он нашёл молодую Аллу Пугачёву.

Певица Зара Долуханова говорила, что не знает другого композитора, который мог бы писать так изысканно и в то же время просто. Музыка Таривердиева, независимо от жанра, в каком она написана, всегда отмечена его неповторимой интонацией, она имеет своё лицо и узнаваема с первых тактов. Композитор находился в постоянном движении, он всё время придумывал для себя что-то новое, ставил новые задачи.

Другие стороны жизни

Микаэл Леонович был сосредоточен не только на музыке, его интересовала жизнь во всех её проявлениях. С детства он увлекался разными видами спорта: велосипед, бокс, авторалли, водные лыжи, был членом сборной Грузии по плаванью на дальние дистанции. В зрелом возрасте освоил виндсёрфинг и даже стал кандидатом в мастера спорта.

Кроме того, Таривердиев был прекрасным фотографом и никуда не ездил без фотоаппарата и подзорной трубы.

Сам композитор писал в своей книге «Я просто живу» о том, что музыка – это только одна из сторон его жизни, а кроме неё есть ещё многое.

Микаэл Леонович был трижды женат, у него есть сын от первого брака. В 1983 году познакомился с Верой Гориславовной, которая стала его третьей женой. Они встретились, когда ему было 52, а ей 26, и вместе прожили 13 лет.

Таривердиев стал лауреатом восемнадцати международных премий, в том числе премии Американской академии музыки, премии японской звукозаписывающей фирмы «Виктор», трижды лауреатом премии за лучшую музыку к фильму года «Ника», лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом премии Ленинского комсомола, народным артистом России.

Книга композитора «Я просто живу» вышла уже после смерти автора в 1997 году. Подготовкой и изданием книги занималась Вера Таривердиева. Её перу принадлежит последняя глава книги.

Последний круг

В последние годы жизни Таривердиев много работал в области инструментальной музыки. Им написаны три концерта для органа, симфония для органа «Чернобыль», в которой нашли отражение впечатления от поездки в Чернобыль вскоре после катастрофы. Среди сочинений Таривердиева также два концерта для скрипки с оркестром и «Концерт в романтическом стиле для альта и струнного оркестра», написанный композитором по заказу Юрия Башмета.

У Микаэла Таривердиева было очень больное сердце. 31 мая 1990 года в Лондонском королевском госпитале ему поставили искусственный аортальный клапан. После этого композитор с присущим ему чувством юмора говорил: «У меня железное сердце. Гарантия – 40 лет». И добавлял: «Из обшивки шаттла. Операция подарила композитору не сорок, но шесть лет жизни.

Умер Микаэл Таривердиев 25 июля 1996 в сочинском санатории «Актёр».

Интересные факты

В шестидесятых годах Таривердиев был влюблён в Людмилу Максакову. Однажды ночью они ехали на машине по Ленинградскому проспекту. Максакова была за рулём. Внезапно под колёса выскочил пьяный человек. Таривердиев заявил ГАИ, что за рулём был он. Его осудили на два года, но следствие длилось тоже два года, и после суда Таривердиева освободили. В фильме «Вокзал для двоих» экранизирован этот эпизод жизни композитора.

Таривердиев не любил отмечать юбилеи. Лучшим он считал своё пятидесятилетие, когда вместе с композитором Романом Щедриным он ушёл на досках для сёрфинга в море, прихватив две маленькие бутылочки коньяка.

В 2002 году имя Микаэла Таривердиева внесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя самого большого количества премий за музыку, написанную для кино.

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