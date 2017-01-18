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Математик Анатолий Китов: Обогнать США, не догоняя!

Юрий Ревич, "Российская газета"   
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Почему гениальный проект пионера электронно-вычислительной техники смертельно напугал советскую власть, попробует разобраться "Российская газета".

Галина и Анатолий Китовы. 1947 год. Фото: фото из фондов Политехнического музея

Галина и Анатолий Китовы. 1947 год. Фото:

Весна 1954 года. В переполненном актовом зале МГУ начинается заседание Московского математического общества (ММО). Первое слово предоставлено решительному человеку в военной форме. К изумлению ученых, человек с погонами подполковника непринужденно переходит от абстрактных философских проблем на язык математики, от математических формул - к вопросам высшей нервной деятельности.

Докладчика зовут Анатолий Иванович Китов. Он начальник отдела ЭВМ при Артиллерийской академии имени Дзержинского. А его блестящий доклад, отложившийся в памяти современников, посвящен разделенной любви Анатолия Китова: "буржуазной, реакционной лженауке" кибернетике.

Десятилетний репетитор

"Первопроходцев можно узнать по стрелам, торчащим у них из спины", - это про Китова.

Его биограф В. А. Долгов рассказывает такой случай: "В пятом классе на уроке литературы Толя написал сочинение "Розовая сказка", в котором описывал свой сон. В нем он как бы шел по центральной улице Ташкента. В магазинах было полно всяческих продуктов: румяные калачи, жирные окорока и индейки, всевозможные колбасы и сыры, большое разнообразие красивой одежды, обуви и т.д. Издевательская тональность сочинения на фоне реальной пустоты тогдашних магазинных полок была очевидной. Учителя тут же сообщили об этом сочинении "куда следует", и в школе незамедлительно появились два "строгих мужчины в штатском". Сотрудники НКВД несколько раз беседовали с Анатолием. Основной целью расспросов было выяснить, кто стоит за спиной юного сочинителя. Им не могло прийти в голову, что тонкий ироничный памфлет мог сочинить столь юный ученик...".

С десяти лет он занимался репетиторством, пополняя скудный бюджет семьи. В 1939 году, с блеском закончив школу, поступил в Среднеазиатский госуниверситет на физико-математическое отделение. Но когда в 1943 году умер отец, взял на себя роль главы семьи и остался верен этой роли до последних дней. Первое, что сообщил будущей жене Галине Голубчанской: половину аттестата буду отсылать домой, в Ташкент, на содержание матери с малолетними братьями и сестрой, и это не обсуждается...

Он уже тогда предпочитал настойчивость и натиск колебаниям, сомнениям, осторожности. И утвердился в этом, пройдя по дорогам войны.

Фронтовой семестр

В конце июня 1941 года Анатолий Китов был досрочно произведен в младшие лейтенанты и направлен на Южный фронт в войска ПВО. Сначала командиром прожекторного взвода, затем - командиром зенитной батареи. Летом 1942 года при защите железнодорожного моста через Северский Донец у города Белая Калитва был тяжело ранен...

Курсант Анатолий Китов. 1940 год.

Курсант Анатолий Китов. 1940 год.

Вспоминать о войне он не любил. Биограф пишет: "...уже в мирное время Анатолий старался не присутствовать при изготовлении шашлыков и других изделий из сырого мяса, на которое он просто не мог смотреть - слишком много окровавленных искалеченных человеческих тел ему пришлось повидать во время войны". Но даже там, прямо на боевых позициях, о чем вспоминали его фронтовые друзья, Китов продолжал заниматься математикой и физикой.

В его фронтовой характеристике записано: в 1943 году предложил новый метод зенитной стрельбы по самолетам врага.

Надо ли говорить, что Китов рвался в бой и после окончания войны. И так же не щадил себя на передовой науки. Артиллерийскую академию он закончил с золотой медалью - причем учился с каким-то особым, даже демонстративным блеском. Традицией для него стало просить о сдаче экзамена сразу после окончания последней лекции в семестре. Однажды Китова даже вызвали на коллегию Минобороны с просьбой поделиться секретом: как удается столь прекрасно учиться. По специальному разрешению начальника Академии он дополнительно посещал лекции на мехмате МГУ.

В 1952 году Анатолий Китов защитил кандидатскую диссертацию "Программирование задач внешней баллистики ракет дальнего действия". И больше никогда к артиллерии не возвращался: умы уже будоражила короткая и загадочная аббревиатура ЭВМ, электронно-вычислительные машины, за которыми, как понимал Китов, будущее. Но ему и этого было мало: молодой ученый-фронтовик включился в борьбу за реабилитацию кибернетики.

В "Кратком философском словаре" за 1954 год она все еще именовалась "реакционной лженаукой".

Бой за кибернетику

Ознакомившись в спецхране со знаменитой работой Норберта Винера "Кибернетика" (официально она была переведена лишь в 1958 году), Китов пишет статью "Основные черты кибернетики". И в 1953 году, уже после смерти Сталина, представляет ее в идеологический отдел ЦК КПСС. Там предлагают осторожно "обкатать" революционные идеи в научно-технических аудиториях. Но осторожность и Китов несовместимы!

Каждое выступление - как бой. Каждая дискуссия - как штурм осажденной крепости. И партийные идеологи сдались: в апрельском номере журнала "Вопросы философии" за 1955 год вышла статья "Основные черты кибернетики" - сокращенный почти вдвое вариант статьи Китова. Но и это было победой. А неистовый Китов в том же году сдает в издательство "Советское радио" рукопись книги "Электронные цифровые машины" - первую в СССР общедоступную книгу по ЭВМ и программированию.

Это о ней с огромным пиететом высказался профессор Мичиганского университета Дж. Карр: "По-видимому, наиболее полное изложение вопросов программирования для электронных цифровых вычислительных машин, содержащее подробные примеры и анализ как ручного, так и автоматического программирования, дается в книге А. Китова".

А у Китова в 1958 году во всесоюзном обществе "Знание" выходит популярная брошюра об ЭВМ для массового читателя. Но для тех, кто понимает, брошюра произвела эффект разорвавшейся бомбы. Автор выдвигает очередную новаторскую идею: связать все вычислительные машины страны в единую сеть.

Компьютерные сети на Западе тогда даже не проектировались, а первая сеть в США заработала лишь в 1965 году...

Уже только всего перечисленного выше хватило бы любому ученому, чтобы до конца своих дней почивать на лаврах, воспитывать учеников, писать мемуары.

Но самый крутой - и трагический - поворот в жизни Анатолия Китова был еще впереди.

Первое письмо Хрущеву

В январе 1959 года он передает в ЦК КПСС документ (известный как "Первое письмо А. И. Китова Н. С. Хрущеву") с кардинальными предложениями по развитию вычислительной техники в стране. К письму прилагает брошюру с еще более радикальной идеей - создать Единую государственную сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ). Иными словами - общегосударственную автоматизированную систему управления национальной экономикой.

Впервые в СССР. Впервые в мире.

"В дальнейшем отдельные вычислительные центры должны быть связаны в единую систему автоматической информационной и вычислительной службы, которая будет обеспечивать нужды всех учреждений и организаций в необходимой научной, технической, экономической и другой информации и выполнение вычислительных работ.

[...] Наличие единой сети информационных и вычислительных машин позволит также быстро и оперативно собирать и обрабатывать необходимые статистические сведения о состоянии отдельных предприятий, наличии материалов, денежных средств, рабочей силы и т. д. и оперативно использовать результаты обработки для планирования и руководства хозяйством...".

Страна готовилась к ХХI съезду партии, который даст старт первой (и последней) семилетке и выдвинет лозунг "догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения". Скорее всего, именно поэтому письмо Китова попало в "струю". В мае ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление об ускоренном создании новых ЭВМ и широком их использовании в народном хозяйстве. В июне вопросы развития вычислительной техники были подняты на пленуме ЦК.

Но ключевую идею Китова - создание ЕГСВЦ - словно и не услышали.

А он, конечно, не промолчал.

Фронтовой конспект А.И. Китова по высшей математике. 1944 год.

Фронтовой конспект А.И. Китова по высшей математике. 1944 год.

Второе письмо Хрущеву

4Профессор И. Б. Погожев вспоминает, что характерной чертой Анатолия Ивановича было "полное отсутствие чинопочитания и чинобоязни при обращении к высокому начальству. Он говорил начальству правду, в которой сам был убежден, столь же определенно и откровенно, как и всем своим друзьям".

Осенью 1959 года Китов пишет второе письмо Хрущеву. И к этому письму прилагает уже не брошюру, а 200-страничный проект "Пути автоматизации управления в вооруженных силах и в народном хозяйстве". Автор придумал, как существенно сократить расходы при создании общегосударственной системы управления. Проект содержит детализированный план создания ЕГСВЦ двойного назначения - гражданского и военного, что, по мысли Китова, существенно сократит затраты.

Проект ЕГСВЦ - вероятно, единственная реалистичная программа за все время существования СССР, которая показывала, как можно "обогнать, не догоняя" (формулировка из письма А. И. Китова: "Реализация данного проекта позволит обогнать США в области разработки и использования ЭВМ, не догоняя их"). И этот глобальный проект наверняка мог стать одним из самых масштабных за все время существования советской власти. Академик Виктор Михайлович Глушков, в дальнейшем перехвативший эстафету из рук Китова, честно говорил: общие затраты на воплощение такого проекта должны превысить затраты на атомную и космическую программы вместе взятые.

Проект будет известен как "Красная книга". Но на руководителей Китова книга подействовала, как мулета тореадора на быка.

"Уволить... исключить..."

Сегодня мы видим: Китов по сути предлагал принципиальную перестройку управления в масштабах государства, причем реально осуществимую именно в условиях плановой экономики. Характерно, что когда до американцев дошли сведения о проекте, они сразу поверили в его осуществимость (такой вывод был сформулирован в докладе Президенту США секретной комиссией под руководством одного из его помощников). И всерьез обеспокоились тем, что это могло бы значительно укрепить экономическую мощь СССР.

Черновик статьи о кибернетике

Черновик статьи о кибернетике

Тем не менее, проект Китова не попытались даже начать. И вовсе не потому, что он был затратен. Административная система мгновенно поняла, что компьютеру нельзя влепить выговор по партийной линии и разъяснить "требования текущей линии партии". А это означает устранение от властных рычагов. Представление об уровне полемики дает свидетельство самого Китова о разговоре с тогда еще не генеральным, а просто секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым (по воспоминаниям профессора П. А. Музычкина):

Брежнев: - Вот вы предлагаете то-то и то-то. Но у нас несколько другой подход. Если возникают проблемы, мы собираем передовых рабочих, колхозников. Обсуждаем с ними все, советуемся и принимаем решения.
Китов: - Леонид Ильич, а если вы заболеете, вы тоже позовете рабочих и колхозников советоваться, или все же обратитесь к специалистам, которые знают, как лечить?

Но куда больше проект Китова, начинавшийся с жесткой критики минобороны за медлительность при внедрении ЭВМ, задел военную элиту. В 1960 году Анатолий Иванович был исключен из КПСС и уволен без права занимать руководящие должности в системе Министерства обороны...

Диссертация на досуге

Удивительно: катастрофа, которая сломила бы любого, ничуть не сказалась на активности и работоспособности Китова. Наутро после исключения из партии семья обнаружила своего главу сидящим за письменным столом и чиркающим очередную статью. Он продолжал писать во многие издания, готовил доклады для конференций, занялся разработкой того, что на современном языке называется "операционная система". В 1963 году наконец-то выкроил время для защиты докторской диссертации ("Применение ЭВМ для решения задач противовоздушной обороны"), изумив даже близко знавших его людей - кто мог предположить, что гениальный ученый все еще не доктор наук?!

Он скончался в 2005 году, пережив свою любимую жену Галину на несколько месяцев.

Несколько лет назад в Российском экономическом университете им. Плеханова, где Анатолий Иванович работал последние десятилетия своей жизни, открылась именная аудитория им. А. И. Китова.

Электронно-вычислительная машина "Стрела". 1956 год. Фото: РИА Новости

Электронно-вычислительная машина "Стрела". 1956 год. Фото: РИА Новости

Взгляд коллег

Но хотел быть только первым...

"Эпитеты "первый" и "впервые" органично и неразрывно связаны со всеми этапами научного пути этого выдающегося ученого".

Президент Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова, профессор В.И. Видяпин

"...первопроходец в развитии теории электронных вычислительных машин (ЭВМ) и их использовании в различных сферах человеческой деятельности".

Г.И. Марчук, президент Академии наук СССР с 1986 по 1991 гг.

"Анатолий Иванович Китов был истинным пионером кибернетики в нашей стране".

Академик РАН Ю.И. Журавлев

"А.И. Китов - признанный пионер кибернетики".

Академик АН СССР В.М. Глушков

"А.И. Китов является одной из самых ярких звезд отечественной кибернетики и вычислительной техники, внесших наиболее существенный и разносторонний вклад в становление отечественного "вычислительного дела"".

Академик РАН В.К. Левин

Космический след

Зато мы делали ракеты

В мае 1954 года созданный Анатолием Ивановичем Китовым отдел вычислительных машин Академии артиллерийских наук МО СССР был преобразован в отдельную организацию - первый в СССР вычислительный центр (ВЦ N1). Что такое ЭВМ, тогда понимали считанные единицы. Потому одной из первостепенных задач для Китова стал подбор личного состава. По его приглашению в центр пришли лучшие математики того времени, в том числе члены-корреспонденты АН СССР Лазарь Аронович Люстерник и один из первых отечественных теоретиков программирования Алексей Андреевич Ляпунов. И уже они обучали выпускников военных и гражданских вузов, которых набирали по всей стране.

Во второй половине пятидесятых годов ВЦ N1 под руководством Китова было суждено сыграть выдающуюся роль в развитии советской ракетной отрасли и космонавтики. Завеса секретности до сих пор не позволяет со всей полнотой описать важнейшую роль, которую играл центр при решении ракетно-космических задач. Известно, что именно здесь были проведены основные расчеты для пуска первых межконтинентальных баллистических ракет дальнего действия и запуска искусственных спутников Земли, а в дальнейшем - программ пилотируемых космических полетов и полетов космических станций к планетам Солнечной системы.

P.S. В 1985 году А.И. Китов предпринял попытку возобновить проект общегосударственной информационной сети, написав письмо на имя М.С. Горбачева. Ему ответили, что "у политбюро ЦК КПСС есть другие функции, а не занятие автоматизацией управления народным хозяйством".

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