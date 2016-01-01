Марк Григорьевич Фрадкин – «крестный отец» советских шлягеров

Марк Фрадкин родился 4 мая 1914 года в Витебске.

Биография Марка Фрадкина

Его отец Григорий Фрадкин был врачом. Через несколько месяцев после рождения Марка началась Первая мировая война, переросшая затем в России в Гражданскую, и семья Фрадкиных переехала в Курск, где белогвардейцы заподозрили отца Марка в связи с Красной армией, и расстреляли. После взятия Курска красноармейцами мама Марка Евгения Мироновна Шагалова была вызвана в губернский комитет, где ей был вручен документ, в котором было засвидетельствовано, что Григорий Константинович Фрадкин погиб от руки белогвардейских солдат перед освобождением Курска. Вдове посоветовали сохранить этот документ всю оставшуюся жизнь, что она и сделала.

Евгения Мироновна вернулась с Марком в Витебск. Им поначалу не хватало средств на питание, и для того, чтобы как-то прокормить себя и сына, Евгения Мироновна работала одновременно в нескольких местах, предоставив сыну полную свободу. Из-за этого Марк плохо учился, каждой весной его маму вызывали в школу учителя, и обещали оставить Марка на следующий год. Тогда Евгения Мироновна придумала хитрый ход - она сообщала директору школы, что Марк из-за переезда будет переводиться в другое учебное заведение, и просила выдать Марку свидетельство, что тот окончил класс. Директор выдавал документ, надеясь, что далее с непоседливым мальчиком будут заниматься другие педагоги, и Марк начинал новый учебный год в другой школе. В результате вскоре не осталось ни одной витебской школы, в которой бы не «отметился» юный Фрадкин. Но со временем Марк увлекся техникой, поправил свою успеваемость, и после окончания школы поступил в Витебский политехнический техникум. Во время учебы он увлекся кинотехникой, а после окончания техникума устроился работать инженером по технике безопасности на швейную фабрику «Знамя индустриализации», где был клуб, в котором работал театральный кружок. Марк в него записался, отработал два года на фабрике, и устроился работать в труппу 3-го Белорусского театра.

Когда Марку исполнилось 20 лет, он уехал в Ленинград, где был принят на второй курс театрального института, где начал писать песни к студенческим спектаклям. После окончания института Фрадкин вернулся в Белоруссию, но не в Витебск, где его ожидала мама, а в Минск, где он был принят в качестве актера и заведующего музыкальной частью в труппу театра юного зрителя. Поскольку спектакли для детей в вечернее время не шли, Марк занял свободное время, поступив в консерваторию, где учился в классе профессора Николая Аладова по классу композиции.

В 1939 году Марк Фрадкин был призван в армию. Он попал в стрелковый полк, но его начальство, узнав, что к ним прибыл музыкант, поручили Марку организовать солдатский ансамбль, что он и сделал. Во время войны его назначили дирижером ансамбля Киевского военного округа, и этот коллектив получил название «Ансамбль песни и пляски Юго-Западного фронта». Фрадкин в нем прослужил до конца 1943 года в качестве аккордеониста, дирижера и руководителя фронтовых артистических бригад. Его первая песня, написанная на военную тематику, называлась «Песня о Днепре», и была создана в ноябре 1941 года на стихи Евгения Долматовского, с которым композитор встретился на фронте.

Народный артист России и Дагестана Феликс Дадаев рассказывал: «Во время Великой Отечественной войны в Днепропетровске Марк Фрадкин написал песню «Ой, Днепро, Днепро». Ее услышал маршал Тимошенко, снял с себя орден и, надев его на композитора, сказал: «Потом оформим». Затем то же самое сделал Хрущев. Так Марк Фрадкин без документов сразу получил два ордена Красной Звезды за замечательную песню». Это произведение принесло Фрадкину широкую известность. С Евгением Долматовским Фрадкин также написал песню «Случайный вальс», называвшийся сначала «офицерским». Песня сделала популярными этот дуэт, и до конца войны они успели написать еще несколько песен, самой известной из которых стала «Брянская улица». Первым исполнителем, спевшим «Случайный вальс» и «Брянскую улицу», стал Леонид Утесов. Именно его исполнение сделало необыкновенно популярными эти произведения Марка Фрадкина как во время войны, так и после ее завершения.

В 1944 году Марк Фрадкин был принят в Союз композиторов, и продолжил свою творческую карьеру в Москве, где продлилось его сотрудничество с Евгением Долматовским. Вместе они написали песни «Мы жили по соседству», «За фабричной заставой», «Комсомольцы-добровольцы» и «А годы летят». Его песни также вошли в репертуар 3ои Рождественской. В 1944 году Фрадкин написал для нее песню «К нам в Саратов» на стихи Льва Ошанина.

На долгие годы благодаря Марку Фрадкину стала «визитной карточкой» песня Клавдии Шульженко «На тот большак». Вся страна знала текст этой песни: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить...». Спустя несколько десятков лет эту песню «перепела» Алла Пугачева, придав этой песне «вторую молодость». Своим «крестным отцом» считали Марка Фрадкина и две другие известные советские певицы – Людмила Зыкина и Эдита Пьеха. Многие поколения советских людей узнали Зыкину по песне Марка Фрадкина «Течет Волга»: «Издалека долго, течет река Волга...». Этот шедевр Марка Фрадкина получил признание после выхода одноименного фильма «Течет Волга» в 1960 году. Первым исполнителем этой песни был Владимир Трошин, позже ее пели Марк Бернес и Майя Кристалинская, но особенно проникновенно она зазвучала в исполнении Людмилы Зыкиной.

В начале 1970-х годов Марк Фрадкин в сотрудничестве с Робертом Рождественским создал песни «За того парня», «Там, за облаками», «Скажи мне что-нибудь» и другие произведения. Тематика песен Марка Фрадкина была широка и разнообразна. Марк Фрадкин умел вслушиваться в звуковую атмосферу времени, говорить с новыми поколениями слушателей на близком им языке, постоянно обновляя и обогащая свою палитру новыми выразительными средствами. У Марка Григорьевича было настоящее чутье на молодые таланты. Если он понимал, что перед ним оказывался талантливый исполнитель, то никогда не скупился, отдавая свои песни молодежи. Благодаря песням Фрадкина завоевал всесоюзную известность ансамбль «Самоцветы». Когда часть музыкантов из «Самоцветов» образовала ансамбль «Пламя», Марк Григорьевич в первую сольную программу коллектива дал 15 своих песен. Он пригласил «Пламя» принять участие в своих творческих вечерах, сам выходил на сцену, рассказывал о себе и представлял ВИА «Пламя». Таким образом, состоялись первые официальные выступления ВИА «Пламя». С ансамблем «Добры молодцы» Фрадкин тоже составил свой сольный концерт, с которым гастролировал не только по Советскому Союзу, но и за рубежом. И хотя к тому времени композитору было более семидесяти лет, он был настоящей музыкальной душой коллектива. Марком Фрадкиным были написаны также такие шлягеры, как «Увезу тебя я в тундру», «За того парня», «Там, за облаками», «У деревни Крюково» и «Добрые приметы».

Впечатлениями после одного из концертов Марка Фрадкина поделился с читателями Михаил Кутузов: «В 1973-м году в Николаев, город моего детства, приехал с авторской программой композитор Марк Фрадкин, встреча с ним проходила в Доме культуры, который размещался в бывшем костёле – громадный зал, высоченные потолки. Среди шумной публики я заметил множество людей старшего поколения – иные даже с наградами. Дело было в начале ноября, и я не очень понимал, почему ветераны при параде. Однако всё вскоре разъяснилось. На сцену вышел статный седовласый мужчина в смокинге и бабочке – Марк Фрадкин. Сел к роялю и начал свой творческий вечер, в гулком зале голос доходил до самых дальних рядов. Через некоторое время из партера вдруг встал ветеран-полковник и подошел к сцене. «Марк Григорьевич, сыграйте о Днепре! Мы же эту песню впервые еще в Воронеже слышали, в сорок втором году!». Фрадкин пригляделся к полковнику и оживился: «Точно! На войну эту песню увезли из Воронежского драмтеатра...». Композитор заиграл. «Песня о Днепре» в камерном исполнении звучала совсем иначе, чем в оркестровом. Складывалось ощущение, что композитор играет её, как в первый раз. А петь вдруг начали ...ветераны! Встав с мест и взявшись за руки. И после исполнения – благоговейная тишина, ни аплодисментов, ни восклицаний. Постояв так немного, ветераны снова сели на свои места».

Марка Фрадкина очень любили приглашать режиссеры для создания музыки и песен к фильмам. Таких работ в творческой биографии композитора набралось более пятидесяти, среди которых особенно можно отметить фильмы «Добровольцы» в 1958 году, «Простая история» в 1960 году, «Прощайте, голуби!» и «Течёт Волга» в 1962 году, «Песни моря» в 1970 году, «Минута молчания» в 1971 году, «Юркины рассветы» в 1974 году, «Ветер странствий» в 1978 году и «Однажды двадцать лет спустя» в 1980 году.

Фрадкин любил посещать Дом творчества композиторов в подмосковной Рузе. Он приезжал туда несколько раз в год, и всегда появлялся там в конце декабря со своей женой Раисой Марковной, у которой 25 декабря был день рождения. Кроме того, в этот день Фрадкины отмечали еще один праздник – день своей свадьбы. В это время к ним всегда приезжало много гостей. Гости по очереди садились к роялю и часто пели песни хозяина дома.

В 1984 году на телевидении был записан авторский концерт Марка Фрадкина.

Марк Фрадкин ушел из жизни 4 апреля 1990 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Источник: chtoby-pomnili.com

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