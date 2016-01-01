Марина Ладынина: расплата за гордость...

Муж Марины Ладыниной, режиссер Иван Пырьев, сначала боготворил свою любимую, а потом лишил всего, разбив ее личную жизнь на мелкие осколки.

Биография Марины Ладыниной

Сколько раз журналисты пытались взять откровенное интервью у легендарной Марины Ладыниной в конце ее жизни! Как хотелось им, чтобы актриса рассказала всю правду о ее личной жизни, о том, почему рухнул ее брак с Пырьевым. Но на эту тему Марина Алексеевна говорить отказывалась категорически. Ни одного дурного слова о бывшем супруге она не проронила даже после его смерти...

Они познакомились весной 1936 года. Иван Пырьев оказался знакомым подруги Марины - Палы. Столкнулись у Дома кино и решили вместе поехать к ней в гости на автобусе. На остановке Иван пропустил дам вперед, и тут двери закрылись. Иван не расстроился: «Видно, не судьба!» - крикнул он девушкам, но автобус неожиданно для всех остановился. Пырьев влетел в открывшуюся дверь: «Нет, судьба!» Он и не подозревал, насколько окажется прав.

Вечером Иван провожал Марину. Они говорили и говорили, и казалось - вот оно, ощущение полного понимания, счастья и любви. Чувства накрыли их с головой. Марина к тому времени была свободна. Ее первый брак с актером Иваном Любезновым продержался недолго. А вот Иван Пырьев был женат и у него подрастал сын Эрик. Но говорить Марине об этом Пырьев не стал.

Вместо этого предложил выйти за него замуж. Роман закрутился с невероятной силой, особенно после съемок Марины в фильме Ивана «Богатая невеста». Картина понравилась Сталину, и Пырьев получил возможность творить дальше. Но если в карьере у режиссера все было чудесно, то в личной жизни надвигалась катастрофа...

Личная жизнь актрисы

Гордая Ладынина не хотела делить Пырьева с его женой. А Иван не мог порвать с семьей, потому что обожал маленького сынишку. Ситуация накалилась до предела, когда Марина тоже родила режиссеру сына. Собрав вещи, она взяла в охапку Андрюшу и уехала в Одессу. Пырьев метался между обеими семьями. Он приезжал к Марине, сидел под дверью, но она не пускала его даже в прихожую.

Потом Иван уехал и стал звать любимую на «Мосфильм» телеграммами - сниматься в своем фильме «Трактористы». И Ладынина, сменив гнев на милость, вернулась в Москву. С Иваном начали жить вместе. Фильм тоже оказался успешным, Ладынина и Пырьев стали любимыми и известными в народе, получили Сталинские премии.

Карьера пошла в гору. Вместе они создали девять фильмов. Иван получил шесть Государственных премий, Марина - пять. В кинематографических кругах даже шутили: «Одиннадцать лауреатов в одной постели - угадайте, кто?»

С первой женой Иван в конце концов развелся. Ада в порыве отчаяния пыталась наложить на себя руки, а потом в сердцах сказала разлучнице Ладыниной: «Он вас тоже бросит! На чужом несчастье своего счастья не построишь!»

Слова оказались пророческими. Спустя десять лет отношения, личная жизнь между Мариной и Иваном испортились. Марину не устраивало, что муж предлагает ей однотипные роли «колхозниц и свинарок», что на съемочной площадке ведет себя с ней жестко. Но главное -она видела, что Иван начал увлекаться другими женщинами.

Из-за границы, представляя страну на Каннском фестивале, Ладынина напишет мужу: «Дорогой, даже на поцелуй в телеграмме, который я так ждала, тебя не хватило. Это так на тебя не похоже. Это первая телеграмма за 11 лет без поцелуя, да еще за границу, где, как нигде, чувствуется одиночество. Что с тобой? Или ты устал? Замотался? Или дома неприятности? Или влюбился? Ни на одно "или" я не получу ответа, пока не приеду».

Конфликт разгорался. Сын Андрей оказался невольным участником этих ссор и... все больше принимал сторону отца. «Сын стал для меня чужим!» -горько признавалась Ладынина подругам.

На съемочной площадке Марина начинает провоцировать мужа - дает советы, которых он, диктатор по натуре, слушать не желает. А в 1954 году выходит последний совместный фильм Пырьева и Ладыниной «Испытание верности», где Марина сыграла обманутую мужем женщину. По жестокой иронии судьбы, эта ситуация повторилась и в жизни. Пырьев увлекся актрисой Людмилой Марченко, которая была моложе его на 40 лет. Этого Ладынина простить уже не могла.

Пырьев пытался сохранить брак. «Не принимай этот бред всерьез и не думай дурного. Ничего серьезного не было и не будет», - клялся он ей в письмах. Стоял перед Ладыниной на коленях, целовал руки, звонил прямо с совещаний, подарил дорогой автомобиль. Но она была непреклонна. Их семья испытание верностью не прошла, и Марина подала на развод. В ответ Пырьев отобрал все, что ей было дорого.

С ним остался сын Андрей, которому - тогда уже молодому режиссеру -очень нравилась жизнь «золотой молодежи». К матери он заходил редко - по необходимости. Но главное, Пырьев лишил Марину ролей в кино. В то время он уже был всесильным директором «Мосфильма», и никто не смел пригласить его бывшую жену на роль. Рассуждали так: «Снимешь ее, а он потом картину закроет...» Не могла актриса найти работу и в театре.

Возможно, Пырьев хотел показать жене, что без него она никто, и втайне надеялся, что она вернется. Только гордая Марина не пошла на поклон к влиятельному супругу. От безысходности актриса начала пить коньяк, но вовремя взяла себя в руки...

Марина увидела Пырьева только через четыре года, когда пришла на его похороны. В последние несколько лет Иван, фанатично преданный своей работе, и вовсе перестал себя жалеть. Прежде она следила за его здоровьем, просила меньше курить, больше спать. Теперь же он трудился до обмороков. Перенес на ногах шесть инфарктов, на седьмом сердце не выдержало.

В день его смерти Ладыниной приснился сон, будто Иван, совсем молодой, бежит ей навстречу, падает на колени, протягивает руки, а она их нежно целует... На похоронах кто-то, увидев ее скорбную фигуру, неловко спросил: «Вы его сильно любили?» - «Я его и сейчас люблю...» -тихо ответила она...

Своего бывшего мужа Марина пережила на 35 лет. Замуж она так и не вышла, играла в театре и изредка снималась. Последние годы она жила затворницей, практически ни с кем не общалась, хотя очень страдала от одиночества. Денег постоянно не хватало, жила впроголодь - пенсия была мизерной. В 1998 году, на ее 90-летие, о великой актрисе наконец-то вспомнили.

Ей вручили премию «Ника» в номинации «За честь и достоинство». Актриса горько пошутила: «За честь и достоинство, с которыми я прожила эти годы забвения!» Впрочем, она не раз говорила, что Иван незримо присутствует с ней рядом. Наверное, это он позвал ее...

В то роковое утро Марина Алексеевна упала в ванной и сломала шейку бедра. Несчастная старая женщина лежала на холодном кафеле целый день, пока не пришла домработница. Приехала скорая, пострадавшую отвезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетными: Марина Ладынина умерла. Это произошло 10 марта 2003 года. Ее душа устремилась на небо -туда, где ее ждал любимый, которого она все-таки простила...

Источник: biography-life.ru

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