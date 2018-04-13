"Мадам МиГ", или Звезда по имени Марина

В Мемориальном музее военного и трудового подвига столицы Мордовии прошел вечер памяти самой знаменитой воспитанницы саранской летно-технической школы ДОСААФ - легендарной Марины Попович, пишет "Российская газета".

Небо Марины Попович

С чего начинался ее путь в авиацию? Какой запомнилась она подругам юности и однокашникам? Почему знаменитая летчица так и не получила звания "Почетный гражданин Мордовии"? Об этом и многом другом "РГ" рассказали ее друзья и коллеги.

Курсант Васильева

Западные журналисты окрестили эту женщину "Мадам МиГ" - по названию ее любимого сверхзвукового самолета. Ее имя присвоено одной из звезд далекой галактики. Марина Попович осталась в истории авиации как единственный на планете летчик-испытатель, установивший 101 мировой рекорд.

Страстная мечта о небе у девочки с хутора Леоненки Смоленской области появилась в годы военного лихолетья: потом она будет часто вспоминать свое страшное детство в оккупации и жгучее желание отомстить врагу. В то время в советских ВВС воевали целые женские эскадрильи и даже авиаполки. Но после Победы девушек перестали брать в летные училища. Чтобы получить разрешение на зачисление в ряды курсантов, Марина добилась приема у самого Ворошилова - "красный маршал" в ту пору был заместителем председателя Совета министров СССР.

Подруга юности знаменитой летчицы - мордовская журналистка Татьяна Ковалева - посвятила Марине несколько публикаций. Фото: Николай Гагарин/РГ

- В 1948 году на базе саранского аэроклуба была создана единственная в стране Центральная объединенная летно-техническая школа (ЦОЛТШ) ДОСААФ СССР, где готовили летчиков-инструкторов для всех авиашкол Союза. Летчики называли ее академией, - рассказывает заместитель директора Мемориального музея Валентина Ковшова. - Сначала под классы для курсантов было отдано одно крыло средней школы N17. Там начинала учиться и Марина Попович. Ее однокашники-мужчины вспоминают, что она схватывала все на лету и была бесшабашно смелой. Потом для авиаторов построили новое здание на проезде Жуковского.

Будущая легенда советской авиации снимала комнату в частном домике на Кавказской.

- Дом стоял рядом с кинотеатром "Юность", сейчас его уже снесли, - вспоминает ветеран республиканской журналистики, заслуженный работник культуры России и Мордовии Татьяна Ковалева. - Квартирные хозяева Ильясовы сдавали жилье еще двум девушкам - моим подружкам и однокурсницам по Мордовскому пединституту Людмиле и Раисе. Мы приехали учиться в Саранск из сельских районов в 1955-м. Я остановилась у брата - ему, выпускнику ГИТИСа, дали комнату в гостинице "Центральная". Учебников не хватало, нам с Людой и Раей достался один комплект на троих, поэтому мы часто ходили друг к другу в гости. У них я и познакомилась с Мариной. Для нас она была Маша. Маша Васильева.

К тому времени курсант Васильева успела не только окончить летно-техническую школу, но и выйти замуж за молодого летчика-красавца с Украины Павла Поповича.

- Маша получала письма "от двух Павликов" - брата и мужа, рассказывала, что муж "на реактивных летает", шутила: "В небе черта рядом посади - поцелуешь!", - говорит Ковалева. - Иногда мы спрашивали ее: "Почему к мужу не едешь?". Она в ответ только отмахивалась: "Да ну его, еще забеременею - летать нельзя будет". "Ну и что с того?.." Маша от этих слов буквально вскипала: "Эх, да разве вы живете? Вы существуете!". Она была фанатично предана небу. Рассказывают, что во время учебы влепила пощечину одному из руководителей школы - за то, что ей, отличнице, поставил "четверку". Но при этом "синим чулком" ее никто не называл: красивая, задорная, яркая...

Как-то Марина с подругами по летной школе удрала в "самоволку" на концерт. Их наказали - посадили на "губу". А ночью караульного разбудили громкие крики: курсантки отчаянно визжали и барабанили в дверь. Оказалось, что отважных летчиц испугала... мышь. Пришлось отпустить всех досрочно.

Вернуться в небо

- Во время одного из учебных полетов Марины Попович произошла аварийная ситуация. К счастью, завершилось все благополучно. Именно тогда она и решила стать испытателем, - поясняет заместитель председателя Совета ветеранов РМ, полковник авиации в отставке Юрий Калямин. - По окончании учебы Марина как одна из лучших выпускниц осталась преподавать в качестве летчика-инструктора. Она подготовила четыре выпуска курсантов.

Покинуть Саранск молодой летчице пришлось в 1956 году по семейным обстоятельствам - она ждала первенца.

- В первые месяцы беременности Маша продолжала летать. Когда настала пора уезжать, она написала рапорт и дала прочитать нам: "Вы - филологи, проверьте, нет ли ошибок", - вспоминает Татьяна Ковалева. - По-моему, я знаю, почему она назвала свою старшую дочку Наташей. В планшете Маша носила портрет летчицы Натальи Меклин - матери двоих детей, которая продолжала летать. Она была для нее примером.

Некоторое время после отъезда Марины саранские подруги получали письма от нее. Потом девушки сменили адрес, и связь прервалась. Знакомую фамилию они вновь услышали через несколько лет - в 1962-м, после того как СМИ сообщили о первом в мире групповом полете двух кораблей "Восток-3" и "Восток-4", пилотируемых Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем.

- Открываю "Известия", а там на фото - Марина с мужем и дочкой Наташей, - продолжает Ковалева. - Я читала, что на приеме в честь космонавтов Хрущев похвалил семью Поповича, отметив, что жена Павла Романовича "в прошлом тоже летчик". Зная Машу, я подумала, что эти слова ей - как нож по сердцу. Она не могла примириться с тем, что авиация для нее осталась в прошлом. Потом я узнала, сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы вернуться в небо. А вот мечта о космосе так и осталась мечтой, хотя она тоже проходила отбор в отряд космонавтов - уже будучи мамой.

Вновь встретиться с подругой юности собеседнице довелось в начале 70-х, когда Марина Попович, будучи уже известной на весь мир летчицей-рекордсменкой, приехала в Саранск на встречу выпускников летно-технической школы. Торжество было приурочено к 25-летию учебного заведения.

- Марину сопровождала целая свита, после встречи состоялся банкет в ресторане, - улыбается Татьяна Ковалева. - Кстати, в годы учебы здесь она снимала квартиру еще у одной хозяйки, и та нехорошо с ней обошлась. Представьте: эта женщина тоже пришла на встречу. Она смущалась, краснела - казалось, готова была в ноги бывшей квартирантке броситься. А Марина просто подошла к ней, улыбнулась и обняла. Она умела не зацикливаться на плохом, не копить мелочные обиды. Наверное, благодаря этому ей и удалось прожить столь насыщенную жизнь.

Китель со своего плеча

- Марина Лаврентьевна запомнилась нам искренним, добрым, душевно щедрым человеком, - подтверждает Валентина Ковшова. - Как-то она со своим вторым супругом Борисом Жихоревым пришла в наш музей, и мы стали сетовать на то, что у нас мало экспонатов, связанных с ней: "А ведь вы - наша гордость!". Она повернулась к мужу: "Боря, китель отдам?" - а наутро реликвия уже находилась в музее.

В нулевых Марина Попович была частой гостьей в Саранске. К тому времени от некогда знаменитой летной школы здесь остался только аэроклуб, который влачил жалкое существование.

- Она многое сделала для его возрождения - встречалась с тогдашним главой республики и добилась выделения средств на закупку самолетов. В 2006 году Саранск принимал состязания по парашютному спорту. Открывала их Марина Лаврентьевна, - рассказывает Юрий Калямин. - Мы подавали ходатайство на присвоение ей звания "Почетный гражданин Мордовии". Но она была человеком твердых коммунистических убеждений - впрочем, как и я. Ее муж Борис Жихорев известен еще и оппозиционными стихами. Из-за этих политических тонкостей власти, по-видимому, и отклонили нашу просьбу.

Последние 15 лет бывший летчик-истребитель Юрий Калямин руководит школьным музеем в саранском лицее N31.

В Книге посетителей музея рукой Марины Попович выведены строчки ее стихов:

"Написать бы в небе размашистым почерком,

Каленым пером самолетных ракет:

Примите, друзья, от испытателя

Самый горячий, сердечный привет!"

- Мы часто встречали ее здесь с ребятами. В нашей памяти она еще долго будет оставаться живой, - вздыхает собеседник. - Вообще, конечно, авиация - не женское дело. Но то, что сделала Марина, особенно ее рекорды на "МиГ-21", на "Антее", - дорогого стоит. Это каждый летчик подтвердит. Ведь в небе все по-честному - по блату не полетишь...

Компетентно

Валентина Ковшова, заместитель директора Мемориального музея военного и трудового подвига:

- В годы Великой Отечественной войны десять воспитанников Саранского аэроклуба стали Героями Советского Союза. Иван Кудашкин и Петр Орлов повторили подвиг Гастелло. А Владимир Стрельченко получил Орден Британской империи V степени. В 1941 - 1945 гг. в Саранске обучались летчики морской авиации. А в Рузаевке базировалась школа младших авиаспециалистов (ШМАС). После войны Саранск стал центром подготовки летчиков-инструкторов. Из ЦОЛТШ ДОСААФ вышли Герои Советского Союза Борис Орлов и Владислав Лойчиков. В 1963-м школу перевели в Калугу, а на ее базе был создан Саранский учебно-авиационный центр, который готовил летчиков реактивной авиации. В марте 1992-го центр был расформирован.

Кстати

Кроме Марины Попович саранскую ЦОЛТШ окончили шестикратная рекордсменка мира по парашютному спорту Галина Мухина, чемпионка СССР по высшему пилотажу Маргарита Кирсанова и Ляля Насуханова - единственная женщина Чечено-Ингушетии, летавшая на "МиГ". Еще одна известная выпускница - уроженка Атяшевского района Мордовии Нина Литюшкина, летчик гражданской авиации, командир воздушного судна. В 2007 году была награждена медалью Нестерова. Она - единственная из мордовских летчиков, получившая эту награду.

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