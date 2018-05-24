Лирика Евгения Мартынова

Пик славы талантливого певца, музыканта и композитора Евгения Мартынова пришёлся на семидесятые годы. Его песни тогда звучали повсюду: «Я тебе весь мир подарю», «Чайки над водой», «Алёнушка», «Яблони в цвету». Популярный и любимый публикой певец ушёл из жизни очень рано, ему было всего 42 года. Сейчас артисту исполнилось бы 70 лет.

Биография Евгения Мартынова

Прирождённый артист

Евгений Мартынов родился 22 мая 1948 года в городе Камышине. Именно там в госпитале во время войны познакомились его родители.

Позже семья переехала в Артёмовск. Музыкальный талант у Жени и его младшего брата Юрия семейного происхождения. В доме всегда звучали украинские и русские песни, родители пели на два голоса, отец играл на баяне, подрабатывал на утренниках и праздниках, а также руководил художественной самодеятельностью. И всегда брал с собой Женю. Сначала мальчик освоил игру на отцовском баяне, а когда подрос, ему купили аккордеон и записали в музыкальную школу.

Кроме музыки, у Евгения были и другие увлечения: он хорошо играл в футбол, рисовал, освоил фокусы и выступал с ними на школьных концертах, читал стихи и монологи.

Окончив восьмилетку, Евгений Мартынов поступил

в музыкальное училище. Там он первый раз попробовал себя в роли композитора. После учился в Киевской консерватории имени Чайковского, а завершил образование в Донецком музыкально-педагогическом институте. Во время учёбы написал первые песни на стихи своих сокурсниц. Когда Мартынов учился в консерватории на профессионального кларнетиста, кто-то сказал про него: «Это – подарок судьбы». Так он получил студенческое прозвище Подарок за незаурядные способности.

Хорошо поющий композитор

После окончания института Евгений год руководил эстрадным оркестром одного из донецких НИИ. А в 1972 году приехал в столицу к Майе Кристалинской, «вооружённый» рекомендательным письмом от донецкого дирижёра. Майя очень тепло отнеслась к «хорошо поющему композитору», и уже с её рекомендациями Мартынов отправился в Росконцерт. Прослушивание прошло прекрасно, и дебютанту дали возможность проявить себя, поработав для начала бесплатно в качестве участника эстрадной программы. Так Евгений оказался на гастролях среди восходящих звёзд советской эстрады, с которыми и совершил первое в своей жизни турне по Сибири и Дальнему Востоку.

Через год судьба свела Евгения с московскими поэтами Павлом Леонидовым и Давидом Усмановым. С ними его исполнительский багаж пополнился песнями о Москве, которые добавились к сочинённым ранее в Донецке.

Золотое время

В июне 1973 года Мартынов завоевал звание лауреата Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Минске, исполнив там песни «Тёмная ночь», «Летят перелётные птицы» и свою «Балладу о матери», за исполнение которой он получил приз зрительских симпатий. Сыграли роль и музыка, и стихи, и страстное исполнение.

Очень скоро «Баллада о матери» была отмечена на всесоюзном телевизионном фестивале «Песня-74» и сделала имя Евгения Мартынова всенародно известным.

В 1975 году после исполнения песен «Лебединая верность» и «Яблони в цвету» популярность Евгения Мартынова только укрепилась, и в том же году он стал обладателем Гран-при Международного фестиваля эстрадной песни «Братиславская лира». Причём исполнитель из СССР получил на этом конкурсе награду впервые.

За годы своей деятельности Мартынов многократно удостаивался различных наград и званий. Он был награждён в 1973 году на Всесоюзном конкурсе исполнителей советской песни в Минске и Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Берлине. В 1974 году он был отмечен на Всесоюзном телевизионном фестивале советской песни «Молодые голоса». В 1976 году награждён на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии. В 1976 году Мартынов получил награду на интерфестивалях эстрадной песни «Мелодии друзей» в Киеве, и в 1977 году – на «Дечинском якоре» в Чехословакии. Получение лауреатских званий всегда сопровождалось вручением специальных дипломов и призов «За элегантность», «За артистическое обаяние» и «За телегеничность».

В 1980 году композитор получил премию Ленинского комсомола, а лауреатом фестиваля «Песня года» он становился более десяти раз. В 1984 году Евгений Мартынов стал членом Союза композиторов. Его песни стали исполнять зарубежные артисты.

Артист много и с успехом гастролировал по стране и за рубежом, побывал во многих странах мира.

С вокзала на вокзал

Несмотря на растущую известность, личная жизнь у Евгения долго не складывалась, не было ни семьи, ни московской прописки, ни жилья. Для прописки Евгений даже вступил в фиктивный брак, что было обычным делом в артистической среде. Около шести лет он скитался по Москве, иногда жил в гостиницах, но чаще ночевал на разных вокзалах. И вот однажды поздно вечером после записи на радио Иосиф Кобзон предложил подвезти композитора до дома, а тот попросил подбросить до Курского вокзала. Так Кобзон узнал, что происходит, и буквально через месяц Евгению дали квартиру.

В том же 1978 году Евгений женился на киевлянке по имени Эвелина, в браке у него в 1984 году родился сын Сергей, который был назван в честь композитора Сергея Рахманинова и поэта Сергея Есенина. Эвелина была на 12 лет младше своего мужа. После смерти Евгения Григорьевича его вдова с сыном эмигрировала в Испанию.

Время перемен

Всё закончилось, когда подул «ветер перестройки». Про «Алёнушку» и «Траву-лебеду» стало совсем не актуально. Мастера оттеснили на обочину, объясняя, что его песни приелись и нужно освободить место новым кумирам. Ему не давали выступать ни на концертах, ни по телевидению. Мартынов стал считаться «устаревшим».

Евгений Григорьевич тяжело переживал происходящее, стали сдавать нервы, навалилась депрессия, здоровье резко пошатнулось. «Перестроиться», чтобы пойти в ногу с новыми культурными веяниями, композитор не смог, да и не хотел. В обнаруженных после смерти дневниках было написано: «Мне близка гражданская лирика – продолжение традиций советской песни. Важно сохранить всё лучшее, что было написано композиторами в этом жанре. Не уважают членов Союза композиторов. А профессионалов надо уважать, мы так стремились ими стать! Член творческого союза – почти что олицетворение застоя, а вот парень с гитарой – это прораб перестройки!»...

Жизнь Евгения Мартынова оборвалась внезапно – 3 сентября 1990 года. Он скончался скоропостижно, на улице, по заключению врачей, от острой сердечной недостаточности. По рассказам очевидцев, певцу стало плохо на улице, когда он шёл домой. Мартынову пытались помочь, но он скончался до приезда скорой.

Незадолго до смерти, 27 августа 1990 года на отборочном выпуске фестиваля «Песня года – 90» Евгений Мартынов исполнил свою последнюю песню «Марьина роща».

Память

Мелодии Мартынова красивые, светлые и душевные. Голос – очень звонкий, бархатный, мягкий тенор, достаточно широкого диапазона и с редким красивым тембром, что было просто находкой для эстрады и большой редкостью для композитора. Евгению Григорьевичу предлагали стать оперным певцом. Благодаря сценической внешности, личному обаянию, а также вдохновенной, оптимистической манере пения Мартынов нёс заряд положительных эмоций, передавая слушателю чувство радости и восхищения. Даже трагические и драматические по сюжету песни у него заканчиваются светло и возвышенно.

Сейчас сочинения Евгения Мартынова звучат снова, они стали классикой, которую время делает только лучше. Их поют и записывают многие современные исполнители.

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