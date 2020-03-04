Легендарный генерал Брусилов: «предатель»… и не предатель

Генерал Алексей Алексеевич Брусилов – личность легендарная. В Первой мировой войне отличился Прорывом под Луцком, в дальнейшем – инспектировал кавалерию РККА, и тоже без нареканий. А еще он написал несколько работ по кавалерии, считавшихся в то время классическими. Казалось бы, при столь славном послужном списке и в голову никому не могут прийти мысли о предательстве. Но, наряду со славными боевыми подвигами, есть еще и сила кровнородственных отношений.

Подвиг, подтолкнувший к двойному «предательству»

Первую мировую войну до сих пор принято подавать как в общем-то большую не только политическую, но и боевую неудачу для Российской империи. Однако подвиги были – и славные. В частности, на австрийский Горлицкий прорыв 1915 года Русская императорская армия ответила Брусиловским прорывом 1916 года. Причем ответила рекордным образом.

Историки и эксперты отмечают, что генералу Брусилову в ходе наступления удалось совершить многое впервые – не только в нашей, но и в мировой военной истории. Впервые наступательная операция такого масштаба была совершена в ходе позиционного противостояния. Впервые удалось «пробиваться» в условиях глубоко эшелонированной обороны, при этом пехотное наступление поддерживалось массированными артиллерийскими обстрелами.

В результате австро-венгерские войска на Юго-Западном направлении были наголову разгромлены, тогда как Русская армия с успехом повела наступление вглубь Волыни, Буковины и Галиции.

С Брусиловым славные итоги проведенной им операции сыграли злую шутку. Его военный гений не мог не остаться незамеченным. На Алексея Алексеевича обратили внимание сразу и красные, и белые. И каждая сторона агрессивно тянула одеяло на себя, тем самым вынуждая генерала кого-нибудь – да предать.

22 мая 1917 года Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым назначило Брусилова, прежде приносившего присягу Государю Императору, – Верховным главнокомандующим. Однако генералу перестала сопутствовать удача, и за провал Июньского наступления в районе Львова – его тихо-мирно сместили с должности. Но тихо-мирно ли?

17 ноября 1917 года по григорианскому стилю Брусилов был ранен около подъезда собственного дома. В наши дни принято считать, что выдающийся командир стал жертвой шального снаряда, который мог разорваться где угодно, но разорвался именно тогда, когда мимо проходил именно Алексей Алексеевич. Правда, эта версия не единственная. Например, в газете «Труд» тогда вышла статья о покушении на жизнь белого генерала.

До июля 1918 года Брусилов лечился в госпитале – и в это время к нему стали наведываться представители Белого движения с предложениями о сотрудничестве. Большевикам такой расклад совсем не понравился – тем более, что они сами уже давно заприметили гения и светоча военной мысли. Дело оставалось за малым: склонить его на свою сторону.

Прознав о «связях» Брусилова с белыми, большевики немедленно арестовали его и перевели на Кремлевскую гауптвахту. А еще арестовали единственного сына военачальника – бывшего ротмистра Алексея. Такой поворот заставил Брусилова-старшего пойти на контакт с новым руководством – и даже послужить ему верой и правдой, как некогда служил сперва царю, а потом Временному правительству. Как только генерал стал сговорчивым, Алексея-младшего тут же отпустили на свободу.

Что случилось с сыном генерала Брусилова после этого – точно неизвестно. Есть более-менее достоверные сведения о том, что он осуждал Гражданскую братоубийственную войну и поначалу не хотел в ней участвовать, но впоследствии все же примкнул к большевикам. Но дальше – следы теряются.

Выдвигается предположение, что генеральский сын вновь перешел на сторону белых, заразился тифом – и скончался. По другой версии, Брусилов-младший не примыкал к ним добровольно, но был пленен деникинцами и расстрелян ими в 1919 году. Сторонники второго варианта, кстати, объясняют лояльность некогда монархического рубаки к большевикам – именно кровнородственной обидой на «беляков».

Почему Брусилов – все-таки не предатель?

Силою обстоятельств Брусилов сделался «предателем»? Но стал ли он предателем взаправду – без кавычек?

В 1919 году генерал добровольно вступил в ряды РККА, а с 1920 года возглавил Особое совещание при главнокомандующем всеми вооружёнными силами Советской Республики. В обязанности Брусилова на новом рабочем месте входила выработка рекомендаций по укреплению боевого потенциала Красной Армии.

В сентябре 1920 года генерал совместно с Лениным, Калининым, Троцким и Каменевым писал воззвания к Врангелю и его товарищам – с воззванием о возвращении в Отчизну. Всем проигравшим в борьбе за власть гарантировалась амнистия.

Интересен тон мемуарного повествования Брусилова: «Я думал, что пока большевики стерегут наши бывшие границы, пока Красная армия не пускает в бывшую Россию поляков, мне с ними по пути. Они сгинут, а Россия останется». Репрессий после такого литературного фортеля, как ни странно, не последовало.

В 1921 году Брусилов был назначен председателем комиссии по организации допризывной кавалерийской подготовки, а с 1923 по 1924 годы ему доверяли инспектирование всей советской кавалерии, а также особо ответственные поручения при Реввоенсовете. Никаких вредительских и диверсионных выпадов со стороны некогда монархического генерала ни разу не наблюдалось. Умер он 17 марта 1926 года от воспаления легких – и был похоронен у стен Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Генерал Алексей Алексеевич Брусилов жил для Родины – и исключительно ради ее блага. Вне зависимости от того, кто стоял у кормила, – он стремился сделать все от него зависящее для того, чтобы Россия была сильной и непобедимой.

Жизнь яркого военного деятеля, одного их самых заметных полководцев Первой мировой нашла отражение на страницах нашего сайта. И о других легендарных и неординарных людях, о разных житейских историях у нас тоже всегда найдется что почитать:

По инф. cyrillitsa.ru

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