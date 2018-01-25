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«Кому сказать спасибо, что живой!»
По материалам www.litra.ru, ulyanovbib.blogspot.ru   
25 Января 2018 г.
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Владимир Высоцкий не имел званий, не состоял ни в Союзе писателей, ни в Союзе композиторов. Но его имя известно всем. По итогам опроса, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке кумиров XX века после Юрия Гагарина. 25 января 2018 года барду, поэту, актёру исполнилось бы 80 лет.

Владимир Высоцкий

Биография Владимира Высоцского

Баллада о детстве

Высоцкий родился в Москве, «Дом на Первой Мещанской, в конце» – согласно его же свидетельству из песни «Баллада о детстве». В молодости отец Володи немного играл на фортепиано и очень любил петь. Родители прожили вместе около пяти лет – на фронте отец Володи познакомился с другой женщиной и ушёл из семьи. А через некоторое время обзавелась новым мужем и Нина Максимовна.

После развода родителей Володя переехал жить к отцу и его второй жене, которую мальчик называл «мама Женя». Два года, с 1947 по 1949 они прожили в Германии, по месту службы отца, где Володя научился играть на фортепиано.

Своё первое стихотворение «Моя клятва», посвящённое памяти Иосифа Сталина, Высоцкий написал, будучи учеником 8 класса.

После окончания школы встал вопрос: где учиться дальше? И Володя довольно решительно заявил: «Хочу в театральный». Но мама, отец и дедушка были категорически против. Поэтому был выбран механический вуз.

— В какой механический вуз идти, я не знал, – вспоминал Высоцкий, – потому решил выбрать самый красивый пригласительный билет на день открытых дверей. Самым красивым оказался пригласительный билет Инженерно-строительного института им. Куйбышева. Я пошёл туда...

Через полгода Владимир бросил институт и поступил в Школу-студию МХАТ.

«Гамлет»

Высоцкий играл в таких известных спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Павшие и живые», «Послушайте!», «Пугачёв», «Вишнёвый сад», «Преступление и наказание». Но самой значительной ролью Высоцкого в Театре на Таганке осталась его работа в шекспировском «Гамлете».

Высоцкий был единственным исполнителем главной роли и выходил на сцену в спектакле 217 раз. Последний – за неделю до своей смерти. «Гамлет» получил I премию на Белградском интернациональном фестивале. Во Франции ему была присуждена высшая награда как лучшему иностранному спектаклю.

Из интервью с Владимиром Высоцким: «Гамлет – любимая роль. Нелегко она мне далась, да и теперь выкладываюсь каждый раз на пределе. Иногда, кажется, нет, это в последний раз, больше не выдержу, но вечером вновь выхожу на сцену».

Поэт с гитарой

Стихи Высоцкого вошли в жизнь без спроса, без утверждения в инстанциях и разрешения сверху. Их переписывали и хранили в самом надёжном месте — в людской памяти. Литературный архив Владимира Семёновича после его смерти явился подлинным открытием даже для тех, кто хорошо был знаком с его творчеством. Это серьёзные опыты в прозе, поэма для детей, киносценарий. Но настоящей сенсацией стали около 250 ранее никому не известных поэтических произведений. При жизни Высоцкий увидел напечатанным только одно своё стихотворение, и то не полностью, а в искажённом виде.

Он говорил: «А всё равно меня будут печатать, хоть после смерти, но будут».

Неизвестно, как бы развивалась его литературная судьба, но, к счастью, тогда появились магнитофоны, и Высоцкий «зазвучал».

Первые его песни были в стиле дворовой романтики и не воспринимались как настоящее творчество ни Высоцким, ни его первыми слушателями. Спустя несколько лет, в 1965-м, он напишет знаменитую «Подводную лодку», о которой Игорь Кохановский впоследствии скажет: «Подводная лодка – это было уже всерьёз. И я думаю, что именно эта песня заявила о том, что пора его творческой юности кончилась».

Высоцкий начал петь свои песни со сцены в 1965 году. А 18 января 1967 года по приглашению клуба песни «Восток» в Ленинграде состоялось его первое официальное выступление. С этого года его стали всё чаще приглашать в институты, на заводы, в клубы. Популярность его росла. Он мог выступать в большом клубном зале и на стадионе, в цеху и на лётном поле, на теплоходе и в лагере альпинистов, в таёжном посёлке золотоискателей. Особенно любил, по его словам, петь перед лётчиками и моряками, перед студентами.

В 1968 году вышла первая гибкая пластинка Владимира Высоцкого с песнями из кинофильма «Вертикаль».

Каждую «роль», сочинённую в песне, автор проживал. Его часто принимали за солдата, прошедшего войну. Ему было семь лет, когда она закончилась, но военная тема звучит в его песнях с необыкновенной силой. Марина Влади говорила ему: «На твоих концертах увешанные медалями ветераны плачут. Молодые задумчивы и серьёзны. Твои песни делают для мира и памяти погибших больше, чем все фильмы, документы, памятники и официальные речи, вместе взятые. Родившись в тридцать восьмом году, ты в войне не участвовал, но прожил её в своих песнях».

Капитан Жеглов

Владимир Семёнович успел сняться в 30 фильмах, но самая известная и самая любимая роль – Жеглов в телесериале «Место встречи изменить нельзя». Тем не менее, этой роли могло и не быть... Майским вечером 1978 года, на даче в Одессе Высоцкий, Влади и Говорухин собрались, чтобы обсудить сценарий будущего фильма. И вдруг Марина Влади со слезами на глазах берёт Говорухина за руку и уводит из комнаты: «Отпусти Володю, снимай другого артиста!» Ей вторил Высоцкий: «Пойми, мне так мало осталось! Я не могу год жизни тратить на эту роль». Хорошо, что Говорухину удалось убедить Высоцкого.

Многие телезрители были убеждены, что Глеб Жеглов – не выдуманный персонаж. После показа фильма ещё долго шли письма по адресу: «МВД, капитану Жеглову».

Концерт с балкона

Однажды Высоцкий побывал в Иркутске. Это было в июне 1976 года. Отсюда он улетел в Бодайбо, чтобы дать концерт в старательской артели «Лена», выступил в Нижнеудинске и Чистых Ключах. Вернувшись в Иркутск, Владимир Семёнович несколько дней гостил журналиста и писателя Леонида Мончинского, с кторым они впоследствии совместо напишут книгу "Чёрная свеча". Тогда он и пел с балкона его квартиры на улице Сибирских Партизан. Это незапланированное выступление надолго осталось в памяти жителей дома, они услышали знакомый голос, но о том, что это был сам Высоцкий, узнали уже позже. Сейчас под этим балконом установлена мемориальная доска.

Посмертно

5 июля 1980 года Владимир Высоцкий скончался в Москве. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Только над окошком театральной кассы было вывешено скромное объявление: «Умер актёр Владимир Высоцкий». В день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.

За свою короткую жизнь Высоцкий написал около тысячи песен в разных жанрах. Официально непризнанный, поэт был любим миллионами людей; минуя радио, телевидение, печать, благодаря магнитофонным лентам, песни Высоцкого становились известны всем. Он нашёл для себя устную, песенную форму, в которой его творчество свободно жило в течение двадцати лет.

При жизни поэта не было напечатано ни одного его стихотворения, не было разрешено ни одного открытого концерта. В 1981 году вышел в свет первый стихотворный сборник Высоцкого «Нерв», в 1988 году — сборник «Я, конечно, вернусь...».

В 1986 году Владимиру Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

В 1987 году была присуждена Государственная премия СССР (посмертно, за участие в телесериале «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен).

«Кому сказать спасибо, что – живой!» – написал Высоцкий в своём известном стихотворении. Высоцкий жив и сегодня благодаря людской памяти, питавшейся и питающейся по сей день его стихотворениями, драматургическими произведениями, киноролями, песнями...

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