Классика Владимира Бортко

7 мая будет отмечать свой день рождения народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии СССР Владимир Владимирович Бортко – выдающийся российский режиссёр, сценарист и продюсер, известный зрителям по фильмам «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита».

Биография Владимира Бортко

Владимир Бортко родился в 1946 году в Москве. Его родители – театральный режиссёр Владимир Владимирович Бортко и актриса Киевского украинского драматического театра Марина Федотовна Захаренко вскоре после рождения сына переехали в Киев. Там Володя вырос и учился.

В 1963 году Марина Федотовна, ранее расставшись с Владимиром Владимировичем, вышла замуж за известного украинского писателя и драматурга Александра Корнейчука. Володя в тот момент был в армии и, вернувшись, непросто воспринял появление в жизни матери нового мужчины, а потому частенько спорил с отчимом. Юноша был противником советской власти, в то время как Александр Корнейчук грудью стоял за партию. По этому поводу у мужчин разгорались настолько горячие споры, что матери приходилось разводить их по разным комнатам.

Путь в режиссуру

Будущий режиссёр сначала окончил Киевский геолого-разведочный техникум. Затем служил в армии, а после этого ещё три года проработал техником-электриком в «Военпроекте».

В 23 года Владимир Бортко резко поменял свой жизненный путь и поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Режиссёрский талант Владимира проявился уже во время учёбы: дипломная работа Бортко — короткометражный фильм «Доктор» получила главный приз на Всесоюзном кинофестивале «Молодость-73» в Киеве.

В 1974 году, окончив институт, работал ассистентом режиссёра на киностудии имени Довженко, позже занял должность режиссёра-постановщика. В 1975 году поставил свой первый фильм «Канал», который был отмечен призами Всесоюзного кинофестиваля «Молодость» в Киеве и III Всесоюзного кинофестиваля в Свердловске.

1978 год ознаменовался для Владимира Владимировича дебютом в большом кино: фильм «Комиссия по расследованию» запомнился зрителям игрой замечательных актёров Олега Ефремова, Ирины Мирошниченко, Евгения Лебедева.

В 1980 году Бортко перебрался в Ленинград и стал режиссёром-постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Известность пришла к Владимиру после комедийной ленты «Блондинка за углом», на главные роли в которой режиссёр пригласил Андрея Миронова и Татьяну Догилеву. Фильм посмотрели 25 миллионов зрителей.

Ещё больший успех снискали режиссёру два фильма, поставленные в середине 1980-х годов: это была экранизация повести Гектора Мало «Без семьи», а позже, в период «перестройки» немалый интерес вызвала психологическая драма «Единожды солгав...».

Признание мирового кинематографа Бортко получил после экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Этот фильм был удостоен Гран-при кинофестиваля в Перудже.

Роль профессора Филиппа Филипповича Преображенского стала одной из лучших работ Евгения Евстигнеева, а роль Шарикова открыла для кино Владимира Толоконникова.

В 1991 году на экраны вышла военная драма «Афганский излом», в которой снялся популярный в Советском Союзе итальянский актёр Микеле Плачидо. В 2000 году увидел свет сериал «Бандитский Петербург».

Достоевский

Три года спустя на телеэкраны вышел фильм «Идиот», снятый по мотивам романа Достоевского.

Скептики пророчили сериалу полный провал. Канал «Россия» шёл на колоссальный риск, показывая его десять вечеров в лучшее телевизионное время. Однако успех кинокартины превзошёл все мыслимые и немыслимые ожидания. По данным социологов, «Идиот» посмотрело более 15 процентов телеаудитории. И таким образом этот сериал догнал и перегнал по рейтингу самые популярные «мыльные оперы». Фильм получился не только вполне «достоевским», но даже, как утверждают критики, подчёркнуто подробным и не упрощённым. Именно поэтому в тот момент, когда он начинался, у телевизоров усаживались как 15-летние подростки, так и 70-летние бабушки и дедушки. То, что попытка оказалась успешной, по словам Владимира Бортко, свидетельствует о том, что зрителю нужны зрелища более сложные, чем стрельба и погони.

Фильм стал триумфатором «ТЭФИ-2003»: он получил награды в четырёх категориях, а весной 2004 года лауреатами премии Александра Солженицына впервые стали режиссёр Владимир Бортко и актёр Евгений Миронов, исполнивший роль князя Мышкина. Режиссёр был награждён «за вдохновенное кинопрочтение романа Достоевского «Идиот», вызвавшее живой народный отклик и воссоединившее современного читателя с русской классической литературой в её нравственном служении».

И снова Булгаков

И сразу же по завершении съёмок «Идиота» Бортко взялся за «Мастера и Маргариту». Впервые в истории сериальной практики СНГ были сняты сложнейшие трюки: бал у Воланда и полёт Маргариты на метле. Кота Бегемота «сыграл» электронный робот. Владимир Бортко совсем не придаёт значения суевериям, которыми окутан легендарный роман. Над самым главным поверьем – о том, что экранизировать «Мастера и Маргариту» нельзя, иначе не избежишь проклятия, режиссёр посмеивается: «Знаете, писатель Гёте написал книгу «Фауст». Он умер, но не от этого. И Шаляпин, который пел Мефистофеля, тоже умер, но тоже не от этого. Так же и я не вижу ничего мистического в том, что окружает роман «Мастер и Маргарита». По нему были сняты четыре фильма. Три из них благополучно добрались до зрителя, а один даже сумел получить приз в Венеции. Что касается фильма, снятого моим коллегой режиссёром Карой, то, как я знаю, причины его сложного продвижения к экрану носят отнюдь не мистический характер. Хотя писать в газетах, конечно, интереснее, если бы все, кто касался этого романа, ну, например, покрывались бы коростой... Я боюсь другого: боюсь оказаться творчески несостоятельным по сравнению с автором».

Сериал вызвал бурную, но неоднозначную реакцию зрителей: одни были в восторге, другие выражали недовольство тем, что сериал не соответствует уровню книги.

Сам режиссёр спокойно относится к подобным претензиям. Тем более что фильм побил все телевизионные рекорды, начиная с девяностых: его посмотрели 40 миллионов человек, каждый третий житель страны. Из них более тридцати миллионов безоговорочно одобрили сериал.

После «Мастера и Маргариты» режиссёр обратился к творчеству других знаменитых писателей.

В 2009 году вышел на экраны «Тарас Бульба», приуроченный к 200-летию со дня рождения Гоголя. Фильм стал одним из самых масштабных кинопроектов года и до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей.

В 2011 году зрители увидели четырёхсерийный фильм «Пётр Первый. Завещание» по роману Даниила Гранина.

Новая картина Бортко «О любви» – драма о вечных вещах: любви, измене и силе чувств женщины.

О личном

Владимир Владимирович женат, его супруга Наталья – сценарист. У четы Бортко взрослый сын, по семейной традиции тоже названный Владимиром.

Политические взгляды режиссёра с возрастом кардинально изменились: из противника коммунистов он превратился в их сторонника. Он был членом КПСС, а после развала Союза стал членом КПРФ, два раза избирался депутатом Государственной думы РФ, в 2011 и в 2016 году.

Бортко –патриот своей страны: «Я никогда не считал себя человеком, живущим вне. Никогда не говорил: «А вот они там делают». Всегда всё, что делают «они», к счастью или к сожалению, делаю и я. И мне всегда очень хочется разобраться в этих процессах...».

Министр культуры Владимир Мединский назвал Владимира Бортко режиссёром с твёрдой гражданской позицией, отстаивающим культуру и ценности.