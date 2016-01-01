Кавалер «Ордена улыбки»

90 лет назад, 20 июня 1927 года, родился тот, кого потом стали называть русским Диснеем – мультипликатор Вячеслав Котёночкин.

Биография Вячеслава Котёночкина

Вячеслав Михайлович нарисовал и поставил много весёлых и ярких мультфильмов, был режиссёром журнала «Фитиль», но в историю мультипликации он вошёл как создатель популярнейшего сериала «Ну, погоди!».

Вячеслав Михайлович Котёночкин родился в Москве. Одно из самых ярких воспоминаний его детства – новогодняя ёлка в Колонном зале, где показывали мультфильмы. Тогда он увидел их впервые. Нельзя сказать, что в тот же миг он принял решение посвятить свою жизнь анимации, но след в душе это событие оставило.

Слава рано остался без отца – отец его умер от туберкулёза перед самой войной. Как и многие мальчишки, Вячеслав мечтал оказаться на фронте.

В 1942 году, после седьмого класса, он поступил в артиллерийскую спецшколу. Там в конце войны получил аттестат и прошёл военную подготовку. После этого Вячеслава направили в противотанковое артиллерийское училище в Пензе, которое он окончил в 1947 году. Кроме военной специальности будущий мультипликатор приобрёл ещё один навык – научился играть на маленькой трубе под названием «корнет-а-пистон».

Легкомысленная фамилия

После училища надо было как-то устраивать свою жизнь. И тут произошла встреча, которая определила судьбу будущего аниматора.

Как потом вспоминал о начале своей карьеры сам Вячеслав Михайлович, увлечение рисованием и «легкомысленная фамилия» привели его на студию «Союзмультфильм».

Котёночкин познакомился с выдающимся мультипликатором Борисом Дёжкиным, который, узнав о том, что его новый знакомый когда-то занимался в изостудии при Дворце пионеров и немного рисует, посоветовал ему попытаться поступить на курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме».

Конкурс был огромный, но Котёночкину повезло, его взяли. Но самое главное, что он окончил эти курсы. Потому что далеко не всем принятым художникам это удалось – слишком специфическая это профессия – художник-мультипликатор. Тут мало одного художественного таланта, надо ещё чувствовать движение, обладать актёрским даром, быть музыкальным...

В 1947 году Вячеслав Котёночкин начал работать на студии сначала художником-мультипликатором, затем художником-постановщиком.

Котёночкин участвовал как художник-аниматор в огромном количестве фильмов, работал с разными выдающимися режиссёрами «Союзмультфильма» 1940-х и 1950-х годов, классиками советской анимации, учился у них. Всего он принял участие в создании более чем 80 картин. Некоторые из них сейчас считаются классикой: «Необыкновенный матч» (1955 год) и «Чудесница» (1957 год).

Лучше всего у Вячеслава Михайловича получалось «оживлять» ритмические, «быстрые» эпизоды, он был мастером танцевальных сцен. Поэтому все мультфильмы, которые он создавал, тоже получались очень динамичными.

С 1962 года Вячеслав Котёночкин взялся и за режиссуру. Дебют был удачным: один из первых его фильмов – «Следы на асфальте» – получил серебряную медаль на фестивале в Будапеште.

Большую популярность заслужил у зрителей и мультфильм «Лягушка-путешественница».

Вячеслав Михайлович поставил самые озорные, насыщенные активными действиями и юмором мультфильмы «Межа», «Он попался», «Попался, который кусался», «Аленький цветочек», «Старая пластинка», «Котёнок с улицы Лизюкова».

Наш ответ Диснею

В 1969 году Вячеслав Котёночкин снял первую серию «Ну, погоди!». Действие там разворачивается на пляже, а во второй серии — уже в луна-парке. Следующие серии выходили в 70–80-е годы.

Идея мультфильма была такова: «Не обижай маленького, а то сам попадёшь в смешное положение».

Ни до, ни после ни один отечественный мультфильм не имел такого оглушительного успеха у зрителя. Мешками приходили письма, проводилось бесчисленное количество творческих встреч во всех уголках страны. Зрители просили продолжения. И фильм, который изначально не планировался как сериал, стал самым длинным мультсериалом советских времён.

Музыку для мультсериала Котёночкин тоже подбирал сам, в каждой серии звучат разные фрагменты популярных в то время мелодий советской и зарубежной эстрады.

Персонажи мультика были чрезвычайно узнаваемы, так как «списаны» с людей. Например, Волка – лохматого хулигана из подворотни – Котёночкин «нашёл» среди весьма колоритной уличной публики, обитающей в некоторых районах Москвы. Ну, а положительного Зайца сразу представил с голубыми глазками и розовыми щеками.

Озвучили Волка и Зайца замечательные актёры – Анатолий Папанов и Клара Румянова. Хотя изначально голосом Волка должен был говорить Владимир Высоцкий, но худсовет не одобрил такую «сомнительную» кандидатуру.

Сериал получился своим, народным и понятным любому зрителю СССР. Его страстно полюбили не только дети, но и взрослые.

Когда Котёночкина спрашивали о влиянии на его творчество Диснеевских мультфильмов, он рассказал, что когда он пришёл работать на студию в 1946 году, то там было множество диснеевских трофейных мультфильмов, вывезенных из Германии. И он использовал эти ленты в качестве учебного пособия.

Cерия фильмов «Ну, погоди!» принесла Вячеславу Котёночкину славу не только в СССР, но и практически во всех социалистических странах. В Болгарии появилось кафе «Ну, погоди!», а польские дети в 1985 году присудили Котёночкину самую высокую награду, о которой мечтает каждый режиссёр детских фильмов – «Орден улыбки».

Кроме этого, четвёртый выпуск «Ну, погоди!» получил приз на кинофестивале спортивных фильмов в Италии.

А в Советском Союзе была создана одна из первых в истории СССР электронная игра «Ну, погоди!» – невиданное доселе чудо техники, мечта всех детей восьмидесятых. Главным персонажем игры был Волк, который ловил яйца в корзину. Среди детей ходили легенды, что если набрать в игре 1000 очков, что было очень трудно, то на экране покажут мультфильм «Ну, погоди!».

В 1993 году умер Анатолий Папанов и встал вопрос: закрывать ли мультфильм? О том, чтобы Волк заговорил по-другому, тогда не было и речи. Но оказалось, что сохранилось много записей голоса Папанова, их-то и использовали для съёмок новых серий.

Всего на экраны вышло 20 серий «Ну, погоди!», причём 19 и 20-я снимались уже после смерти Вячеслава Котёночкина, и создал их сын знаменитого мультипликатора – Алексей Вячеславович.

Другие работы

Вячеслав Котёночкин мечтал когда-нибудь создать большой, полнометражный фильм, и в конце 1980-х – начале 1990-х годов началась работа над «Русланом и Людмилой». Но проекту не суждено было состояться.

Но и того, что сделано, хватило бы и на две жизни. Глядя на фильмографию Котёночкина, поражаешься – как много успел сделать этот человек! И сколько улыбок он подарил нескольким поколениям зрителей!

Интересно, что в связи с просто колоссальным успехом «Ну, погоди!» в народе гуляли мифы о том, что Котёночкин – миллионер. Это было безумно далеко от истины. На самом деле знаменитый мультипликатор, по словам его сына, совершенно не умел и не хотел пользоваться своей славой, и никакой серьёзной материальной прибыли от мультфильмов не было. Вячеслав Михайлович ездил на «Запорожце», который был куплен после четвёртой серии фильма, и вся семья вместе с бабушкой жила в квартире площадью 24 квадратных метра.

В 1987 году Котёночкину было присвоено звание народного артиста РСФСР, в 1988 году его наградили Государственной премией СССР, а спустя год вышла книга его воспоминаний «Ну, Котёночкин, погоди!».

Умер Вячеслав Михайлович Котёночкин в ноябре 2000 года.