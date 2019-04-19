Как ты выжил, солдат?

20 апреля 1919 года ветерану Великой Отечественной войны, гвардии полковнику в отставке Василию Филипповичу Дыгай исполняется сто лет.

И ныне в строю – Василий Филиппович и теперь передает свой боевой и жизненный опыт подрастающему поколению

В его жизни, как в калейдоскопе, отражены важнейшие события в истории страны. Родился Василий Дыгай в 1919 году на хуторе Решетовском Ростовской области. Полыхала Гражданская война, и семья хуторянина Филиппа Дыгай, в которой росли пятеро детей, испытала все её лишения, когда, по словам одного из героев кинофильма «Чапаев», «белые придут – грабят, красные придут – тоже грабят». Но выдержали! Никто не погиб и не умер от голода. А потом началась коллективизация, и хуторяне стали колхозниками, которые трудились за «палочку» (так в советской деревне прозвали новую форму оплаты труда – трудодень).

В трудовую жизнь Вася Дыгай включился рано – с 14 лет. Окончив 7 классов, он летом работал учётчиком в бригаде (была в колхозе такая должность), а также прирабатывал в хуторском узле связи – ходил пешком в районный центр за почтой, а это – 5 км туда и столько же – обратно.

В 1933–34 годах семья пережила голодомор, но голодная смерть её миновала. Спасались корнями диких растений – рогоза, молодого камыша, саранки и других. Но школу Вася не бросил и сумел окончить десять классов. А это по тем временам считалось высоким образовательным уровнем. Аттестат о среднем образовании позволил ему в 17 лет заочно окончить годичные финансовые курсы и стать бухгалтером колхоза «Верный путь». Он был самым молодым бухгалтером в Ростовской области.

В 1937 году семью не миновали сталинские репрессии. Завистливые соседи доложили в органы, что у Филиппа Дыгай имеется конная косилка, которую он не сдал в колхоз. Его арестовали, увезли в район, и больше дети и мать отца не видели. Но Василия и других членов семьи власти не тронули, и он проработал бухгалтером колхоза четыре года.

В мае 1941 года его призвали в Красную армию, где зачислили в 545 отдельный сапёрный батальон, в группу подготовки младших командиров. Выпускники таких групп сначала офицерских воинских званий не получали, а должности у них были помощник командира взвода или командир взвода. Однако курсы окончить Василию не удалось, так как батальон, дислоцировавшийся в городе Ровно (Западная Украина), был переброшен к границе и вступил в затяжные бои с фашистами. Бои были тяжёлыми и с большими потерями. Вот как вспоминает об этом Василий Филиппович.

«Самыми тяжёлыми были первые бои. Наши войска отступали, так как не имели опыта боевых действий. Недостаточно было боеприпасов и техники, а немцы превосходили нас в несколько раз по численности и, особенно, в технике. В первых боях выкосило большую часть батальона. Отступать было стыдно. Местные жители относились к нам по-разному: кто кормил и плакал, кто матом крыл...»

Батальону удалось избежать окружения, и он с боями отходил вглубь страны. Ярких эпизодов в боях было не мало, и об этом ветеран хорошо помнит.

«Под Кишинёвом летом 1941 года мы вели оборонительные бои и получили приказ готовиться к контратаке. Надо было знать противника – его боевые порядки, количество солдат и офицеров, резервы, технику и другие сведения. Нашей разведгруппе было приказано сделать вылазку и захватить языка. Первая попытка оказалась неудачной. Захваченный нами немец никакой нужной информацией не владел. Значит, надо идти ещё раз. Ночью проникнуть в расположение врага было почти невозможно. Немцы на проволочные заграждения перед своими окопами вешали пустые консервные банки, которые при прикосновении начинали греметь. Пришлось брать языка днём. Наблюдая за противником, мы заметили, что во время обеда дисциплинированные немцы дружно покидают окопы, перебираясь в блиндажи, оставляя только часовых. В один из таких обедов мы сделали бросок и взяли без шума языка. Через него мы получили необходимые сведения, которые показали, что у противника солидные резервы и наше наступление вряд ли будет успешным. А вскоре, чтобы избежать окружения, мы получили приказ на отступление».

Отступать пришлось далеко и долго. К середине 1942 года батальон настолько обезлюдел, что попал под расформирование, а Василий Дыгай был зачислен в 5-ю Гвардейскую стрелковую отдельную бригаду командиром разведывательного взвода. К этому времени он уже имел звание лейтенанта, которое было присвоено ему в начале 1942 года.

Всю военную биографию Василия Дыгая расписать в газетном очерке невозможно, так как он прошёл войну от начала и до конца, закончив её в Порт-Артуре. И мы сосредоточим внимание наших читателей на отдельных воспоминаниях нашего героя.

«Особенно запомнились мне бои за Северный Кавказ, – рассказывает Василий Филиппович. – Наша 5-я Гвардейская стрелковая бригада, в которой я был заместителем начальника штаба батальона, заняла оборону по реке Терек. Моему батальону было поручено оборонять мост через Терек. Он был стратегическим объектом. Возьмут немцы мост – путь в Грозный открыт. А там нефть, в которой так нуждалась фашистская Германия. Приказа «Стоять на смерть!» не было, но все понимали, что за Тереком для нас земли нет. 20 дней сдерживал батальон наступление врага и неоднократно поднимался в рукопашные бои, где пускали в ход не только штыки, но и кулаки, и сапёрные лопаты. Мост отстояли, но дорогой ценой. К концу сражения из 960 бойцов в батальоне осталось только 120 человек. Многие защитники моста были отмечены наградами. Получил награду и я – медаль «За отвагу». Она была первой моей боевой наградой».

К лету 1943 года войска Северо-Кавказского фронта, перейдя в наступление, подошли к Таманскому полуострову, но встретили упорное сопротивление немцев на так называемой голубой линии, протянувшейся от Азовского моря до Новороссийска. На этой линии немцы подготовились к обороне основательно и сдерживали наступление советских войск до осени 1943 года. В сентябре голубая линия была прорвана. 16 сентября был освобождён Новороссийск, а 9 октября – полностью очищен Таманский полуостров. За проявленный героизм во время прорыва голубой линии Василий Дыгай был награждён орденом Красной Звезды. Эту награду он считает самой дорогой и ценной.

Но война продолжалась, и нашему герою ещё предстоял долгий и трудный путь к победе. После изгнания фашистских войск с Северного Кавказа его 5-я Гвардейская Краснознамённая отдельная стрелковая бригада попала под Воронежом, где вместе с 7-й Гвардейской бригадой образовали новую 110-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. В период формирования дивизии капитан Василий Дыгай был назначен начальником строевого отдела и занимался комплектованием и подготовкой новых батальонов дивизии.

Вновь сформированная дивизия была направлена на Украину, но в одном из первых её боёв, при освобождении Котовска, Василий Дыгай, поднимая своих бойцов в атаку, получил несколько осколочных ранений от разорвавшейся мины. Пришлось более месяца залечивать раны в дивизионном госпитале. Выписавшись из госпиталя, он вместе со своей дивизией продолжал боевой путь на Запад. А дивизия в составе Второго Украинского фронта принимала участие в разгроме окружённых Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской немецких группировок, освобождала Румынию и Чехословакию. Воевала дивизия успешно и за боевые заслуги, за мужество и героизм личного состава 110-я Гвардейская стрелковая дивизия была удостоена почётного наименования – Александрийская, дважды Краснознамённая, ордена Суворова. Закончила она свой освободительный поход под Прагой.

Но война для капитана Дыгая ещё не закончилась. Предстояла дальняя дорога на восток.

«В июле 1945 года, – вспоминает ветеран, – наша 110-я дивизия была переброшена в Монголию и участвовала в боях против Квантунской армии Японии. В составе Забайкальского фронта мы с боями прошли через Большой Хинган, безводную пустыню Гоби и дошли до Порт-Артура. За этот поход Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин объявил всему личному составу дивизии благодарность, дивизия получила наименование Хинганская, а я был награждён вторым орденом Красной Звезды.

После окончания военных действий В. Ф. Дыгай остался на службе в родной 110-й Гвардейской стрелковой дивизии, которая была передислоцирована в Иркутск в конце 1945 года. В 1949 году ему было присвоено звание майор, и он был переведён в штаб Восточно-Сибирского военного округа на должность старшего офицера организационно-мобилизационного отдела. В 1953 году округ был расформирован, и В. Ф. Дыгай был переведён на службу в Иркутский областной военный комиссариат, в котором он служил до окончания своей военной биографии. Менялись должности, повышались звания, и в 1971 году Гвардии полковник В. Ф. Дыгай ушёл в отставку. Но и находясь на пенсии, Василий Филиппович не смог отключиться от военных дел. Имея большой военный опыт, он много сил и энергии отдавал военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возглавляя соответствующую комиссию при военкомате. И эта его работа была отмечена многочисленными наградами и поощрениями Советским комитетом ветеранов войны.

Семейная жизнь Василия Дыгая тоже началась на фронте. Свою будущую жену он встретил в 1945 году, когда 110-я дивизия освобождала Чехословакию. Мария служила связисткой при штабе и ухаживания красивого молодого капитана не отвергла. Но брачный союз молодая пара решила заключить после возвращения домой. Однако возвращение солдата и его возлюбленной состоялось лишь в конце 1945 года. Тогда-то и образовалась в Иркутске новая молодая семья.

В счастливом браке родились дети – сын и дочь, которых родители не только хорошо воспитали, но и дали им прекрасное образование. Оба – врачи, окончили Иркутский медицинский институт. Виталий Васильевич Дыгай – известный в Иркутске врач, заслуженный врач России, более двадцати лет возглавлял городскую клиническую больницу № 3. Его сестра, Татьяна Васильевна, врач-невропатолог, проживает ныне в Киеве и возглавляет неврологическое отделение в одной из больниц украинской столицы.

К сожалению, супруга Василия Филипповича, Мария Андреевна, в 1973 году ушла из жизни. Но он не одинок. Его «опекают» дети, а также восемь внуков и правнуков. Он тоже дарит им свою любовь и гордится ими, как и они гордятся своим отцом и дедом, бывшим мужественным и храбрым воином, а ныне – столетним юбиляром. Заканчивая свой очерк о замечательном человеке, прожившем сто лет, мы не можем не сказать о его наградах. А их у него только боевых орденов и медалей более двадцати, не считая ведомственных, ветеранских и областных. Как говорится, почёт и слава стороной не обошли нашего юбиляра. Спасибо тебе, ветеран, за то, что ты сделал для нас, для детей своих, для своей Родины.

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