Из века XIV в век XXI

...И больной и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности. Гиппократ

Обратила внимание на книжицу небольшого формата с весьма интригующим для каждой женщины названием – «Будь красивой». Любопытство моё как филолога вызвал «способ» подачи советов и рецептов, предлагаемых автором. Все дано в стихотворной форме! Вспомнила, что в моей домашней библиотеке есть одна замечательная книга, написанная ещё средневековыми врачами, которые свои советы по уходу и лечению больных тоже облекли в стихотворную форму – всё написано гекзаметром.

А кто же создал этот «фолиант», который так удобно носить при себе – в кармане или в дамской сумочке? Заглянула в выходные данные и прочла: Елизавета Родина.

Кто же она, эта Елизавета Родина – врач или поэт?

На ста девяти миниатюрных страничках рядом с рецептами и советами в качестве иллюстраций даны цветные фотографии созревающих в поле колосьев пшеницы, тёмно-лиловых слив, изумрудно-зелёных ягод киви....

Ответ на мой вопрос даёт сам автор. После всех пожеланий, советов и уроков этики читаю:

Пусть будет в радость вам работа,

Не в тяжесть дел семейных груз,

Легки житейские заботы.

Минует хворь, тоска и грусть,

Чтоб помнили мои советы.

С почтением, врач-поэт, Елизавета!

Советов предложено много – от простуды, при заболевании кишечника, радикулите, выпадении волос, от запоев и т. д. И всё стихи, стихи!

А есть ли что общего у средневековых врачей с изысканиями Родиной, кроме такого же оригинального способа подачи материала?

Разыскала на полке книгу «Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы». По обычаю того времени этот труд, дошедший до нас через века, тоже написан гекзаметром.

Вкратце о том, что представляла собой Салернская школа. Это не только история медицины. В какой-то мере её достижения актуальны и сейчас. Для сохранения здоровья салернские предписания не утратили своего значения и во многом соответствуют современным диетическим и гигиеническим требованиям:

Воздух да будет прозрачным и годным для жизни, и чистым.

Пусть он заразы не знает и смрадом клоаки не пахнет.

* * *

Должен умеренность в пище себе ты назначить весною.

В летний же зной особенный вред от пиршеств чрезмерных.

Осенью будь осторожен с плодами: беда не стряслась бы.

Сколько захочется, – ешь без опаски ты в зимнюю пору.

Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими

Трое: весёлый характер, покой и умеренность в пище.

* * *

Корпорация врачей существовала в Салерно ещё в девятом веке. Врачи занимались не только врачеванием, они имели учеников, которых обучали врачебному искусству. И школа, которая была создана в этой римской колонии, расположенной в глубине Пестанского залива (Кампания) в благодатном курортном месте, стала школой практического направления. Салерно стали называть «Гиппократовой общиной».

Ещё в девятом-одиннадцатом веках были написаны труды практического толка. В одном из них включены около 60 рецептов, но список их периодически расширялся. Практические руководства из школы Салерно по диагностике различных заболеваний пользовались большой популярностью. Особенно ценился трактат с лаконичным названием «О лечении заболеваний», в котором шла речь о лечении всех известных в то время болезней – «с головы до пят».

Отношение к врачам в те давние времена было особенным. Их почитали и уважали. Даже труд особый был составлен (тоже гекзаметром) – «Цвет врачебного искусства», в котором даны рекомендации, каким должен быть врач и каков его облик. Вот небольшие выдержки из этого сочинения. Судите сами:

...Мягкости полон, пускай приближается врач, и одетый

Безукоризненно, палец украсив сверкающим перстнем.

Чтобы ценили его, пусть коня заведёт дорогого.

В этом же сочинении даны представления о взглядах на теорию распространения инфекции:

Или пускай избегают заразных касаний болезни:

То есть больного, одежды, его покрывала, подстилки,

Простыней, как и всего, что на теле ты тронул рукою.

На рубеже 13–14 столетий преподавательской деятельностью в течение десяти лет весьма успешно занимался философ и врач Арнольд из Виллановы – один из наиболее прославленных врачей средневековья. Он увлекался алхимией и видел в ней некоторые необходимые средства при изготовлении многих лечебных снадобий.

Интересы этого врача были весьма обширны. Изучал он токсикологию – науку о ядах и противоядиях, средства продления жизни, лечебные свойства вина. Обо всём этом написано им целое сочинение. Приведу небольшую выдержку:

Если принятье вина ввечеру для тебя вредоносно,

Пей его в утренний час и послужит оно исцеленьем.

Лучшие вина у нас вызывают и лучшие соки.

Вялость почувствуешь, если вино окажется тёмным.

Светлым пусть будет оно и созревшим, и тонким, и старым,

Смешанным также с водой, игристым и выпитым в меру.

В стихах изложил автор и медицинское кредо школы в области диеты, гигиены, предотвращения заболеваний:

Всем я велю соблюдать им привычную в жизни диету.

В случае крайнем диету лишь только менять допустимо.

Нам Гиппократ говорит, отчего приключается гибель.

Высший закон медицины – диету блюсти неуклонно:

Будет леченье плохим, коль забудешь, леча, о диете.

Сколько, когда, почему, где, как часто и что применимо –

Всё это должен предписывать врач, назначая диету.

«Салернский кодекс здоровья» впервые был издан в 1480 году, выдержал уже более 300 изданий. До сих пор этот трактат считается лучшим памятником медицины того времени.

В поэму вошло ни много ни мало, 390 стихотворных строк, разбитых на 102 главы. В одной даются предписания о диете и гигиене, относящиеся к режиму дня и питания:

Руки, проснувшись, омой и глаза водою холодной,

В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя

Члены свои, причешись и зубы почисти. Всё это

Ум укрепляет и силу вливает в прочие члены.

Ванну прими, а поев, походи иль постой; охлажденья

Бойся. Источников гладь и трава – глазам утешенье;

Утром на горы свой взор обрати, а под вечер – на воды.

* * *

Сон посылает больным, прекращает противную рвоту

Семя крапивное с мёдом и колики лечит надёжно.

Примешься пить это средство, – и кашель запущенный сдастся.

Холод из лёгких оно изгоняет и язвы из чрева,

Верную помощь даёт при различных болезнях суставов.

И советов «на каждый день» от Арнольда огромное количество. Лишь несколько приведу:

Бодрствуй, согретое ешь и постись, и усердно работай,

Помни всегда о тепле, в меру пей и полнее дыши ты.

Всё это надо блюсти, коль избавиться хочешь от слизи.

В грудь изольётся, – тогда эту слизь называют катаром;

В глотку – бронхит, а в носу от неё зарождается насморк.

* * *

Ужин чрезмерный отнюдь не полезен для наших желудков.

Чтобы спокойно спалось, перед сном наедаться не надо.

* * *

Масло мягчит, увлажняет и слабит, но без лихорадки,

А простоквашу принять, – то промоет она и очистит.

Кстати, в Салерно были известны деяния и многих прославленных женщин. Большой популярностью пользовался трактат Абеллы «О чёрной желчи», «О природе человеческого семени». Самой замечательной была Тротула, которая также читала лекции. И её труды дошли до нас – «О женских болезнях», «О составлении лекарств». Популярна была Константа Календа, доктор медицины, дочь декана Неаполитанского медицинского факультета.

Позднее успешно занималась хирургией Меркуриадис. В тот же период прославилась Ребекка Гуария – автор трактатов «О лихорадках», «О моче», «О зародыше».

Трудами прославили эти выдающиеся женщины свои имена. Излечили и спасли тысячи людей.

Врач-поэт Елизавета

А разве нельзя нам петь осанну нашей землячке родом из Усолья-Сибирского – Елизавете Никитичне Родиной? По этапу в Сибирь пришли из Тамбова и Херсона политзаключённые – её бабушка и дедушка. Обосновались в Сибири до конца дней своих. Их внучке Лизе исполнилось 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Как все студенты мединститута, сдавала девушка кровь, дежурила в госпиталях, ухаживала за ранеными.

После успешного окончания стоматологического факультета мединститута в 1947 году Елизавета получила направление на Иркутский авиазавод. Этот завод № 125 имени Менжинского был эвакуирован из Москвы осенью 1941 в Иркутск. С ним прибыло семнадцать тысяч специалистов различных профилей.

И вот здесь, на авиазаводе, при поддержке коллег, с самого основания стала создавать Елизавета Родина стоматологическую службу. Сначала заведовала стоматологическим кабинетом, а с 1952 года возглавила уже отделение, которое к 1979 году выросло в клинику, где служили уже более 20 врачей. Родина стала ведущим лицевым хирургом.

Администратор, хирург, она проявляла интерес к науке. В печати появились её научные работы, в которых освещались вопросы методики и практики лечения многих профессиональных заболеваний авиастроителей, рационализаторские предложения, изобретения, связанные с аппаратами, регистрирующими шумы и вибрацию. После долгих исследований врач пришла к выводу, что вибрация подавляет нервную систему, выводит из строя кровеносные сосуды, разрушает костную ткань. Установив причину, Родина создала целый комплекс профилактических и гигиенических мер. Вот советы, имеющие прямое отношение к гигиене и распорядку дня, которые она рекомендовала своим пациентам:

Чтобы жизнью наслаждаться,

Вечером полезно прогуляться.

Прежде чем ложиться спать,

Ванну следует принять.

Чтобы сон скорей пришёл,

Эвкалипт добавь, ментол,

И немного полежи...

В соавторстве с московским профессором Т. Никитиной вышла из печати книга «Вибропародонтальный синдром», а также уникальный труд о влиянии окружающей среды на состояние полости рта детей. В настоящее время у неё более 30 печатных работ, два изобретения. В 2003 году издана «Поэзия трав» – фитотерапевтическая поэма о целительных свойствах растений, об их использовании для профилактики и лечения различных заболеваний. В основу легли многолетние наблюдения и результаты изучения свойств растений, фруктов, овощей.

Как видим, упорно шла к познанию и расшифровке многих природных загадок Елизавета Никитична. Интересно было сопоставить результаты её научных изысканий с данными корифеев Салернской школы.

Вот её советы:

Всем нам знакомый репчатый лук

Поможет от множества недуг:

Уровень сахара в крови сжигает,

В организме активно он жир расщепляет,

Калий, кальций, йод, железо, селен

Регулируют работу всех выделительных систем.

* * *

Одна часть кипятка, одна часть репчатого лука,

Шесть частей отвара репейника– советует наука,

Затем это в кожу головы втирать,

Два часа под полотенцем подержать,

Затем промыть и на неделе повторить.

* * *

Велика бобовых роль:

Горох и соя, чечевица и фасоль –

Пища нашего народа.

В них белки и углеводы.

Крайне важные задатки:

Много очень в них клетчатки.

* * *

Яблоки имеют власть –

Побороть к спиртному страсть.

* * *

Усиливают перистальтику тёмные сливы,

Как мочегонные незаменимы.

Перистальтику кишечника улучшают,

При анемиях настой помогает,

Ферменты различные – это проза,

Присутствуют сахар и глюкоза.

А вот мнение Е. Н. Родиной о нашем любимом огородном овоще – капусте:

Всем капуста по нутру:

Содержит тартроновую кислоту.

Вот вам маленький ликбез:

Способна удерживать липогенез.

В ней нет пуриновых оснований,

Как в диетическом питании.

И для подагриков кумир:

Углеводы превращает в жир.

Один неоспоримый фактор –

Противоязвенный блокатор.

Ещё нам знать, пожалуй, нужно:

Витамин «С» – в листьях наружных.

В книге «Это радость или боль? Что такое алкоголь?» даны отнюдь не душеспасительные наставления. Здесь собраны интересные сведения об истории виноделия, традициях застолий и обрядах, связанных с употреблением алкоголя. С болью и тревогой говорит автор о пагубных последствиях неумеренного употребления алкоголя и как врач поддерживает взгляд о пользе малых доз хороших натуральных напитков и фруктов. Вот один из советов:

Страдает человек запоем,

Вокруг родные воют воем.

Яблок больше покупайте

И съедать ему давайте,

Яблоки имеют власть

Побороть к спиртному страсть.

Вполне естественно, что современная медицина, и вместе с ней Е. Н. Родина далеко вперёд ушли в процессе изысканий и трактовки многих положений в сравнении с врачами Салернской школы, но многие постулаты совпадают.

А вот мнение Д. С. Самойловича – основоположника отечественной медицины, который в XVIII веке изложил свои взгляды на то, каким должен быть врач: «Чтобы стать врачом, надо быть безупречным человеком. Иметь тонкий и просвещённый ум. Обширные знания всех наук, глубокое знание своего искусства... Ничего не должно быть грубого... Нрава ему надлежит быть исключительно кроткого, а главное – ему следует усвоить любезность и вежливость, искреннюю и простую, которые должны господствовать во всяком хорошем обществе и быть главной его привлекательностью». Все эти качества от природы даны Е. Н. Родиной, и все испытания, которые выпали на её долю, упрочили их.

Вот так и проторилась дорожка из века четырнадцатого в век двадцать первый.