Ищите женщину

В этом году грузинской актрисе Софико Чиаурели исполнилось бы 80 лет. Она сыграла более ста ролей в театре и кино, актёрский диапазон Чиаурели был безграничен. Друзья и коллеги называли Софико «радугой» – столь яркой, многоцветной и неординарной была эта удивительная актриса.

Биография Софико Чиаурели

Софико Чиаурели родилась 21 мая 1937 года в поистине звёздной семье.

Её матерью была Верико Анджапаридзе - восхитительная красавица, ярчайшая звезда нового грузинского театра, одна из лучших актрис XX столетия. Отец – Михаил Чаурели – основатель Грузинского театра музыкальной комедии, режиссёр, художник и кинематографист. Девочка появилась на свет в доме на горе Раздумья, «Пикрис»-горе. Именно здесь состоялось первое свидание отца и матери, их первый поцелуй, отец пообещал маме на этом месте построить дом и сдержал слово. В этом же доме Софико Михайловна прожила всю свою жизнь.

«Я родилась, и месяц у меня не было имени, – рассказывала Софико Чиаурели. – Потому что день моего рождения 21 мая – это день Святой Елены. И мама хотела назвать меня Еленой, а отец – Софьей. Наконец, когда мне исполнился месяц, отец написал два этих имени на бумажках и бросил в шапку. Поднёс меня и запустил мою ручонку в шапку. И я достала оттуда записку с именем Софья. Я очень рада, что достала это имя, потому что Софья – это мудрость».

Фильмы Михаила Чиаурели очень любил Сталин. Софико о своём отце: «Сталин приглашал его на все застолья, потому что папа был непревзойденным тамадой. Но и отец обожал Сталина, безоговорочно верил ему. Посвятил ему три фильма — «Падение Берлина», «Незабываемый 1919-й» и «Клятва». Кстати, один из своих фильмов — исторических — папа снял во время войны. Когда Сталин посмотрел это кино, в котором у актёров были дорогие костюмы, на женщинах — старинные серебряные украшения, массовка исчислялась сотнями, то отдал распоряжение отпечатать как можно больше копий картины и забросить в немецкий тыл. Чтобы враги увидели, как сильна наша страна, раз может позволить себе снимать такое кино во время войны...».

ВГИК

В 1955 году Софико поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве.

Об учёбе во ВГИКе актриса рассказывала: «О той поре моей жизни могу говорить только в превосходных степенях. Потому что была молода, потому что любила, обучалась актерскому мастерству во ВГИКе. В Москве жили и живут, слава богу, несколько родственников, самый известный из которых Георгий Данелия, мой двоюродный брат. Ничто не омрачало жизнь, даже периодически опустошавшийся кошелёк. Я умела стряпать, используя любые имеющиеся в наличии продукты, да и в институтском буфете тогда бесплатно давали чай с сахаром, хлеб и горчицу, так что смерть от голода нам не грозила».

Две любви

Учась во ВГИКе, Софико вышла замуж за режиссёра Георгия Шенгелая, которого знала самого детства. Когда Георгий захотел поступать во ВГИК и собрался в Москву, Софико, которая была влюблена в него, решила поступать туда же, хотя, по рассказам домашних, до этого собиралась учиться на врача. У супругов родились двое сыновей. Но как позже признавалась сама Софико в интервью: «Мне судьбой было предначертано, что у меня будет две любви».

Вторым избранником Софико стал актёр и спортивный комментатор Котэ Махарадзе, за которого Софико вышла замуж в 1980 году. Актриса рассказывала: «...Когда в разгаре был наш роман с Котэ, а я из-за детей не решалась разбивать семью, он с ума сходил. Помню, мы были в Подмосковье, ночь, зима, сугробы. Мы вышли из ресторана, и он мне говорит: «Или ты мне скажешь «да», или я покончу с собой». Я сказала: «Всего хорошего». Он забрался на высоченный сугроб и — бац! С высоты прыгнул в овраг. Я, не задумываясь, помчалась за ним и прыгнула следом — в темноту. Потом мы оттуда выбирались, еле живые... Казалось, все ополчились против нас, даже собственные дети. Со временем, когда родственники убедились, что наши отношения очень серьёзны, все стало на свои места».

Лучшие роли

Дебютировала Чиаурели в фильме Резо Чхеидзе «Наш двор». Фильм получил международное признание и стал вехой в истории грузинского кинематографа. Позже в интервью актриса рассказывала: «Первый мой фильм был «Наш двор» Резо Чхеидзе. Это было в 1955–1956-м. И первый же фильм получил на Московском фестивале первую премию. И я получила телеграмму от Раджа Капура!... И, представьте себе, эта его телеграмма сделала так, что мне сразу на киностудии «Грузия-фильм» дали высшую категорию. То есть я получала 500 рублей в месяц. Это когда моя мать, великая Верико Анджапаридзе, народная артистка, получала 350. Представьте, что это было? Мама была оскорблена, я счастлива...».

В 1960 году Софико окончила ВГИК с отличием и, несмотря на ряд предложений из московских театров, вернулась в Тбилиси. Впоследствии Софико говорила, что Москва осталась её второй родиной.

За лентой Чхеидзе последовали картины отца Софико – «Генерал и маргаритки» и «Иные нынче времена», а также «Хевсурская баллада» Шоты Манагадзе.

В 1969 году Софико сыграла в картине «Цвет граната» Сергея Параджанова, в которой режиссёр доверил Софико Чиаурели шесть ролей, среди которых были роли юноши-поэта, его возлюбленной, ангела и царицы.

В том же году Софико снялась в культовой картине «Не горюй» режиссёра Георгия Данелии.

Чиаурели также играла у других признанных классиков грузинского кино – Тенгиза Абуладзе в картинах «Древо желания» и «Покаяние», и у Георгия Шенгелая в картинах «Мелодии Верийского квартала» и «Приди в долину винограда».

Софико – единственная из советских актрис, семь раз удостоенная приза «За лучшую женскую роль» на международных конкурсах.

В своём доме, в котором одновременно разместился дом-музей Михаила Чиаурели и Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе организовали театр «Верико».

В 1983 году большой успех у зрителей актрисе принесло участие в детективной комедии Аллы Суриковой «Ищите женщину». Героиней Софико Чиаурели стала секретарша мэтра Роше. Блестящую пару ей составил Леонид Куравлев, сыгравший инспектора Грандена.

Депутат

В 1974–1979 годах Софико Михайловна была депутатом Верховного совета СССР от Грузии.

«На сессиях рядом со мной сидел первый секретарь обкома. Во время голосований нас просили поднять руки. Единогласно? — на всякий случай переспрашивали. А я кричала, что нет, не единогласно, я — против. Чего мне было бояться? Я относилась ко всему, как к спектаклю. И первый секретарь обкома умолял меня: Софико, опусти руку, меня с работы снимут! ...Когда Шеварднадзе был первым секретарем ЦК компартии Грузии, а я — депутатом, он попросил меня выступить в защиту старинного церковного комплекса, рядом с которым располагался полигон советских войск. Ты актриса, тебе можно. Попроси перенести полигон. Только постарайся умаслить Брежнева, — напутствовал меня он. Я вышла на трибуну и сказала: Конечно, нашим солдатам надо где-то учиться. Но ведь можно найти другое место. Дорогой Леонид Ильич, я надеюсь на вас, вы же отец всех нас! Брежнев заплакал, подошел ко мне, обнял — вопрос был решён».

«Я люблю вас!»

Софико Михайловна Чиаурели скончалась после продолжительной болезни 2 марта 2008 года скончалась в своём доме на Пикрис-горе в Тбилиси.

Одно из последних интервью актриса закончила словами: «Ребята, нам надо держаться! Спасти может только любовь. Потому что накопилось страшное... Но народы русские и грузинские, у них такие глубокие корни дружбы и любви, что это никому не удастся разорвать. Никому. Я в это верю. И мне хочется сказать, что я люблю Россию до боли в сердце. ... Как Юлиус Фучик говорил: «Люди я любил вас...», но я скажу по-другому, в настоящем времени: «Я люблю вас! Будьте бдительны!»

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ