Исаак Левитан — мастер «пейзажа настроения»

Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает всё... Нет лучше страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий пейзажист. Исаак Левитан

Знаменитый русский художник, мастер «пейзажа настроения» Исаак Левитан родился 30 августа 1860 года в местечке Кибарты. Его отец – раввин по образованию – оставил религию и стал учителем иностранных языков, работал железнодорожным кассиром и контролером. Семья, в которой было четверо детей (два мальчика и две девочки), жила очень бедно. Вскоре Левитаны переехали на окраину Москвы.

Несмотря на трудности, родители не стали возражать, когда сыновья поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Годы обучения были не из легких. Левитан вспоминал: «Не надо очень розово представлять себе перспективу изучения живописи. Сколько горя, усилий, трудов и разочарований, пока выбился на дорогу». В 1875 году скончалась мать будущего художника, а еще через два года из жизни ушел отец. Преподаватели старались помогать талантливому юноше. Выдавали денежные пособия, кисти и краски. Художник Михаил Нестеров вспоминал: «Красивый мальчик-еврей... обращал на себя внимание и тем, что тогда уже слыл в школе за талант. <...> Про него ходило в школе много рассказов, с одной стороны, о его даровании, а с другой – о его великой нужде. Говорили, что он не имеет иногда и ночлега».

Изначально Левитан занимался у Василия Перова в классе натуры, но Алексей Саврасов предложил Исааку перейти в свой пейзажный класс. Между Левитаном и Саврасовым сложились удивительно тёплые и доверительные отношения. Саврасов был талантливым, добрым, умным и восторженным преподавателем. В Левитане он почувствовал родственную душу, человека, который, также, как и он сам, был безмерно восхищён великой красотой природы. Именно наставление Саврасова – «пишите, изучайте, но главное – чувствуйте!» – Исаак Левитан сделал девизом своего творчества.

В марте 1877 года две работы Левитана, экспонировавшиеся на выставке, были отмечены прессой, а шестнадцатилетний художник получил малую серебряную медаль и 220 рублей «для возможности продолжить занятия».

В 1879 году, после покушения на царя Александра II, вышел царский указ, запрещающий евреям жить в «исконно русской столице». Восемнадцатилетнего Левитана выслали из Москвы, и он с родными обосновался на небольшой даче в подмосковной деревне.

«Талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников», – писал Константин Паустовский. Весной 1885 года, в 24 года, Левитан окончил училище. Звания художника он не получил – ему был выдан диплом учителя чистописания.

«Левитановский» стиль

Уже в конце 1870-х годов Левитан начал писать свои «пейзажи настроения», на которых он не только изображал природу, но и выражал собственные чувства. Проявился его собственный стиль в и талант из привычных и обыденных видов русской природы создавать «иконные образы».

На ученической выставке 1880 года Павел Третьяков купил картину Левитана «Осенний день. Сокольники». Через четыре года после этого полотна Исаака Левитана приняло Товарищество передвижных художественных выставок, а Третьяков все время следил за творчеством художника и часто приобретал его работы.

Лето 1885 года Исаак Левитан провел в усадьбе Киселевых – «поэтичном Бабкине», как он называл эту деревню. Там художник сблизился с Антоном Чеховым. Они оставались дружны до конца жизни, а сестра писателя Мария стала первой любовью Левитана.

Кстати, именно Антон Павлович Чехов в своих письмах не только часто упоминал о внешней красоте Левитана («Я приеду к вам, красивый, как Левитан» или «Он был томный, как Левитан»), но и сделал его имя критерием особой прелести русского пейзажа, придумав слово «левитанистый». «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», – писал он одному из адресатов. Даже картины самого Левитана у Чехова различались – некоторые были более «левитанистыми», чем другие...

В середине 1880-х годов у Исаака Левитана обострилась болезнь сердца, и художник отправился на лечение в Крым.

Из поездки живописец привез более 50 пейзажей, среди которых были «Сакля в Алупке», «Берег моря. Крым», «Татарское кладбище». По воспоминаниям Михаила Нестерова, крымские картины Левитана «были раскуплены в первые же дни» на выставке Московского общества любителей художеств.

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«Тихая обитель»

В 1887 году Исаак Левитан отправился на Волгу. Первая поездка не впечатлила художника. Он писал Чехову: «Чахлые кустики и, как лишаи, обрывы... Ждал я от Волги сильных художественных впечатлений, а вместо этого... серое небо, сильный ветер...» Вскоре он вернулся в Москву, где все-таки написал картины «Разлив на Суре» и «Вечер на Волге». Левитан возвращался на Волгу еще несколько раз. Здесь появилось множество его полотен – «Ветхий дворик» и «Осень. Слободка», натюрморты «Одуванчики» и «Ночные фиалки и незабудки».

Побывал Исаак Левитан и в Европе: во Франции и в Италии.

Вскоре после заграничной поездки художник создал полотно «Тихая обитель». Воздушную картину, изображавшую Саввино-Сторожевский монастырь в предзакатном свете, обсуждала вся интеллигентская Москва. Под впечатлением от работы Левитана Николай Рубцов сочинил стихотворение, а Чехов описал полотно в повести «Три года».

Бенуа писал о «Тихой обители»: «Мало ли было написано и раньше монастырей при розовом утреннем или вечернем освещении? Мало ли прозрачных речек, березовых рощиц? Однако ясно было, что здесь Левитан сказал новое слово... и что отныне он должен быть одним из первых среди всех».

А художник Малявин убеждал Грабаря бросить писать пейзажи, так как Левитан «всё переписал и так написал, как ни тебе, ни другому ни за что не написать».

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Недописанное

В 1892 году началось выселение евреев из Москвы, Левитан был вынужден покинуть город. В первой половине 1890-х годов живописец создал своеобразную драматическую трилогию: картины «У омута», «Володимирка» и «Над вечным покоем». Он писал художнице Елене Корзинкиной: «За лесом серая вода и серые люди, серая жизнь, не нужно ничего... Все донкихотство, хотя, как всякое донкихотство, оно и благородно, ну а дальше что? Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут еще... Какой ужас, какой страх».

В 1896 году у Левитана вновь начались проблемы с сердцем, его осматривал Антон Чехов. В дневнике писателя осталась запись: «Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук...» Но живописец не прекращал работать. В этот период он создал экспрессивные полотна «Бурный день», «Последние лучи солнца. Осиновый лес», «Поезд в пути».

В 1898 году Академия художеств присудила Исааку Левитану звание академика пейзажной живописи. Несмотря на болезнь, он стал руководить пейзажной мастерской в Московском училище, где когда-то учился сам. Художник мечтал создать «Дом пейзажей» – большую мастерскую, в которой могли бы работать все русские пейзажисты.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту. Художнику не было и сорока лет, но он ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, говорил о своей близкой смерти. Сердце его болело уже почти непрерывно.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву и почти не выходил из своего дома. В конце мая 1900 года Левитан сильно простудился, и спустя месяц художника не стало. За совсем недолгую жизнь он успел создать более тысячи полотен. В мастерской художника осталось 40 недописанных картин и несколько сотен этюдов.

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