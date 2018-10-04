Инна Чурикова «Не принцесса. Королевна!»

5 октября принимает поздравления с 75-летним юбилеем блистательная актриса Инна Чурикова. Она сыграла более 70 ролей в кино, и большинство из них стали настоящим событием. Кто-то вспомнит Марфушеньку-душеньку, кто-то несгибаемую Вассу Железнову или Якобину фон Мюнхгаузен, а кто-то «Прости мня, Васенька, дуру грешную!».

Детство

Родина актрисы – город Белебей, что в республике Башкортостан. Отец девочки был агрономом и работал в сельскохозяйственной академии. Мать – доктор биохимических наук, сотрудник Ботанического сада при МГУ. Родители развелись, когда Инна была ещё маленькой, они с матерью поселились в Москве.

Мама Инны часто была в разъездах и брала с собой маленькую дочь. Девочка устраивала целые концерты для пассажиров поезда, за что её награждали искренними аплодисментами.

О себе Инна Чурикова рассказывает: «Артисткой я стала благодаря маме. Мама мне всегда говорила, что я буду актрисой. Я не хотела её огорчать. Она в жизни всего сама добилась – трудом, напором, волей. Бабушка почти безграмотная была, а мама – химик, профессор. Она всегда говорила: «Дочка, если что задумаешь, так тому и быть». А у меня внешность не артистическая – что с такой внешностью задумывать? Мама же говорила: «Дочка, ты у меня красавица». Смешно... И знаете, если бы не она, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пелёнок что-то разыгрывала, представляла, изображала...»

В пионерском лагере Инне дали второстепенную роль в театральной постановке. В девятом классе девочка стала посещать театральную студию при театре имени Станиславского, которой руководили режиссёры Александр Аронов и Лев Елагин. Они помогли будущей актрисе проявить свой талант и определиться с будущей профессией.

Звезда

Инна начала штурм театральных вузов со школы-студии МХАТ. Но девушку не приняли. Она, по совету мамы, читала стихи Пушкина с закрытыми глазами, чем вызвала смех и недоумение приёмной комиссии. Второй попыткой было Щукинское училище, но и здесь девушку постигла неудача: экзаменаторы посчитали её внешность слишком нестандартной. Как рассказывает сама Инна Михайловна, один из тамошних преподавателей прямо во время экзамена внезапно спросил: «Девушка, а вы давно рассматривали своё отражение в зеркале?» Инну это настолько потрясло, что она расплакалась и забрала документы. К счастью для нашего искусства, обида жила в ней недолго. По её же словам: «Я была о себе хорошего мнения, знала, что у меня своеобразное лицо, которое не каждому дано оценить, поэтому, поплакав, забрала документы из Щукинского и больше туда не приходила. Не поняли меня, ну и ладно...»

Удача улыбнулась девушке в Щепкинском училище. Курс набирал Вадим Цыганков, который заставил Инну петь частушки и танцевать. Приёмная комиссия долго хохотала, а Цыганков, как вспоминает Чурикова, прокомментировал её выступление так: «Или дурочка, или гений».

Училась Инна прекрасно, была одной из лучших на курсе, выделялась своей неординарностью, и через пять лет окончила училище с красным дипломом.

За время учёбы успела сняться в нескольких фильмах, правда, роли ей предлагали в основном однотипные: непутёвые и неустроенные деревенские девицы.

Дебютировала она в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». Через три года получила небольшую роль в картине «Я шагаю по Москве». На необычную девушку обратили внимание кинорежиссёры, и совершенно неожиданно для себя она получила приглашение сыграть одну из главных ролей в сказке «Морозко».

Опыт был, с точки зрения актрисы, так себе: жуткий холод во время съёмок под Мурманском, подкрашенная вода вместо молока. А ещё в корзинке, где должны были лежать яблоки, почему-то оказался лук: «И мне пришлось лопать его, делая вид, что грызу яблоки, как было положено по сценарию». Пережив всё это, Инна увидела себя на экране, безумно расстроилась и решила больше не сниматься.

Но ведь именно «отрицательная» Марфушенька стала абсолютно незабываемой героиней для многих поколений детей и сделала студентку Чурикову звездой кино.

Баба Яга и Орлеанская Дева

После окончания театрального училища выпускница долго искала себе место, и наконец её приняли в труппу Московского ТЮЗа, причём для начала суфлёром, а уж потом взяли в массовку. Первые театральные роли Чуриковой – это сказочные персонажи: Лиса в сказке «Зайка-зазнайка», Свинья в «Трусохвостике».

Параллельно с игрой в театре Инна Михайловна сыграла второстепенные роли в фильмах «Стряпуха», «Тридцать три», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители».

Судьбу Инны Чуриковой изменила роль Бабы-яги

в сказке Шварца «Два клёна». По сказке был снят телеспектакль, где актрису увидел режиссёр Глеб Панфилов и пригласил на главную роль в свой фильм «В огне брода нет».

Картина получила главный приз фестиваля в Локарно, а творческий дуэт режиссёра и актрисы продолжил своё существование и перерос прочный в семейный союз.

О следующей общей картине Панфилова и Чуриковой стоит рассказать отдельно. Это фильм «Начало», снятый в 1970 году. В картине две сюжетных линии, это фильм в фильме. Там использованы и фрагменты автобиографии Инны Михайловны, её детские фотографии и роль Бабы-яги.

Чурикова стала лучшей актрисой года, а картина получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале.

Нестандартная и прекрасная

Внешность актрисы, не отвечающая неким стандартам того, как должен выглядеть советский человек, не давала покоя чиновникам. После фильма «Начало» и, несмотря на огромный его успех, Чурикова была внесена в список актёров, которые не должны играть главные роли, чтобы «не порочить своим видом государство и красоту советского человека». Она сама, Глеб Панфилов и другие режиссёры получали гневные и оскорбительные письма на тему «Почему у вас Чурикова играет главные роли?!»

Но Инна Михайловна продолжала оставаться востребованной актрисой у многих талантливых режиссёров кино и театра.

Чурикова снялась практически во всех фильмах Панфилова: «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Без вины виноватые».

В 1974 году актриса вернулась на театральную сцену. Её пригласил в Ленком Марк Розовский, где в его спектакле «Тиль Уленшпигель» она сыграла сразу трёх любимых девушек Тиля. Спектакль стал настоящей сенсацией, в Чурикову влюблялись. Потом она сыграла во многих других постановках театра и стала одной из ведущих актрис труппы.

В 1978 году Инна Михайловна оставила сцену Ленкома на год в связи с рождением сына Ивана.

Выходец из актёрской семьи, юноша не пошёл по стопам родителей, окончил МГИМО и стал дипломатом. Но в 2008 году Иван Панфилов снялся в фильме «Без вины виноватые». Его партнёршей была Инна Чурикова, а режиссёром картины – Глеб Панфилов.

Примадонна

У Инны Михайловны множество наград за роли в кино и в театре, она уже сорок лет выходит на театральную сцену и пока не планирует её покидать. В труппе актрису называют примадонной Ленкома. Она действительно в состоянии сыграть всё: от наивной девицы «не от мира сего» до королевы. Её звёздные роли: Аркадина в «Чайке», Антонида Васильевна в спектакле «Варвар и еретик» по роману «Игрок Достоевского. Чурикова играет главную роль в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам пьесы Джеймса Голдмена «Лев зимой», который поставлен специально для неё.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ