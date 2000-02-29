Имя в истории Иркутска: Анатолий Сосунов

Анатолий Сосунов в юбилейный год своего 75-летия стал членом Российского Союза Молодёжи.

РАЗВЁРНУТОЕ РЕШЕНИЕ

бюро Иркутского областного комитета

Российского Союза Молодёжи от 23 сентября 2016 г.

«О присвоении звания «Почётный член Иркутского областного комитета Российского Союза Молодёжи»

публицисту Анатолию Сосунову»

Сосунов Анатолий Александрович (1941, Иркутск) – публицист и общественный деятель. Организатор первых массовых выступлений иркутян в защиту Байкала и гражданских свобод. Культуролог-экологист, правозащитник, орнитолог. Член Союза журналистов СССР с 1965 года. Лауреат литературных конкурсов «Молодость, творчество, современность» (1964 г.), «Во имя Байкала» (2001 г.) и трижды – конкурса «Золотая Запятая» (Иркутский журналист года – 2003, –2004, –2005).

По инициативе и предложениям Анатолия Сосунова сформирована основа орнитологической компоненты российского культурно-экологического календаря, возведён в статус общероссийского экологического праздника Синичкин день – 12 ноября (Зиновий-синичник), учреждён (впервые) День зимующих птиц России – 15 января. Организатор ежегодной Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц!». Как профессиональный орнитолог первым в мировой орнитофильской практике разработал методику сохранения жизни травматизированным стрижам, потерявшим способность к полёту и обречённым на гибель, – парадоксальную экотранспозицию. Сформулировал концептуальный тезис религиозно-экологической культуры: «Любить и почитать Творца – значит беречь Его творения».

В детстве за успешную работу в Иркутской областной радиогазете «Пионерский костёр» (был юнкором и диктором) получил свою первую награду – комплект детской классики из десяти книг. Учился в Иркутском государственном университете на юридическом факультете; со второго курса перешёл на факультет биологический, который и окончил по индивидуальному графику в три года. За работу «Зимний состав орнитофауны южной части Прибайкалья» был награждён почётной грамотой на Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ в Москве и принят действительным членом в Географическое общество Союза ССР.

В юности за мужество и отвагу, проявленные в рядах бригадмила, а затем – спецдружины при областном уголовном розыске, удостоен высшей награды комсомола – занесён в Книгу почёта ВЛКСМ. Решением бюро Иркутского горкома КПСС от 24 января 1963 года был представлен к награждению орденом Красной Звезды “за боевые заслуги в борьбе с преступностью в г. Иркутске”. Две его публикации того периода – «Стань бойцом!» и «Один из отважных» – успешно сыграли отведённую им роль в пробуждении и формировании особого рода героического пафоса в молодёжной среде начала 60-х годов, в привлечении смелых в ряды создаваемых в Иркутске правозащитных дружин особого назначения – комсомольских спецотрядов по борьбе с уголовной преступностью. Был начальником городской комсомольской спецдружины, членом райкома и горкома ВЛКСМ. Известные мастера уголовного розыска называют его в числе своих первых учителей и наставников. Награждён министром внутренних дел республики именными часами и медалью «ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА». За годы этой опасной, но захватывающей общественной деятельности им лично были обезврежены и задержаны с поличным на месте преступления сотни опасных рецидивистов, в числе которых – трое убийц, приговорённых к расстрелу, и три десятка матёрых грабителей. Правдоискательство привело Анатолия Сосунова на путь инакомыслия, что повлекло за собой дезавуирование решения бюро Иркутского обкома ВЛКСМ от 27 августа 1965 года о представлении его к награждению орденом боевого Красного Знамени (газеты «Иркутск», 19.03.2004 г., «Советская молодёжь», 01.04.1989 г.).

С 1967 года подвергался преследованиям: был исключён из комсомола, из Союза журналистов СССР (восстановлен в 1989 году, но от членства отказался), находился под гласным надзором и задерживался правоохранительными органами (газета «Терминатор», 19.10.2006 г.). В 1988–89 гг. иркутские ОК ВЛКСМ и УВД публично признали факты необоснованных гонений и принесли Анатолию Сосунову свои извинения. Работал дворником, сторожем, страховым агентом.

Один из самых ярких представителей неформального Иркутска, инициатор и организатор правозащитных пикетов и открытого сбора протестных подписей на улицах и площадях, автор ставшего широко известным лозунга «Гласность – оружие перестройки!» (газеты «Иркутск», 11.09.2006 г., «Восточно-Сибирская правда»: 02.12.1987 г., 19.10.2002 г.). В 1987 году – организатор и первый лидер «Движения в защиту Байкала», выступившего против постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве комплекса сооружений для сброса промышленных стоков Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в реку Иркут (программная статья – «Движение в защиту Байкала. Что это?», газета «Восточно-Сибирская правда», 19.11.1988 г.).

22 ноября 1987 года подготовил и провёл по центральным улицам Иркутска первую в истории СССР массовую демонстрацию протеста (5 тысяч участников), в заключение которой в короткой речи с парапета набережной Ангары произнёс слова, которые вызвали небывалый общественный резонанс и позднее не раз цитировались в различных публикациях, а спустя четверть века получили своё место в третьем томе «Иркутской летописи» Ю.П. Колмакова: «Сегодня мы ещё не победили комбинат, но мы уже победили сегодня в самих себе холопский дух. Эта демонстрация показала, что мы начали выдавливать из себя рабов». Отношение официального Иркутска и властей к этому событию было высказано в газете обкома КПСС «Восточно-Сибирская правда» (02.12.1987 г.) заместителем председателя Иркутского горисполкома Ю.В. Кошкиным: “Будучи едва ли не главной фигурой среди зачинателей сбора подписей и этих нарушителей порядка, А. Сосунов на попытки городских и областных руководителей приостановить шествие грубо ответил: «Теперь это не ваше дело». У памятника первопроходцам он произнёс эмоциональную речь, в которой извращалась наша история. И ведь именно он зачитал на митинге сдобренную казуистическими передержками петицию”. Под петицией и обращением, написанными Анатолием Сосуновым в защиту Байкала, было собрано 107 тысяч подписей, в итоге пресёкших уже начатое строительство промстокоотводных сооружений. В фундаментальные издания по истории Иркутской области демонстрация 22 ноября вошла как событие года.

В составе «Движения в защиту Байкала» действовали: постоянные субботне-воскресные пикеты «Пост защиты Байкала» и «Женщины – в защиту Иркута», деятели науки и культуры, ветераны Великой Отечественной – в том числе два Героя Советского Союза, коллектив любительского театра-студии «Диалог», а также знаменитые «Стрижи» – экологическое содружество школьников школы № 45, – на всю страну заявившие о себе дерзким бойкотом школьных занятий в знак экологического протеста («Высокого полёта вам, стрижи!», газета «Восточно-Сибирская правда», 14.11.1989 г.). Действительный государственный советник 3 класса в отставке, журналист и писатель Игорь Широбоков в своей книге «Река по имени Время» (Иркутск, 2016 г.) резюмировал: “Движение в защиту Байкала очень сильно политизировало иркутян, стало колыбелью и школой едва ли не всех общественно-политических организаций нового Иркутска, а в масштабах страны – крупным политическим событием того времени. Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв, представлявший самое консервативное крыло партии, получил первый публичный отпор именно в Иркутске 23 июня на многотысячном митинге, организованном Движением в защиту Байкала”.

В последующие 25 лет Анатолий Сосунов вёл борьбу уже против самого комбината и его маститых покровителей и защитников, своими яркими публикациями рождая и поддерживая в общественном мнении дух нетерпимости и протеста. С 2008 года он автор и ведущий пресс-акции «Священный Байкал» в газете «Деловая неделя» (вышло 120 цветных полностраничных выпусков, из которых многие периодически переиздавались ещё по 3–4 раза). Игорь Широбоков в статье «Минотавр жив!» заметил: “Ситуация вернулась в тот безвыходный лабиринт Минотавра, в котором она пребывает с прошлого века... Да и общественность как-то присмирела в последнее время... Только неутомимый Анатолий Сосунов, один из основателей Движения в защиту Байкала, продолжает выманивать Минотавра на свет божий: в газете «Деловая неделя» он последовательно и бескомпромиссно ведёт пресс-акцию «Священный Байкал»” (газета «Мои года», 19.12.2009 г.). Главная идея, которую еженедельно, из года в год, из номера в номер упорно и очень убедительно продвигал Анатолий Сосунов в этой пресс-акции, – полная ликвидация комбината (в противодействие широко обсуждаемым авторитетным проектам перепрофилирования БЦБК в «безвредное» производство): “Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат опасен не только Байкалу: монстр со зловещей аббревиатурой «БЦБК» прочно обрёл значение классического символа экологического зла, и, действуя в этом своём значении, он порождает в сознании людей беспросветное чувство экологической безысходности, безверие, безволие и пессимизм. В социально-психологическом аспекте его следует рассматривать как дестабилизатор высокой мощности. БЦБК необходимо ликвидировать – во имя культуры, в интересах её оздоровления, во благо её развития. И в обезвреженных, парализованных корпусах комбината основать для грядущих поколений мемориальный комплекс, подобный «Освенциму» и «Бухенвальду», – всемирный музей экологического зла” («Символы и параллели», газета «Иркутск», 21.08.2006 г.).

Идея Сосунова оказалась востребованной и принятой: в 2014 году БЦБК прекратил своё существование, а на его территории Министерство природных ресурсов Российской Федерации планирует создание тематического парка-экспоцентра «Заповедная Россия» с музеем экологических катастроф, расположенным в специально оставленных для этой цели производственных корпусах комбината (газета «Известия», 27.01.2014 г.).

В 1991 году в Республике Бурятия Анатолий Сосунов заочно был избран почётным членом Фонда Байкала вместе с академиком Григорием Галазием и писателем Валентином Распутиным («Восточно-Сибирская правда», 16.04.1991 г.).

К политике КПСС относился откровенно критически, но ни антикоммунистом, ни антисоветчиком никогда не был. В публикациях периода перестройки («А два ума лучше», «Союз молодёжи – школа плюрализма», «Российский президент...» и др.) отстаивал позиции провозглашённого им ангажированного политического плюрализма (обусловленная социалистическим выбором двух-, трёхпартийность) – живого творческого социализма; выступал за единовластие перестроенных Советов.

Выявив скрытую антиперестроечную подоплёку выступления секретаря и члена Политбюро ЦК КПСС Лигачёва в г. Тольятти, Анатолий Сосунов организовал силами «Движения в защиту Байкала» широкую разъяснительную работу посредством дискуссионных пикетов и уличных стендов, после чего провёл 23 июня 1988 года многотысячный митинг, который он открыл своей большой обличительной речью. Участники митинга осудили позицию Лигачёва, приняли соответствующую резолюцию и направили её в адрес Политбюро ЦК КПСС («Восточно-Сибирская правда»: 22.02.1990 г., 14.03.1990 г.).

В разгар предвыборной кампании 1991 года Анатолий Сосунов выступил против кандидатуры Бориса Ельцина и кандидатом на пост исторически первого президента России предложил выдвинуть Патриарха Московского и всея Руси: “Российский президент должен положить конец необъявленной гражданской войне, помочь примирению и объединению раздельных усилий М. Горбачёва и Б. Ельцина вывести страну из экономического и политического кризиса, принести нам истинный мир и духовную культуру” («Восточно-Сибирская правда», 16.05.1991 г.). Но в атмосфере всеобщей эйфории и увлечённости личностью Бориса Ельцина тревожные предчувствия Анатолия Сосунова не нашли понимания.

Вопрос о многопартийности в рамках социализма первоначально был поставлен Анатолием Сосуновым в открытом письме коммунистам – участникам XIX Всесоюзной партконференции, которое он зачитал и вручил секретарю Иркутского областного комитета КПСС Виктору Иваницкому 26 мая 1988 года у здания обкома партии на политической манифестации, которая состоялась в итоге предварительно организованного Сосуновым многодневного открытого обсуждения кандидатур трёх коммунистов, выдвинутых «Движением в защиту Байкала» из своих рядов делегатами на партконференцию (газета «Московские новости», 1988 г.). Затем Анатолий Сосунов, в должности сторожа и дворника школы № 71 выдвинутый тремя научно-исследовательскими институтами Иркутска кандидатом в народные депутаты СССР по Иркутскому национально-территориальному округу № 10 Российской Федерации, включил тезисы о многопартийности в предвыборную программу и в своих выступлениях («Восточно-Сибирская правда», 16.04.1989 г.) энергично проводил в сознание избирателей идеи демократического социализма (в известной тогда своей радикальностью предвыборной программе академика А.Д. Сахарова вопрос о многопартийности не затрагивался).

Это был период, когда вся неформальная Россия называла Иркутск территорией свободы, а зарубежные радиоголоса – столицей перестройки. 20 сентября 1989 года состоялось событие, внесённое в «Иркутскую летопись» Ю.П. Колмакова: в газете «Восточно-Сибирская правда» появилась статья Анатолия Сосунова «А два ума лучше» – первая в официальной советской прессе обстоятельная и серьёзная публикация с критикой существующей в стране однопартийной системы. Эта статья обсуждалась в ЦК КПСС и в дискуссионном порядке планировалась в журнал «Коммунист». Публикация не успела состояться в результате резкого изменения политической ситуации.

В драматической обстановке выступления ГКЧП Анатолий Сосунов на многотысячном митинге иркутян 20 августа обратился к сотрудникам и служащим силовых структур с призывом прислушаться к народному протесту и не поддерживать силой оружия своих мятежных руководителей.

Его взгляды в значительной степени сложились под влиянием переосмысленных им культурологических идей Михаила Бахтина о преодолении трагического разрыва мира культуры с миром жизни и космоэтических воззрений писателя Андрея Платонова. Выход из современного кризиса гуманизма видит в замене его парадигмы натюризмом: в экологической революции и наступлении эпохи экологизма под знаком совершенного человека – праведника («Байкальский манифест натюризма», «Символы и параллели», «Заветное», «Календарь наших проблем»). Универсальным архетипом совершенного человека в мировой литературе считает образ ребёнка-миротворца, владеющего всеми языками живой природы (библейское дитя из пророчеств Исаии, Ваня Васильчиков Корнея Чуковского, Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери).

Им созданы оригинальные литературные формы в публицистике: пресс-акция (в разрезе работ Бахтина о полифонизме в литературе), публицистическая поэма, триптих, лаконизмы; зафиксирован и терминологически обозначен ряд важных социальных реалий: натюральгия (тоска по утраченному единству с природой), орнитотерапия, природовосславляющий аспект славянской культуры, мирочувствие, антиэкологическая контркультура, социально-психологический дестабилизатор, символирование (мышление символами) и др.

«Триптих о Байкале» (его жанровое своеобразие отмечено на конкурсе золотым знаком), выдержав более двадцати публикаций, оказался завершающим катализатором и побудительной силой в постановке вопроса о Байкале как культурном концепте СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ – локальной константе русско-бурятской культуры (проф. В.И. Зоркин «Байкал и наша культура», 2004 г.).

Авторская пресс-акция «Покормите птиц!» (50 выпусков), развёрнутая Анатолием Сосуновым на страницах четырнадцати иркутских газет, вызвала появление целого ряда общественно значимых административно-правовых документов: двух постановлений мэра г. Иркутска – «О проведении ежегодного общегородского детского праздника “Синичкин день”» и «О повышении роли общегородского детского праздника “Синичкин день” и акции “Покормите птиц!” в формировании экологической культуры»; регионального закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Иркутской области»; специального постановления президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы «О ежегодном проведении Всероссийской культурно-экологической акции “Покормите птиц!”». Она получила высокую оценку (отмечена семью наградами, из которых две – золотые); “подняла значение птиц в социальном аспекте до уровня символа экологической культуры” (В. Зубакин, президент Союза охраны птиц России); “сыграла исключительно важную роль в становлении экологической культуры в России” (В. Галушин, академик); в течение года демонстрировалась в национальном интернет-конкурсе «Хрустальный компас» и стала значительным явлением современной русской публицистики («Россия снова кормит птиц», журнал «Сибирь», № 349/1, 2013 г.).

Его разносторонняя деятельность по защите отечественной орнитофауны не раз отмечалась Союзом охраны птиц России: публичными благодарностями (в журнале «Мир птиц»), почётной грамотой «за выдающиеся достижения в экологическом просвещении населения и большой вклад в дело сохранения птиц России».

Ксерокопии «Триптиха о Байкале» и триптиха памяти писателя Евгения Носова «Покормите птиц» неоднократно применялись общественностью в качестве листовок при проведении массовых экологических мероприятий, а высказывания из его публицистики брались девизами конкурсов и лозунгами акций.

Все литературные премии, награды и гонорары передаются им в общественные природоохранные организации или употребляются в благотворительных целях. В литературной работе часто пользуется аллонимами («Реквием по убитым птицам», «Среди прохожих птицы узнают меня» и др.). Прозу художественную публикует под псевдонимом.

В настоящее время он автор и ведущий пресс-акции «Славянство: что это?» в газетах «Мои года» и «Приангарье» (вышло 15 выпусков). Цель и задачи этого проекта – возрождение и развитие природовосславляющих традиций славянской культуры. Большой резонанс и полемику вызвала публикация «У края пропасти. Слово к российскому украинству», прозвучавшее по Иркутскому городскому радиоканалу и напечатанное в газетах «Приангарье», «Мои года», а также в «Спецвыпуске Движения в защиту Байкала».

Известный иркутский учёный-филолог, историк и писатель Виталий Зоркин в своей книге «Не уйти от памяти» (Иркутск, 2007 г.) так охарактеризовал Анатолия Сосунова: “Что такое Сосунов? Что за явление или, говоря словами Чехова, – что за жанр? Представьте себе человека, который: достиг невероятных успехов в борьбе с уголовной преступностью, став героем комсомола 60-х годов; на вершине славы превратился в преследуемого властями инакомыслящего бунтаря, завершив эту стезю в годы перестройки живым символом неформального Иркутска; и при всём при этом, будучи профессиональным биологом, вёл неустанные орнитологические изыскания, добившись и на этой стезе достижений не только всероссийского, но и мирового уровня, как пишут о нём специалисты-орнитологи. Короче – прославленный сыщик, воинствующий диссидент и тонкий натуралист в одном лице. Это и есть Сосунов. Он бился за Байкал пером и шпагой: в бурные восьмидесятые, когда «Триптих о Байкале» впервые увидел свет, его автор во главе организованного им Движения в защиту Байкала (прозванного в народе Байкальским движением) буквально поднял на дыбы Иркутск”.

Игорь Широбоков в очерке «Дворник с большой дороги» сказал о Сосунове: “Он Сторож и Дворник с той большой дороги, по которой идём все мы, от мала до велика, летят птицы и плещет волна древнего озера. Дороги, имя которой – Жизнь” (газета «Честное слово», 29.02.2000 г.).

В трёхтомную «Иркутскую летопись», приуроченную к 350-летию города, внесено девятнадцать событий, тесно связанных с именем Анатолия Сосунова; в ряду событий 1941 года отмечен и факт его появления на свет: “27 августа. Родился в Иркутске Анатолий Александрович Сосунов, впоследствии публицист и общественный деятель”.

Он прочными узами связан и с ВЛКСМ, и с РСМ. Как публицист Анатолий Сосунов стоял у истоков создания Российского Союза Молодёжи, был его провозвестником. В развернувшейся накануне внеочередного пленума ЦК ВЛКСМ (1989 г.) дискуссии «Какой комсомол нам нужен?» Анатолий Сосунов выступил в газете «Советская молодёжь» (25.07.1989 г.) со статьёй «Союз молодёжи – школа плюрализма», в которой предложил создать на базе комсомола – Союз Советской Молодёжи на принципиально новых основах (позднее его мысли нашли своё отражение в Уставе РСМ). Возможно, так думали и другие, но печатно сказал только один – Анатолий Сосунов. В этой же публикации он впервые затронул проблему допущения в СССР многопартийности в рамках социализма.

В актив Иркутской областной организации Российского Союза Молодёжи Анатолий Сосунов вошёл сразу, естественно и просто. По его инициативе и при его деятельном участии проводились и проводятся различные природоохранные мероприятия, из которых следует особо выделить ставший традиционным ежегодный детский праздник «Воробушкин день» и практическую работу в рамках экологической пресс-акции «Священный Байкал». Поддержан его проект «Славянство: что это?».

Но главное достижение Анатолия Сосунова – его обращённая к новому поколению высокохудожественная публицистика, воспевающая красоту родной земли и высоту добрых дел (публицистическая поэма «С чего начинается родина?..» отмечена золотой наградой «за стоический характер яркого и неподражаемого мастера», перепечатывается практически каждый год и уже выдержала 12 изданий). Все выпуски пресс-акций выходят в авторском художественном оформлении.

Байкальский манифест натюризма «Собор», созданный Анатолием Сосуновым, был в 2009 году представлен Иркутским областным комитетом РСМ состоявшемуся в Москве I Всероссийскому молодёжному экологическому форуму (мысли, заложенные в этом манифесте, получили впоследствии широкое распространение и развитие).

В 2013 году Анатолий Сосунов награждён дипломом Российского Союза Молодёжи «за большой вклад в дело воспитания молодёжи, верность идеалам и традициям комсомола».

На основании вышеизложенного и в связи с 75-летним юбилеем Анатолия Сосунова бюро Иркутского областного комитета Российского Союза Молодёжи приняло

РЕШЕНИЕ:

присвоить публицисту Анатолию Сосунову звание «Почётный член Иркутского областного комитета Российского Союза Молодёжи».

Председатель Иркутского областного комитета РСМ Александр Попов

Публикация подготовлена Еленой Вячесловой

На фотоснимке Николая Бриля запечатлён исторический момент рождения народного движения в защиту Байкала: в центре снимка (лицом к читателю) – Анатолий Сосунов, напротив Сосунова – первый секретарь Иркутского обкома КПСС Василий Ситников (в очках, при галстуке в белый горошек), примчавшийся 20 июня 1987 года на привокзальную площадь для усмирения взбунтовавшихся иркутян.