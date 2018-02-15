Игорь Шаферан: жизнь в песне

Песни на стихи Шаферана пели и помнили миллионы людей, зачастую не задаваясь вопросом, кто автор текстов. Это и есть высшая форма признания, когда произведения становились, по сути, именно народными. Эти песни выдержали проверку временем. Многие из них не уходили из поля зрения и слуха жителей большой советской страны, а некоторые, словно поднырнув под волну безвременья, предстают пред нами снова и опять звучат свежо и пронзительно.

Биография Игоря Шаферана

Гарольд Давыдович Шаферман родился 13 февраля 1932 года в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Правда, в то время она называлась улицей Воровского.

Это о ней, родной Одессе, он потом напишет, а мы услышим в исполнении Ю. Антонова:

Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную,

И на Тенистой улице я постою в тени.

Вишнёвые, Грушёвые, Зелёные, Прохладные,

Как будто в детство давнее ведут меня они.

Юность

Говорят, что стихи Гарик начал писать ещё в школе. Как истинный одессит, поэт всегда любил море. Есть даже распространённая легенда о том, что Гарольд Шаферан плавал механиком на китобойной флотилии «Слава». Но эти сведения ничем не подтверждаются. Как следует из автобиографии, шестнадцатилетний Гарик действительно работал в объединении «Совтанкер» Черноморского государственного морского пароходства, но занимал какую-то «береговую» должность в самом управлении.

Тем не менее, море притягивало его всю жизнь. У Шаферана множество стихов на морскую тематику. А одни из самых первых были опубликованы в журнале «Юность», № 7, за 1958 год. Вот эти, уже забытые, строки.

Тяжело приходилось, бывало,

В первый год, в самый памятный год

Нас качало, мотало, швыряло

У далёких ревущих широт.

Так проходят морскую закалку.

...А вернулись домой корабли,

По земле мы пошли вперевалку,

Словно пробую прочность земли.

Окончив школу рабочей молодёжи, Гарольд Шаферман поступил в Одесский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет. Неизвестно, чем был обусловлен такой выбор, но учился Гарик хорошо, активно занимался волейболом и боксом. Правда, образование не закончил и уехал в Москву, где собирался поступить в Литературный институт имени Горького. С первой попытки попасть в институт не удалось, и Шаферан проучился несколько месяцев в Тимирязевской академии.

Известность

В 1956 году Гарольд Шаферман всё же стал студентом Литературного института. На свой курс его взял сам Михаил Светлов. Надо сказать, что Игорь Давыдович боготворил Светлова, в рабочем кабинете поэта всегда висел портрет его учителя.

Кстати, по некоторым данным, именно Светлов и предложил Шаферману несколько подкорректировать фамилию. Согласно записям московского ЗАГСа, в мае 1960 года Гарольд Шаферман официально стал Игорем Шафераном.

Именно Михаил Светлов разглядел в Игоре Шаферане талант поэта-песенника, предложив его стихи композитору Аркадию Островскому. Творческое знакомство поэта и композитора началось с песни «Мальчишки, мальчишки», которую с огромным успехом исполнил Иосиф Кобзон в Москве, в Колонном зале Дома союзов.

...Плывут в океанах, летят высоко в небесах

Солидные люди с мальчишеской искрой в глазах.

Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года,

Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда...

Эта песня положила начало известности Игоря Шаферана как поэта-песенника.

Работал поэт много и плодотворно. Когда же возникали определённые творческие паузы, народ начинал беспокоиться. В те годы про Игоря Давыдовича даже сочинили частушку, которая быстро распространилась по Москве:

Опечален шах Ирана:

Нету песен Шаферана...

Это, конечно, шутка, но наряду с Леонидом Дербенёвым и Михаилом Таничем Игорь Шаферан по праву входил в тройку лучших поэтов-песенников страны.

Песни на стихи Шаферана исполняли самые популярные и известные певцы Советского Союза: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Майя Кристалинская, Анна Герман и многие другие. С песней Тухманова на стихи Шаферана «Ненаглядная сторона» впервые выступил на телевидении Валерий Леонтьев.

Почти двадцать лет Игорь Шаферан сотрудничал с Давидом Тухмановым. Началось всё с песни «Вальс» («С полуслова...»), которую исполнял в начале 1970-х годов солист «Весёлых ребят» Леонид Бергер.

Закончилось сотрудничество в конце 1980-х годов песнями «Ты замуж за него не выходи» и «Дело в шляпе», которые исполняла популярная группа «Электроклуб».

Игорь Шаферан очень поддерживал молодых исполнителей и писал песни для известных рок-групп: «Круиз», «Карнавал», «Альфа». Его песни записывала «Машина времени».

Мало кто знает, что слова трогательной песенки к юбилейному вечеру Аркадия Райкина «Добрый зритель в девятом ряду» также написаны Шафераном.

Скрипки пробуют голос несмело,

Заполняется публикой зал...

Может, Гамлета или Отелло

Я бы с большей охотой сыграл,

Или, скажем, читал бы сонеты,

Тихо жил бы со всеми в ладу,

Только как же посмотрит на это

Добрый зритель в девятом ряду?..

Народные песни

Строки стихов Шаферана повсеместно цитировались, переходя из песен в повседневную жизнь.

Редкое застолье и сегодня обходится без песен Шаферана «Мы желаем счастья вам». Или – «Ромашки спрятались, поникли лютики» из кинофильма «Моя улица». У абсолютного большинства слушателей не могло быть малейших сомнений в том, что «Ромашки спрятались...» — слова народные. Кому могло прийти в голову, что написаны они одесситом с Малой Арнаутской?!

Ромашки спрятались, поникли лютики,

Когда застыла я от горьких слов.

Зачем вы, девочки, красивых любите,

Непостоянная у них любовь.

Михаил Танич, хороший друг Игоря Давыдовича, назвал эту песню народной и добавил: «Уйдёт много поэтов, забудётся много песен, а этой суждена долгая жизнь».

И совсем не случайно песня на слова Игоря Шаферана «Гляжу в озёра синие» из телесериала «Тени исчезают в полдень», вышедшего на экраны в 1971 году, предлагалась в качестве государственного гимна России.

Гляжу в озёра синие,

В полях ромашки рву...

Зову тебя Россиею,

Единственной зову.

Спроси-переспроси меня –

Милее нет земли.

Меня здесь русским именем

Когда-то нарекли...

О личном

Игорь Давыдович Шаферан был женат на дочери известного архитектора Бориса Виленского. Был страстным, до анекдотичности, футбольным болельщиком московского «Спартака». Рассказывают, что когда у него родилась дочь, он сокрушался, поскольку ждал сына – «продолжателя болельщицкого рода».

Игорь Шаферан был домоседом. От выступлений отнекивался до последнего, говорил, что он не артист. Говорят, коллекционировал авторучки.

По мнению дочери поэта Анны, её отца «убил капитализм». Игорь Давыдович, как и многие другие советские люди, не смог «перестроиться», приспособиться к новым реалиям. Иного вида деятельности для себя, кроме написания стихов и песен, не представлял, а потому попал в трагичную цифирь, в те десятки миллионов, что не смогли пережить новые времена распада великой страны. 14 марта 1994 года Игорь Шаферан скончался у себя дома после безуспешного лечения в онкологическом центре.

Память

Его нет, но его песни живы.

Так звучит в нашей памяти исполненная Валерием Леонтьевым песня 1980 года «Ненаглядная сторона»:

Снежную люблю, люблю в цвету,

Лишь одну тебя зову родной,

Стану я, Земля, когда уйду,

Твоей листвой, твоей травой.

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