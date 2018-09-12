Игорь Костолевский — наш романтический герой

Народному артисту России Игорю Костолевскому исполнилось 70 лет. В его героев влюблялись все женщины СССР, и сейчас он по-прежнему выходит на сцену театра имени Маяковского, которому посвятил большую часть своей жизни и восхищает зрителей своей игрой.

Из строителей в артисты

Родители Игоря Костолевского не имели отношения к искусству. Отец был начальником «Экспортлеса» Министерства внешней торговли СССР, говорил на шести языках.

Несмотря на ангельский вид, Игорь не был «подарочным» ребёнком: хулиганил, часто дрался, да и учился довольно плохо. Родителям часто приходилось краснеть за своего отпрыска. Поэтому аттестат о среднем образовании Игорю пришлось получать в вечерней школе. Как и положено, днём молодой человек работал испытателем в НИИ кварцевой промышленности, а вечером учился.

По окончании школы юноша поступил в Московский строительный институт – его окончил отец, а потом и старший брат Игоря. Проучившись два года, Костолевский в 1969 году бросил учёбу и поступил в ГИТИС на курс Гончарова. От родителей своё решение скрывал сколько мог. Поэтому когда они узнали об этом, то испытали настоящий шок.

Много позже, вспоминая, почему вдруг решил совершить такой резкий поворот в биографии, Костолевский рассказывал, что... очень хотел понравиться девушке! Та восхищалась внешностью Игоря, говорила, что он похож на Есенина, а значит должен стать артистом. Это гораздо романтичнее, чем какой-то строительный институт. Юноша загорелся этой идеей и отправился поступать в театральный.

Стремительный взлёт

В ГИТИСе Косталевский считался одним из самых талантливых характерных актеров, его хвалили преподаватели. Ещё во время учёбы начинающий актёр дебютировал в кино. Это была семейная драма Бориса Ниренбурга «Семья как семья».

В 1973 году Игорь Костолевский был принят в театр имени Маяковского. А вскоре был приглашён на одну из главных ролей в историко-романтическую драму Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья».

Мотыль выдержал натиск художественной комиссии, не желавшей утверждать Костолевского на эту роль. На съёмках всё шло сначала не так как надо, Костолевский портил один дубль за другим. Мотылю предлагали заменить актёра пока не поздно. Но режиссёр поступил по-своему: отправил Игоря Костолевского на два месяца в школу верховой езды. И правда, что за кавалергард без лошади! Когда Игорь снова появился на съёмках, то его было не узнать. Он так держался в седле, что ему аплодировала вся съёмочная группа. Романс тоже появился не случайно. Костолевский сам позвонил Булату Окуджаве, рассказал о своей роли и попросил написать романс.

В результате актёрский дуэт Костолевского с полькой Эвой Шикульской стал одним из главных в фильме.

Режиссёры, увидев в Костолевском идеальный тип романтического героя, стали часто приглашать актёра на различные роли. В 1976 году он снялся разу в нескольких картинах, среди которых наиболее заметной является психологическая драма Павла Любимова «Весенний призыв». Костолевский сыграл молодого призывника, попавшего на полгода в учебку.

Во всех ролях Костолевского чувствовалась необыкновенная интеллигентность и достоинство. Даже роль комсомольского вожака Евгения Столетова в телесериале Игоря Шатрова «И это все о нём» была сыграна актёром с присущим ему изяществом. Неслучайно именно эта работа принесла ему негласный статус секс-символа отечественного кинематографа, который, кстати, сам актёр очень не любит.

Новую волну популярности актёру принесла роль советского разведчика Андрея Бородина, срывающего планы фашистских агентов по ликвидации «большой тройки» – Сталина, Рузвельта, Черчилля в остросюжетном политическом детективе «Тегеран-43». Работая над ролью, Костолевский познакомился и консультировался с прототипом – легендарным советским разведчиком Геворком Вартаняном. Песня «Вечная любовь» на музыку Жоржа Гарваренца в исполнении Шарля Азнавура стала всемирным хитом и прочно ассоциируется с образом героя Костолевского. Спустя несколько десятков лет оркестры московских ресторанов, увидев входящего в заведение Костолевского, принимаются исполнять эту ностальгическую мелодию.

Театр

В театре у Игоря Костолевского всё складывалось гораздо сложнее, чем в кинематографе. После учёбы начинающий актёр пришёл в театр имени Маяковского к режиссёру Гончарову. Тот долго не видел в Костолевском актёра, держал его в массовке и на эпизодических ролях. При этом не хотел отпускать на съёмки «Звезды пленительного счастья». И даже когда Игорь Матвеевич уже стал знаменитым после съёмок фильма, это не сказалось на его положении в театре, так как Гончаров приписывал успех артиста его внешности. Но Игорь Костолевский выдержал. Он никогда не жаловался на Гончарова, более того, всегда говорил, что именно этот режиссёр помог ему стать настоящим театральным актёром. В 1980 году Костолевского пригласил Роман Виктюк на главную роль в телеспектакле «История кавалера де Грие и Манон Леско». Это стало новым признанием Костолевского уже как великолепного театрального актёра с широчайшими возможностями.

По контракту Игорь Матвеевич работал на сценических площадках Норвегии, Швейцарии, многих московских театров. В своей Маяковке он сыграл Ивана Карамазова, Подколесина, Плюшкина. И сейчас он остаётся ведущим актёром своего театра и участвует в десятках постановок.

В 1995 году Костолевский был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. В 2000 году ему присудили Государственную премию России за Подколесина в спектакле Театра на Покровке «Женитьба», а в 2004-м наградили орденом Почёта.

Личная жизнь

Киноимидж романтического героя-любовника вовсе не соответствует истинному характеру Костолевского. Он не был участником громких и скандальных романов, а женился первый раз в тридцать три года на актрисе Елене Романовой, с которой познакомился на съёмках фильма «Отпуск за свой счёт». В браке родился сын. Пара прожила вместе два десятка лет, потом супруги расстались.

С французской актрисой Консуэло де Авиланд, своей нынешней женой, Игорь Костолевский познакомился в театре Пушкина. Она была эмиссаром Авиньонского фестиваля в Москве и одновременно репетировала у Валерия Фокина. Игорь Матвеевич и Дуся (так называет Костолевский свою супругу) поженились в 2001 году.

Сегодня

С конца 90-х Игорь Костолевский стал редко сниматься в кино. От некоторых ролей актёру пришлось отказаться. «Да я готов играть и негодяев, но если б это были негодяи... если б там была какая-то психологическая подоплека под этим. Это вообще очень интересно, я играл такие роли. Но когда это только лишь голые схемы, только для того чтобы иметь в титрах имя Костолевского, и чтобы из-за этого пошёл зритель (вы его всегда видели положительным героем, а здесь он будет отрицательным!) – это для меня лично мало».

В 2004 году прославленный актёр снялся сразу в двух сериалах – «Шпионские игры» и «Усадьба». Игорь Матвеевич рассказывает: «Когда-то в фильме «Тегеран-43» я сыграл разведчика, меня с детства привлекал жанр детектива, ужасно нравилось читать подобные книжки. Поэтому, когда в «Шпионских играх» предложили роль разведчика, который поначалу вообще невыездной, а потом волею судьбы оказывается в Америке и попадает там в разные ситуации, идея очень понравилась».

Сейчас творческая жизнь Игоря Матвеевича в основном связана с театром Маяковского. В этом году Костолевский играет профессора Хиггинса в премьерном спектакле «Пигмалион». В 2017 году актёра избрали президентом российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ