Голос нашего детства

28 марта 2018 года не стало замечательного советского и российского актёра, певца и композитора Олега Андреевича Анофриева. Это был светлый, обаятельный человек с прекрасным чувством юмора, сыгравший десятки ярких ролей и спевший множество прекрасных песен.

Олег Андреевич коренной москвич, хотя и родился 20 июля 1930 года в Геленджике. Так получилось, потому что отец Олега каждое лето работал главврачом в санатории на черноморском побережье, и вся семья Анофриевых переселялась туда.

Олег Анофриев, «человек-оркестр»

Детство

Детство Олега – типичное для мальчишек военной поры: гоняли в тесных дворах мяч, мечтали сбежать на фронт и драться с фашистами. Игра в войну чуть не обернулась для Олега Анофриева трагедией. В апреле 1942 года он нашёл на улице гранату и стал её разбирать. В результате – взрыв, который искалечил руку 11-летнему парнишке. Впоследствии из-за этой травмы ему с большим трудом удалось поступить в театральное училище.

Актёром Олег мечтал стать с ранних лет, никаких сомнений в своём призвании у него не было. Ещё шестиклассником он занимался в школьном драмкружке, и уже тогда проявились прекрасные вокальные данные.

Театр

После окончания десятилетки Анофриев поступил в Школу-студию МХАТ. Творческую жизнь начал актёром Центрального детского театра, куда попал по распределению. Его первой работой на сцене была небольшая роль в спектакле Олега Ефремова «Мнимый больной».

За ней последовала главная роль в музыкальной комедии «Димка-невидимка», который также ставил Ефремов. В этом спектакле, имевшем фантастический успех у зрителей, О. Анофриев выходил на сцену в сорока (!) музыкальных номерах. Эта роль вывела его в число ведущих актёров труппы.

С 1962 по 1972 год Олег Анофриев работал в Театре имени Моссовета. Именно там он получил серьёзный театральный опыт – сыграл роль Василия Тёркина в одноимённом спектакле. Успех спектакля в стране и за рубежом во многом зависел от убедительной игры главного героя. Одна из софийских газет выразила общее мнение о работе актёра: «Василий Тёркин и Олег Анофриев слились в этом удивительном молодом человеке в солдатской форме. В исполнении Анофриева не только оживают стихи Твардовского, но становятся видными скрытые черты человеческого обаяния. Ты – народ, ты – необъятная русская душа, в тебе вместились самые возвышенные его порывы. Ты кристально чист, как русская песня, неуловим и неповторим, как звуки ожившей в твоих руках гармони». Тёркин сделался национальным героем Болгарии, а город Русса присвоил Олегу Анофриеву звание почётного гражданина.

Любимые роли

Кино привлекало Анофриева уже после окончания театрального училища. Первая работа – фильм «Секрет красоты». Начинающий актёр дебютировал в образе стиляги Эдика, неудачливого клиента парикмахера Кукушкиной. Именно после этой работы в кинематографе Охлопков и пригласил его в свой театр. В этой ленте Олег Анофриев заявил о себе как актёр, способный к гротеску, эксцентрике.

В 50–60-е годы Анофриев сыграл в кино полтора десятка ролей. В 1958 году он впервые запел с экрана в фильме «Девушка с гитарой». В 1966 году сыграл большую и сложную роль капитана Лялина в фильме «Друзья и годы». В этом же фильме Олег Андреевич спел песню «Это было недавно, это было давно», ставшую на долгие годы шлягером. Эта роль, по признанию самого Олега Анофриева, является его самой любимой.

Постепенно кино стало занимать в жизни Анофриева ведущую роль. В 1972 году он ушёл из театра и полностью посвятил себя кинематографу. Олег Анофриев пел не только собственные песни, но и был первым и лучшим исполнителем произведений разных композиторов. Песни «Есть только миг», «Это было недавно, это было давно», «Какая песня без баяна» любимы и популярны народом уже несколько десятков лет.

Как правило, сценический или песенный герой Анофриева – простой, обыкновенный парень, он всегда наш, знакомый, где-то виденный. Олег Андреевич называл его: «Мой мудрый простак». Впрочем, «простак» Анофриева не так уж прост. Он был естественен и типичен, он народен, а потому всегда вызывал симпатии зрительного зала.

Рождение характеров

«Ненавижу слово озвучивать. Стараюсь рождать характер! Нефтеналивной танкер – это Том Джонс, а бурый лесовоз – Луи Армстронг. В Львёнке и черепахе черепаху я наделил интонациями Раневской», – так говорил о своих работах Олег Андреевич Анофриев.

В конце 60-х годов Инесса Ковалевская задумала ставить мультипликационный мюзикл «Бременские музыканты». Вернее, вначале была пластинка, а позднее мультик. Мультфильм надо ещё было пробивать на «Мосфильме», и, если бы не старания Василия Ливанова, неизвестно, чем бы дело закончилось.

Но первый грандиозный успех выпал именно на долю пластинки. Для озвучивания мюзикла была подобрана команда артистов. Анофриеву отвели роль Трубадура. Петь за Атаманшу пригласили Зиновия Гердта, за Принцессу — солистку квартета «Аккорд» Зою Хородадзе, за Осла — Янковского. Но на ночную запись на студию «Мелодия» явился один Анофриев, и тот с температурой 39. И ради пробы... спел почти за всех. Правда, Принцессу записала вокалистка Эльмира Жерздева.

Озвучивая Атаманшу, он пробовал копировать Фаину Раневскую, с которой работал в театре имени Моссовета. За петуха пару раз кукарекнул. В песне стражников использовал наработанный приём: брал три голоса — высокий, средний, низкий, получались три разных характера. Помните хор охранников: «Почётна и завидна наша роль...» Соло «Большо-ой секрет!» — это голос Геннадия Гладкова. А вот знаменитое ослиное «Й-е!.. Й-е!» исполнил густым шикарным басом присутствующий на записи поэт Анатолий Горохов.

В 1969 году, после выхода на экраны «Бременских музыкантов», где Анофриев озвучил все партии, кроме принцессы, ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Потом были «Катерок», «Как львёнок и черепаха пели песни», «Сказка о попе и о работнике его Балде» и другие мультфильмы.

Миллионы детей по всему Советскому Союзу ложились спать под песню «Спят усталые игрушки». Передача начала выходить в 1964-м. Первый вариант знаменитой песенки записала Валентина Дворянинова, Олег Андреевич исполнил её вторым.

Семья

Олег Андреевич – прекрасный семьянин. Он встретил свою жену, Наталью Георгиевну, ещё в 1955 году. Брак оказался крепким, на всю жизнь. В семье Анофриевых – дочь Маша, которая стала врачом, как мама, две уже взрослых внучки: Наталья и Анастасия, правнук Олег.

Многогранный талант

Кроме театра и кино Олег Анофриев много работал на эстраде, телевидении и радио. Он автор свыше пятидесяти песен, романсов и мелодий, многие из которых постоянно звучат по радио и телевидению.

В начале девяностых годов Олег Анофриев практически перестал сниматься в кино, продал свою квартиру в Москве и переехал с семьёй в загородный дом в деревне, где и прожил до конца своих дней.

В 1999 году Олег Андреевич выпустил книгу «Солдат и балерина», где собраны стихи, тексты песен, воспоминания об актёрах, режиссёрах, исполнителях, с которыми ему довелось работать и встречаться в жизни. В названии этой книги, по словам Олега Анофриева, – суть двух его собственных ипостасей: «Я ранимый и капризный, как балерина, и в то же время готов побороться, если дело касается стихов или музыки».

«Я смотрю на жизнь как на дар Божий, который нельзя бессмысленно тратить на суету, – говорил Олег Андреевич. – В город меня совсем не тянет, я не любитель различных тусовок, каких-то презентаций. Предпочитаю лучше что-нибудь сделать по хозяйству. Поделки из дерева – одно из моих увлечений. Или фонтан в саду...»

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ