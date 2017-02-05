Герои БАМа и Арнольда Харитонова

Многолюдно было 25 января в Музее истории города Иркутска – бывшие комсомольцы и представители творческой интеллигенции пришли поздравить журналиста и писателя Арнольда Харитонова с его 80-летием и выходом в свет его очередной книги «БАМ: люди, которых я знаю».

Но главными гостями вечера стали всё же герои этой его книги – бамовцы-первостроители: и те, кто были на встрече, и те, кто по разным причинам не сумели приехать на неё, и те, кто может встречаться с автором и между собой теперь лишь в памяти да на страницах книг.

«БАМ: люди, которых я знаю»

Атмосфера в зале была торжественная. Звучали песни, воспоминания о молодости, прожитой не зря, о великой стройке, которая объединяла, вдохновляла, рождала особые отношения и крепкую надёжную дружбу.

«Мы строили дорогу, а она строила нас» – эти слова чаще всего звучали в тот день в зале.

Разные люди и с разными целями ехали на БАМ. Одни за длинным рублём и обещанными квартирами. Другие – чтобы участвовать в большом и важном для всей страны деле и чтобы сохранить потом на всю жизнь тёплые воспоминания о «стоящих» мужиках», о настоящих победах духа над убогостью быта.

«Вот за что я тебя люблю, дорога, – ты подарила мне десятки замечательных друзей и товарищей! Дороже этого ничего нет», – это признание автора можно с полным основанием отнести ко всем героям его книги.

И все, кто выступал, особую благодарность выражали автору за то, что он понял и описал лучше других непростые судьбы своих героев, за то, что поднял сегодня на такую высоту тему, о которой в последнее время замалчивали или попросту забыли. Он написал честную, искреннюю книгу о стОящих людях, об особом духе, царившем на БАМе и сохранившимся сегодня.

В этой книге всё правда: и гордость, и горести, и трудности, перенесённые строителями. В ней не только портреты звёздных героев: командира 1-го ударного комсомольского отряда Виктора Лакомова или Леонида Казакова, едва ли не первым на БАМе получившего звание Героя Социалистического Труда, или другого Героя – легендарного Александра Бондаря, но и многих других строителей. Причём автор проследил их судьбу в развитии, сумел показать несгибаемость и цельность этих людей на протяжении всей жизни. Например, того же Лакомова, у которого Харитонов гостил уже много лет спустя, или Бондаря, который в декабре 2011 года командовал укладкой «золотого» звена на Якутск. Побывал Харитонов и на родине Казакова, где встретился с матерью Героя.

Не забыл автор в своём повествовании и коллег-журналистов, десятилетиями писавших эпопею магистрали века, и самодеятельных артистов, создавших на БАМе молодёжный театр, и работников культуры, организовывавших там первые библиотеки и музеи.

Вот и сошлись в этот вечер автор и его герои. И им было о чём поговорить и что вспомнить. На встрече не было многих, о ком он рассказал в своей книге – иных уж, к сожалению, нет, а другие по разным обстоятельствам не смогли приехать в Иркутск. Зато много было собратьев по перу, с которыми Арнольд Иннокентьевич работал много лет. И у каждого нашлись добрые слова для корифея иркутской журналистики. Пришёл поздравить его и уникальный хирург, давно ставший другом, – Владимир Подкаменный, подаривший вторую жизнь многим иркутянам, в том числе и юбиляру... Двенадцать лет бьётся шунтированное мастером сердце, давая возможность талантливому человеку жить и творить на радость людям.

В переполненном зале выделялся немолодой, стройный человек в штормовке со значками и медалями БАМа – Владимир Онищенко. Он одним из первых в качестве комиссара Ставропольского отряда приехал на БАМ и продолжает жить там сегодня. Владимир – один из основателей известного песенного фестиваля БАМа, работает над книгой о магистрали. Его песня под гитару: «Пусть проходят года, но останется навсегда здесь частица сердец и души комсомольской» глубоко тронула ветеранов, а знаменитую песню на слова Рождественского:

Рельсы упрямо режут тайгу,

Дерзко и прямо в зной и пургу,

Веселей, ребята, выпало нам

Строить путь железный, а короче – БАМ...

исполнял уже весь зал.

«Я чуть ли не с первых дней БАМа знаю Олега (так мы с давних пор зовём Арнольда), – рассказал Владимир. – И когда мы встречаемся, то всегда смотрим на фотографии ребят, вспоминаем их... Крепко бамовским народом приросла Сибирь. И книга Олега росла как дерево. Она напомнила всем то, о чём теперь забыли, правдиво запечатлела то время и тех людей. Хотелось бы, чтобы молодёжь, прочитав книгу Олега Иннокентьевича, это ощутила и лучше смогла понять нас и наши устремления».

...Мы строили БАМ...

Империя угасала.

А как жили мы? Наша молодость расцветала,

Высоцкий пел: «Парня в горы возьми, рискни!..»,

А мы тянули две рельсы, две строки из металла

Через тайгу к океану, сколько духу хватало, –

И то была наша песня и наши дни...

Эти не публиковавшиеся ранее стихи ушедшего от нас иркутского поэта Любови Сухаревской, которые недавно прислала из Дюссельдорфа её дочь Ася, Арнольд Харитонов включил в книгу сознательно, внося новую краску в картину об этой легендарной стройке.

От редакции: книгу Арнольда Харитонова «БАМ: люди, которых я знаю» можно приобрести в «Книжной лавке» 130-го квартала Иркутска.