Георгий Тараторкин: дороже индивидуальности ничего нет

Георгий Георгиевич Тараторкин – советский и российский актер театра и кино. Наиболее яркой ролью Георгия Тараторкина многие считают его Родиона Раскольникова в кинофильме «Преступление и наказание» по роману Ф.М. Достоевского. Если этот импозантный артист появлялся в фильме, тот был обречен на успех. Постановки на сцене театра Моссовета с его участием неизменно имели успех, а многие студенты ВГИКа помнят его как чуткого наставника.

Биография Георгия Тараторкина

Георгий родился в начале января победного 1945 года в Ленинграде. Семья жила трудно: отец, Георгий Георгиевич, много болел, мать, Нина Александровна, работала за двоих. Послевоенное детство советских ребятишек было не очень радостным, но родители пытались изо всех сил обеспечить все необходимое юному Георгию и его сестре Верочке. Нина Александровна работала бухгалтером, но, несмотря на сильную загруженность и рациональный склад ума, часто водила детей в Театр Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. Яркие впечатления от посещения спектаклей отпечатались в памяти мальчика на долгие годы, определив его дальнейшую судьбу.

В детстве профессию актера Георгий рассматривал как недостижимое счастье и потому собирался выбрать более приземленный путь – думал стать учителем. Однако, как известно, в подростковом возрасте мечты меняются едва ли не каждый день, и в скором времени мальчик передумал, решив стать художником. Но и эта мечта была отложена до лучших материальных времен – семье нужен был еще один добытчик, и Георгий стал осветителем в любимом ТЮЗе.

Прикованные к сцене и игре актеров глаза Георгия заметил Зиновий Яковлевич Корогодский, художественный руководитель театра и студии. Он предложил Георгию попробовать свои силы и подать документы для сдачи экзаменов. Не сразу решившись, ведь конкурс был более сотни человек на место, парень все же выдержал экзамены.

Учеба в студии не была развлечением, многих нерадивых студентов отчисляли без каких-либо сомнений. Однако Георгию удалось доказать, что он достоин постигать актерское искусство. Его трудолюбие, настойчивость и актерский талант были замечены преподавателями, и вскоре он получил свою первую роль на сцене – в постановке «Тебе посвящается» он сыграл школьника Виталия Ромадина, показав себя самобытным актером. В 1966 году Георгий успешно закончил обучение и стал полноправным членом труппы Ленинградского ТЮЗа.

Актерская карьера

До 1974 года актер сыграл несколько заметных, разносторонних ролей в любимом с детства театре. Зрители видели его в роли Императора Николая I в постановке «Глоток свободы», революционера-лейтенанта Петра Шмидта в «После казни прошу», писателя Алексея Пешкова (будущего Максима Горького) в пьесе «Хозяин», царя Бориса в «Борисе Годунове» и бессмертного Гамлета в одноименной постановке, Подхалюзина из комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся». Георгий своей талантливой, искренней игрой на сцене, глубоким погружением в образ, характер героя раз за разом оправдывал выбор такого трудного пути.

Первая роль Георгия Тараторкина в кино («Софья Перовская», 1968)

Тараторкин-Раскольников

В 1968 году актер тяжело заболел, врачи подозревали у него гангрену. Лежа в больнице, Тараторкин ждал приговора лечащего доктора, но тут случилось неожиданное – в больницу пришли ассистенты режиссера Льва Кулиджанова. Тот искал актера на главную роль в фильме «Преступление и наказание». Измождённый, усталый вид Георгия оказался именно тем, что искал режиссер.

Роль Раскольникова Тараторкин получил весьма необычным образом

Так необычно актер получил значимую в своей карьере роль. Георгию удалось удивительно точно передать мучения совести Раскольникова, невыносимую боль от наблюдаемых страданий, гордость и честолюбие главного героя, и потому неудивительно, что эта роль сделала Тараторкина известным на всю страну. Оценило его талант и правительство – он стал лауреатом Государственной премии РСФСР.

Георгий Тараторкин в «Преступлении и наказании» (1969)

Участие актера в экранизации романа привлекло внимание художественного руководителя Московского академического театра им. Моссовета Ю.А. Завадского, который пригласил Тараторкина в свой театр. В 1974 году актер оставил ТЮЗ и начал работу в Москве.

Георгий Тараторкин связал свою жизнь с Театром Моссовета («Не будите мадам»)

Театр Моссовета и другие значимые этапы

Первой ролью на московской театральной сцене стал тот же Родион Раскольников в постановке самого художественного руководителя театра. Работа Георгия Георгиевича в «Петербургских сновидениях» была признана критиками потрясающей по своей искренности и глубине, а сам актер был назван артистом, наиболее тонко понимающим произведения Достоевского. Более десяти лет Тараторкин играл в постановке «Петербургские сновидения», неизменно вызывая восхищение театральной публики своей игрой.

Роль Родиона стала не последней из произведений русского классика, Георгий Георгиевич также сыграл Ивана в «Братьях Карамазовых, Ставрогина в «Бесах». Сам актер неоднократно говорил, что благодарен судьбе за возможность воплотить на сцене такие неоднозначные, сложные характеры «сынов нашего Отечества». Заметным также стало участие актера в спектаклях «Они сражались за Родину» и «Живой труп».

Работ в кино у Георгия Георгиевича немного, однако они, как всегда, яркие и запоминающиеся с первой минуты. Многие зрители помнят его роль белогвардейца Макашева в ленте «Победитель», Виталия Дудина в «Переводе с английского», Роберта Уорбека в детективном «Чисто английское убийство», Евгения Павловича в «Дела сердечные». Эти роли объединяет схожесть характера героев, которую прекрасно выразил Тараторкин – совестливость, переживания тонкой, интеллигентной души из-за чужих и собственных грехов и ошибок.

Памятны поклонникам актерского таланта Георгия Георгиевича и его работы в лентах Александра Хвана «Умирать легко» и «Дюба-дюба», боевике «24 часа» и картине «Отклонение – ноль», роль Дмитрия Львова в «Открытой книге», главная роль в телевизионном спектакле «Сирано де Бержерак».

Кадр из телеспектакля «Сирано де Бержерак»

Интересен еще такой «исторически-актерский» виток в карьере Георгия Георгиевича – его дебютом в кинематографе стала роль революционера Игнатия Гриневицкого в «Софье Перовской» (1967), который покушался на жизнь Императора Александра II, а в 2003 году в фильме «Любовь императора» Тараторкину пришлось играть самодержца, для которого и была заготовлена бомба.

В 1970-1980 годы Георгий Георгиевич часто выступал на радио и сцене с чтением стихов «Серебряного века» и особенно любимого Александра Блока. Его декламационный талант, умение донести до слушателя красоту языка часто использовали при озвучивании мультфильмов («Щелкунчик и мышиный король» и «Чуридило»).

Георгий Тараторкин читает стихи Фёдора Тютчева

В 1992 году Георгий Георгиевич, уже Народный артист РСФСР (с 1984) попробовал свои силы как режиссер-постановщик ленты «Та, которой не стало». Через 4 года, в 1996 год талантливый актер набрал курс будущих актеров, а в 2002 году создал для них театральную мастерскую. В этом же году он получил должность первого секретаря Союза театральных деятелей России.

Был задействован актер и в популярном ныне жанре – сериальных мелодрамах. Тараторкин принял участие в съемках телесериалов «Хроника любви и смерти», «Спас под березами», «Шахматист», «Нежное чудовище» и «Не родись красивой».

Документальный фильм о Георгии Тараторкине

В 2010 актеру опять пришлось вернуться к образу советского классика Максима Горького в фильме «Плен страсти», в следующем году Георгий Георгиевич снялся в детективном сериале «С чего начинается Родина». В 2015 он появился на сцене театра Моссовета в новом спектакле «Римская комедия», а также принял участие в съемках лент «Запрет» и «Таинственная страсть». В этот период актер вместе с Евгенией Симоновой и Чулпан Хаматовой был занят в постановке «Сильвия» Питера Штейна.

Талант и мастерство Георгия Георгиевича Тараторкина были неоднократно отмечены наградами и званиями. Он является народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии им. братьев Васильевых за роль Родиона Раскольникова, членом Союза кинематографистов РФ. Среди его наград – ордена «За заслуги перед Отечеством» и «Знак Почета», а также орден Петербургского фонда «Классик-Центр» «Созидатель Петербурга».

На посту президента Ассоциации «Золотая маска» Георгий Георгиевич содействует сохранению единого пространства театрального искусства России.

В 2015 году вместе с Константином Райкиным и Игорем Костолевским Георгий Георгиевич отстаивал честь премии «Золотая маска» после заявлений первого замминистра культуры РФ В. Аристархова о русофобских и провокационных постановках фестиваля.

«Театральная гостиная» с Георгием Тараторкиным

Осенью 2016 года вошел в новый состав секретариата Союза театральных деятелей России, а также в состав жюри IX международного фестиваля любительских театров «Театр начинается...».

В октябре 2016 года на экраны вышел сериал «Таинственная страсть» (по роману Василия Аксенова), в котором Георгий Тараторкин сыграл Георгия Репина. За каждым вымышленным именем скрывался реальный персонаж.

Личная жизнь Георгия Тараторкина

Работа в фильме «Преступление и наказание» принесла Георгию Тараторкину не только народную любовь, но и самую главную награду его жизни – любимую жену Екатерину Маркову, актрису и писательницу.

Георгий Тараторкин с женой и детьми

Все эти годы супруги жили в согласии, воспитывая сперва детей, затем и внуков. Старший сын Филипп получил духовное образование и стал православным священником. Дочь Анна, как и родители, стала актрисой, замужем за коллегой Александром Ратниковым. Внуки Федор, Михаил и Никита с удовольствием приходили в гости к любимому деду.

Дочь Тараторкина стала актрисой, сын – священником

Георгий Тараторкин сейчас

Георгий Тараторкин ушел из жизни 4 февраля 2017 года. Последние годы актер много болел, и недуг (по имеющейся в прессе информации, это была онкология) в конце-концов одержал победу.

Источник: uznayvse.ru

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