Гелиан Карнаухов – Человек из нашего прошлого

"Было - не было..." - книга с таким названием вышла в одном из краснодарских издательств. Гелиан Карнаухов, ее автор, рассказывает о себе, о своей жизни, обо всем, что с ним случилось больше 30 лет назад, пишет "Российская газета".

Свою книгу автор писал "мучительно долго, целых десять лет". Фото: Олег Сергеев

Краснодарское дело: взгляд участника драматических событий

Книга возвращает нас в начало 80-х, когда в Краснодарском крае шумно расследовались уголовные дела о взятках, хищениях социалистической собственности, злоупотреблениях служебным положением в среде партийных, советских и торговых работников.

Медунова "не сдал"

Руководителем края был на тот момент Сергей Федорович Медунов, против которого, как до сих пор считают многие, и была развернута эта прогремевшая на весь Союз кампания. Уже давно нет в живых Медунова, да и многих других, обвинявшихся по тем делам. Иные, отбыв свои сроки, давно вышли на свободу. Гелиан Карнаухов - один из них. Осужденный на пятнадцать лет, он отсидел одиннадцать и в 1993 году вернулся уже в другую страну. Странно, что никто из журналистов не нашел его тогда, не расспросил по "горячим следам". Сам Карнаухов писал свою книгу мучительно долго, целых десять лет.

Главное достоинство этого произведения в том, что оно позволяет взглянуть на драматические события начала 80-х с другой стороны, глазами их непосредственного участника и одного из основных фигурантов того самого "краснодарского дела".

На момент своего ареста, в октябре 1982 года, Гелиан Васильевич Карнаухов работал председателем партийной комиссии при Краснодарском крайкоме КПСС. В его служебные обязанности входило бороться с нарушителями партийной и государственной дисциплины, что он и делал с большим энтузиазмом. Первые "жертвы" кампании по борьбе со взяточничеством в регионе появились еще до приезда сюда следственной бригады прокуратуры СССР. Так, начальник краевого УВД В. Миляков и мэр Сочи В. Воронков были сняты с должности и привлечены к партийной и уголовной ответственности стараниями парткомиссии во главе с Карнауховым. С его же подачи прокуратурой РСФСР расследовалось уголовное дело сочинского прокурора П. Костюка. А на магазин "Океан" первыми вышли не следователи Генпрокуратуры, а краевая партийная комиссия.

Что же он - с другими боролся, а сам... взятки брал, что ли? Или здесь вечная история о том, как "революция пожирает своих детей"?

Рассказывая о ходе следствия по своему делу, Карнаухов пишет, что от него требовали дать показания на Медунова, обещая смягчить его собственную участь, но он таких показаний не дал - не потому, что герой, своих не сдает, а потому, что нечего было сдавать. Ну не был Сергей Федорович взяточником, не был, и все. Если верить книге, не был им и Карнаухов. За что же тогда его посадили аж на пятнадцать лет? По версии самого Гелиана Васильевича, за... кубанское "хлебосольство" и "гостеприимство".

Здесь требуются разъяснения. На Кубани всегда умели "как следует" принять гостей из Москвы, будь то работники ЦК, министры, другие высокопоставленные чиновники, прибывшие с проверкой, либо на отдых: встретить и разместить по высшему классу, организовать банкет или пикник, провожая, вручить на дорожку так называемые "дары Кубани". К определенным датам, личным юбилеям, подарки важным персонам доставлялись прямо в Москву.

Встретить гостя по-кубански...

Насколько я понимаю, такое "гостеприимство" и "хлебосольство" на Кубани было, есть и будет всегда. При всех властях и на всех уровнях. И воспринимается это как должное. Попробуй не встреть, не угости, не организуй "культурную программу"! Десятки людей задействуются для обслуживания этих приездов, а в структурах власти всегда есть настоящие профессионалы, знающие все тонкости приема высокопоставленных гостей.

Одним из таких людей во времена Медунова был, как ни странно, председатель парткомиссии Карнаухов, о чем он со всей откровенностью пишет в своей книге. Следствие требовало от него назвать тех, ради кого он "старался", но он и этого не сделал.

"Тяжелым, мучительным было для меня решение не называть тех, кому предназначались "презенты", чьи "встречи и проводы" организовывались. И все же я решил этого не делать. Объяснялось это не тем, что я забыл их фамилии, не сохранил адресов и номеров служебных и домашних телефонов, а тем, что ни один из них не только не просил меня об этом, но даже не намекал на ожидание каких-то знаков внимания... И я этих людей никогда ни о чем не просил, а используя противозаконные способы "благодарности", внушал себе, что ускоряю принятие очень важных и нужных для развития края решений".

Но откуда брались деньги на "гостеприимство"? Ведь в партийном бюджете подобные траты предусмотрены не были. Это сейчас существует такое понятие, как "представительские расходы", а раньше где брали? Известно где - на предприятиях и в хозяйствах. Карнаухов пишет, в частности, о директоре краевой конторы по розничной торговле лесными и строительными материалами Меркулове и начальнике одного из ОРСов (отдел рабочего снабжения) Морозе, которые охотно помогали принимать гостей.

"Рекомендовала бы прочесть книгу нынешним работникам прокуратуры, следователям, специализирующимся на делах о коррупции. Интересно, что они скажут о правовой стороне этого дела?"

Карнаухову не удалось доказать следствию и суду, что он не клал эти деньги в карман, а использовал исключительно для "гостеприимства". Не смог убедить следователей и в том, что никаких ответных услуг хозяйственным руководителям он не оказывал.

Следствие в бескорыстие хозяйственников и бессребренность партийного чиновника не поверило и посчитало их взаимоотношения за взяточничество. Все трое были осуждены на значительные сроки. Карнаухов по сей день считает свой приговор несправедливым, обвиняя следствие и суд в тенденциозности и многочисленных нарушениях уголовно-процессуального кодекса и т. д. При этом не отрицает, что занимался негодной, противозаконной практикой обеспечения "гостеприимства" за счет предприятий. И за всем этим сквозит обида на... саму систему, заставлявшую его так поступать и не сумевшую потом защитить.

Я бы очень рекомендовала прочесть эту книгу нынешним работникам прокуратуры, следователям, специализирующимся на делах о коррупции. Интересно, что они скажут о правовой стороне этого дела, как оценят его сегодня, спустя тридцать пять лет?

На нарах - мэр и первый секретарь

Другое достоинство книги Карнаухова я вижу в содержащемся в ней субъективном опыте человека, оказавшегося в экстремальной жизненной ситуации. Думаю, что многие его коллеги, читая книгу, невольно будут примерять на себя этот опыт, задаваясь вопросом: а как бы я действовал, окажись на его месте, как бы вел себя, как выживал, чем спасался? Ведь от тюрьмы и от сумы не зарекайся...

Наказание он отбывал на Урале, в Нижнетагильской колонии.

Взаимоотношения "товарищей по несчастью", взаимопомощь, примеров которой Карнаухов приводит довольно много, удивляют и даже озадачивают: нам-то кажется отсюда, что они там все озлоблены друг на друга и на весь белый свет. Но тот же Костя Мороз, севший "благодаря" Карнаухову, не раз выручал его и в тюрьме, и на пересылке, и в колонии. Правда, сидели они не с уголовниками, а в спецколонии - с бывшими сотрудниками и руководящими работниками партийных, советских, правоохранительных органов, среди которых были, к примеру, бывшие начальники УВД Ташкента и Бухары генералы Сатаров и Норов, бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усманходжаев, зять Брежнева Юрий Чурбанов... Ну не убийцы же они, не насильники, не рецидивисты. Даже взаимоотношения с руководством колонии, с начальниками цехов на предприятии, где все они работали, изготавливая велосипедные седла, были, как следует из повествования, вполне уважительные. Карнаухов рассказывает, как пил чай в кабинете начальника колонии и докладывал свои соображения об усовершенствовании технологического процесса, облегчении труда заключенных и повышении производительности. И ведь все рацпредложения осужденного Карнаухова были внедрены в производство и дали результат.

Он вышел на свободу в 60 лет. Любимая жена дождалась. Старые друзья от него не отвернулись. И еще десять лет после этого работал в Ассоциации "Соя" вместе с большим энтузиастом этого дела А. В. Подобедовым.

В книге Карнаухова есть и вторая часть - его размышления "О прошлом и настоящем России", о политике лидеров страны. Видно, что, вернувшись в другую страну, автор много читал и думал об этом. Но размышления его, верные по сути, большой оригинальностью не отличаются. Читатели все это и сами знают, проходили.

Автобиографические страницы, повторяю, заслуживают того, чтобы их прочесть и подумать. О чем? Да все о том же - о прошлом и настоящем России...

Не падать духом и работать

Все-таки неистребимы в человеке его амбиции, его стремление к лидерству! Выпускник Ленинградского военно-механического института, спортсмен-легкоатлет, секретарь комсомольской организации ЗИПа, комиссар отряда добровольцев на строительстве Братской ГЭС, лучший в крае заведующий промышленно-транспортным отделом среди райкомов партии, Гелиан Карнаухов, оказавшись за колючей проволокой, стал правой рукой главного инженера завода. Пользуясь существовавшими там возможностями самоуправления, настоял на пересмотре норм и системы начисления зарплаты заключенным.

Он рассказывает обо всем этом с не меньшей гордостью, чем о своей предыдущей деятельности на свободе. Человек способен выживать в любых условиях, главное - не падать духом и продолжать работать, делать то, что знаешь, умеешь. Работа, она от всего спасает.

Расскажите об этом своим друзьям!

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