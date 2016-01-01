Галина Волчек – золотая звезда «Современника»

28 апреля Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда Галине Волчек. Президент отметил талант и педагогический дар художественного руководителя «Современника». Ее более чем 60-летний стаж работы в сфере искусства, по словам Путина, измеряется не только яркими образами и уникальными постановками, но и искренней любовью нескольких поколений зрителей.

«Современник» для Галина Волчек — дарованный судьбой способ разговора с современниками о современном

Героини Волчек ворвались на сцену и экран прямо из жизни. Актриса легко подхватывала и делала своими любые темы, каждая роль поражала достоверностью и становилась законченным психологическим типом. Она не знала этапа робкого освоения профессии, с первых работ проявилась как художник сложившийся, цельный, мощный. Волчек имела смелость и на подмостках, и в кадре быть некрасивой и неуклюжей, обнажать людские недостатки, от невинных слабостей до отвратительных пороков. Тот, кто видел первый спектакль «Современника» «Вечно живые», никогда не забудет жирный смех и алчные, загребущие руки Нюрки-хлеборезки. Блистательный набросок мастера — крошечная роль Покупательницы магнитофона в фильме «Берегись автомобиля» — то, как она буквально ввинчивалась в очередь у прилавка и бросала секундный, но такой пронзительный взгляд поверх очков на пронырливого продавца комиссионки, а потом брезгливо отстранялась от случайного незнакомца.

Ее героини порой обескураживали непомерным масштабом и сражали кипящей в них могучей энергией. Замешанные на актерском бесстрашии, поражали остротой сценического рисунка и высочайшей точностью воплощения. Сокрушающий трагизм впечатлял до оторопи в образах Амелии («Баллада о невеселом кабачке»), Марты («Кто боится Вирджинии Вулф?»). Можно вспомнить лицемерие ее Реганы в «Короле Лире», кокетливую жеманность Городничихи в «Ревизоре» и потрясающую настырность бездарной непутевой Варвары в «Осеннем марафоне». Актриса смело перемешивала краски. В исполнении Волчек всегда рядом со смехом — рыдания, с низменным — высокое, с горечью — радость. Так когда-то играли ее великие современницы: Раневская, Мордюкова, знаменитые «старухи» Малого театра.

Но Волчек явно не доиграла — огромный актерский дар режиссеры расточительно расходовали на небольшие эпизоды. Однажды проплакала всю ночь, когда руководитель «Современника» Олег Ефремов перевел ее из актерского состава в режиссерский. Она всегда была рядом с ним, но не тенью, а — опорой. Признавалась: «Олега никогда не оставлю». Тогда все они — создатели нового театра — были молоды, даже пьесы искали без возрастных ролей. Когда Ефремов ушел строить новый Художественный театр, «Современник» залихорадило. Попытались балансировать на коллективном руководстве худсовета и утонули бы, но, к счастью, театр возглавила Волчек. Режиссура стала ее подлинной судьбой.

Период растерянности был преодолен с блеском. Помогла человеческая закалка. Сказалось семейное воспитание, интеллигентное окружение родителей — отец Галины был известным и почитаемым кинооператором. Поддержало образование, полученное в Школе-студии МХАТ, умевшей выводить пытливых студентов за пределы профессии на просторы жизни, учившей проходить через любые времена (хоть оттепельные, хоть застойные, хоть перестроечные — они выпали на долю героини) без потери своего «я». Оказалось, что один человек, если это Волчек, способен сохранить театр, продолжить его легенду. Помню ночные очереди за билетами и номера, которые записывались химическим карандашом на руке. Мы, первокурсники, стреляли лишний билетик в ежевечернем режиме — и однажды повезло, втроем попали на поставленную ею драму «Восхождение на Фудзияму». Поразило, как органично реализм мхатовского образца сочетался с новой, какой-то подлинной манерой актерской игры, как неуклонно гражданственность воззрений вела к остроте социальной критики, а разговоры о вечном звучали так, словно их только что подслушали на улице.

Волчек ставила просто и ясно. Спектакли никогда не разочаровывали зрителей — людей разных возрастов, вкусов, взглядов. Природа ее режиссерского таланта — ненатужного, легкого, органичного — подарила произведения, ставшие классикой «Современника»: «Обыкновенная история», «На дне», «Крутой маршрут», «Три товарища». Сокровенная тема Волчек — чеховские пьесы, они прочитывались свежо, иронично, остро. «Эшелон» — история об обычных женщинах, которых Великая Отечественная сделала героями, вовлекла в орбиту «Современника» заграницу, потепление в отношениях наступило исключительно для отдельно взятого режиссера: в 1978-м Волчек поставила пьесу Михаила Рощина в Хьюстоне.

Режиссура — профессия мужская. Исключения лишь подтверждают это правило. Путь Волчек — подтверждение самое яркое. Ей нередко приходилось заниматься делами отнюдь не женскими. Испытанием стал переезд с Триумфальной площади, Маяковки, — на Чистые пруды в бывший кинотеатр «Колизей». По-моему, только одна Галина Борисовна и верила, новое жилье станет родным, остальные пугали, что в дивный, старинный, но совсем нетеатральный уголок Москвы зрители не проторят дороги. Что ж, мудрыми и дальновидными оказались не предсказатели, а сама Волчек, трудившаяся с еще большим азартом и самоотдачей. Пролетели четыре десятилетия — и вновь переселение: теперь во Дворец на Яузе, где спектакли репетируются и играются, пока дом с пояском из белых колонн превращают в ультрасовременное театральное пространство. Чуть раньше заботливая и рачительная хозяйка затеяла трехлетнюю стройку. Рядом возвели экспериментальную «Другую сцену», в миниатюре повторяющую планировку «Современника».

Долгие годы Волчек ведет театр осмотрительно, мудро и неуклонно — вперед. Умеет расставаться со спектаклями и не канонизирует их, иногда дает им отдыхать, а потом пробуждает — так недавно проснулись памятные «Двое на качелях». У нее редкое и завидное командное мышление — не потому ли ей так близок футбол? Она смело открывает двери молодым режиссерам. Риск оправдывается далеко не всегда, но это не укрощает смелости руководителя. Она не только умеет работать с актерами, она их любит, понимает, воспитывает, помогает и сочувствует им. Это известно, и выпускники театральных вузов спешат на ежегодные показы. Сегодняшнему актерскому составу «Современника» можно позавидовать.

Легендарному театру только что исполнился 61 год. Столько же служит здесь Галина Борисовна. Пройденный вместе с единомышленниками путь — для нее история очень личная. Но при этом и неотрывная от истории страны, потому что «Современник» для Волчек — дарованный судьбой способ разговора с современниками о современном.

По инф. portal-kultura.ru

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