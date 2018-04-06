Элина Быстрицкая: «Это просто мой характер...»

4 апреля исполнилось 90 лет одной из самых известных советских и российских актрис театра и кино, народной артистке СССР Элине Быстрицкой.

Несмотря на неординарный талант и эффектную внешность, она сыграла относительно немного ролей. Зрители ее помнят, в основном, в образе Аксиньи из «Тихого Дона» и не подозревают о том, что таких ролей в ее творческой биографии могло бы быть намного больше, если бы не определенные драматические обстоятельства, из-за которых актриса больше 20 лет не снималась в кино и даже была невыездной.

Артистка уже давно не дает интервью по поводу праздничных дат, да и саму дату не считает особенной: «Я люблю всего два праздника – 23 февраля и 9 мая, а 4 апреля – не праздник, а факт моей биографии». Тем не менее в этот день невозможно не вспомнить о тех ее работах, без которых антология советского кино была бы неполной. Ее по праву называют одной из самых ярких и красивых отечественных звезд, хотя сама она не любит громких слов в свой адрес.

Ее первой заметной работой в кино стала «Неоконченная повесть». Ради этого фильма она отказалась от роли Виолы в экранизации шекспировской «Двенадцатой ночи» (ее в результате сыграла Клара Лучко). Многим такой выбор показался странным – мол, как можно было предпочесть мировой классике современную историю о любви женщины-врача и ее пациента. Но актриса никогда не жалела о своем решении и объясняла его так: «С военных лет боготворю врачей и считаю, что жертвеннее и благороднее этой профессии на земле нет». (Она и сама окончила медицинский техникум, но по специальности проработала недолго). После выхода фильма на экраны ее признали лучшей актрисой годы. Именно так, не сомневаясь и не колеблясь, она принимала все свои решения и в будущем, за что заслужила репутацию непреклонной «железной леди», что едва ли характеризует ее в полной мере.

Роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» Элина Быстрицкая впервые прочитала в 20 лет и с тех пор мечтала о роли Аксиньи. Она была уверена в том, что у этой героини был реальный прототип, и что у нее наверняка был бурный роман с самим писателем. Еще во время учебы в Киевском театральном институте Быстрицкая пыталась воплотить свою мечту в реальность, примерив на себя образ Аксиньи, но мастер курса ее раскритиковал, заявив, что ее удел – играть романтических героинь Шиллера. Но желанная роль ей все-таки досталась – она исполнила ее в 30 лет.

Первая встреча с режиссером «Тихого Дона» закончилась полным провалом: «Я приехала к Герасимову на квартиру. Он протягивает мне отрывок из «Тихого Дона». Глянула, а это тот же самый, мой студенческий, провальный. Чувствую, я не могу открыть рот. К тому же сидит рядом какой-то горбоносый актер из Орла с кучерявыми темными волосами и синими глазами. Какой же это Гришка? Он же сын турчанки! Он мне сразу не понравился. Но дело было не в нем, а в моем страхе повторения студенческого провала. И я сказала Герасимову, что не могу сейчас читать...». Тем не менее после долгих проб Быстрицкую утвердили – на этом настоял сам Михаил Шолохов. Роль Аксиньи в «Тихом Доне» актриса называла самой сложной в своей жизни и признавалась, что не могла отпустить ее долгие годы. После этого ее ассоциировали только с Аксиньей. «После «Тихого Дона» тридцать старейшин донских казаков вручили мне грамоту на пергаменте в виде свитка, где объявили меня почётной казачкой и просили впредь называться не иначе как Аксинья Донская. Я ответила, что фамилию отца не изменю, но чрезвычайно им благодарна за признание моих заслуг», – рассказывала актриса.

Несмотря на преданность профессии, актриса долгие годы оставалась без ролей в театре и кино. А случилось это из-за бескомпромиссного характера Быстрицкой, которая не боялась говорить правду в лицо режиссерам, отказывалась сниматься, если сценарий казался ей слабым, и никогда не соглашалась на непристойные предложения высокопоставленных чиновников. Из-за одного такого категоричного отказа она даже стала на несколько лет невыездной. Зная о ее избирательности и непримиримом характере, режиссеры перестали предлагать ей новые роли. Перерыв в ее кинокарьере затянулся больше чем на 20 лет.

Она вернулась на съемочную площадку только в 1991 г., сыграв в детективе «Семь дней после убийства», а затем в мелодраме «Прощальные гастроли» и комедии «Бравые парни». Она не жалела о том, что была чересчур избирательной и в кино, и в личной жизни – после 27 лет брака она ушла от мужа из-за его измен. «Так сложилась моя жизнь, что я одна... Выбор заключается в том, что можно было бы с кем-то быть, но для этого, с моей точки зрения, должны наличествовать определенные качества во взаимоотношениях. Мне ближе мудрость Омара Хайяма: «Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало». При чем тут гордая независимость? Мне необходимо сердечное увлечение. А все радости общения – это совсем другое», – объясняет актриса.

Элина Быстрицкая сыграла также около 30 главных ролей в театре, хотя и тут ее творческий потенциал был реализован не в полной мере. Среди ее последних работ – роль Хлестовой в спектакле «Горе от ума», после чего она перестала появляться на сцене, хотя и хотела этого, пусть даже в эпизодических ролях. И эта потребность не была продиктована желанием славы и признания: «Судьба актрисы – не цветы и аплодисменты, не кратковременный успех, который может раствориться в быстро меняющемся времени. Это тяжелый труд, нравственные испытания, сомнения, колебания, преодоления таких препятствий, которых я и не ждала. И нельзя не то что упасть, но даже согнуться, опуститься на колени. А уж если это случилось – встань и иди!».

Ее умением из любых ситуаций выходить с гордо поднятой головой, ее талантом сохранять грациозность и женственность при достаточно жестком характере, наконец, ее неувядающей красотой и сегодня можно только восхищаться.

Источник: mirputeshestvij.mediasole.ru

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