Дух взаимного интереса

14 декабря иркутскому поэту и прозаику Ростиславу Филиппову исполнилось бы 80 лет. Широко известный в литературных кругах, он и на ниве журналистики оставил о себе яркий след.

Филиппов Ростислав Владимирович (14 декабря 1937 – 15 июня 2006). Выпускник факультета журналистики МГУ. После окончания работал в читинской областной газете «Забайкальский рабочий». Директор Восточно-Сибирского книжного издательства (1977–1984), ответственный секретарь Иркутского отделения Союза писателей СССР (1984–1993), председатель Иркутского отделения Союза журналистов РФ (1999–2005). Автор девяти поэтических книг (последняя «Красная сотня» удостоена губернаторской премии в 2005 году). Член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РФ.

Вспоминаем Ростислава Филиппова

«Не мэтр, а два метра»

– Слово имеет мэтр иркутской журналистики Ростислав Филиппов, – объявил ведущий фестиваля «Байкальской прессы».

– Не метр, а два метра, – поправил его Ростислав.

Зал колыхнулся от смеха, а он, высоченный, слегка ссутуленный, переступая через ступеньку, невозмутимо направился к микрофону. От главы Иркутского союза журналистов исходило привычное спокойствие: говорил Ростислав неспешно, понятным русским языком, с озорной усмешкой, за которой ни единого намёка на своё величие. А он был великим – одним из лучших сибирских поэтов российского калибра, незаурядным публицистом, крепко державшим на ногах свои два метра. За годы совместной работы в Союзе журналистов приходилось видеть его всяким – и унылым, и сердито уставшим, и раздражённым, но всё это проходящее – своё личное он не переносил на окружающих. От него, такого громадного, шли лёгкость и доброта, которые притягивали к нему людей покрепче, чем магнитом, не только близких по духу и родству, а и совершенно полярных по возрасту, профессии и интеллекту. К нему, на огонёк в Союз писателей, а позднее в Дом журналистов по улице Сухэ-Батора, наведывались актёры, режиссёры, поэты, врачи, юристы, политики, спортсмены, учёные и менее образованные... Известность и должность значения не имели, главное, чтобы присутствовал дух взаимного интереса.

Он вообще был человеком увлечённым и эрудированным. Кроссворды щёлкал, как орешки. Казалось, нет такой темы, в которой Ростислав был бы мало осведомлённым. Не голова, а дом знаний. Я ему не раз советовал:

– Лети к Галкину на передачу «Как стать миллионером». Ты им станешь без проблем.

Ростислав лишь отмахивался:

– Несерьёзное это дело.

Ни в каком сне мне не могло присниться, что мы с ним будем вместе работать. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уйдя из «Восточки» в конце 90-х, я долго искал себя, хотя предложений хватало. Однажды заглянул в Дом журналистов. «Дом» – мягко сказано: некогда просторное, многокомнатное двухэтажное строение купеческой давности пришло в убогое, полуразвалившееся состояние: с потолка свисали куски штукатурки, того и гляди – на голову свалятся, изношенная сантехника текла. Ни тепла, ни света. Уму непостижимо, как здесь можно было обитать, не говоря уже о творчестве, тем более что за долги электричество, воду и телефоны отключили. В единственной, чудом уцелевшей от разрухи комнатушке застал Александра Исакова и Ростислава Филиппова, которые корпели над очередным выпуском «Иркутской культуры».

Саша был в ней за главного редактора. Мы с ним в «Восточке» не один год оттрубили, когда он работал собкором по Аларскому району. Потом он возглавил областной Союз журналистов, где и стал выпускать на пару с Филипповым эту газету. Отдельные номера были просто блеск, расхватывались интеллигенцией мгновенно. Как любил говаривать Ростислав, талант он и есть талант, его на рынке не купишь и за рюмкой не просадишь. Филиппов просто обожал Александра, который по возрасту годился ему в сыновья, но это обстоятельство не играло никакой роли, они вели себя на равных.

Дом журналистов нуждался в экстренном капитальном ремонте, – а на какие шиши, если казна пуста? Обивать пороги высокопоставленных чиновников, просить деньги для Александра – смерти подобно, он начальников патологически не терпел. Но бесконечно так продолжаться не могло, и я неожиданно выпалил:

– Мужики, Дом спасать надо, иначе он окончательно развалится.

Филиппов хитро прищурился:

– Свежая мысль. Подскажи, каким образом?

– А вы возьмите меня на работу.

– Взять – не вопрос. Чем платить, если сами зарплату по праздникам получаем?

– Спонсоров найдём. Опыт есть.

Филиппов присвистнул:

– Спонсоров... Это ты сиротам легко находил для детдомовских соревнований. Скажи, Саня, мы похожи на сирот?

Саня криво улыбнулся:

– Мы беднее сирот, но нам не помогут.

Филиппов прыснул:

– Э! Куда нас понесло, без ста граммов не разберёшь...

Упускаю некоторые детали, но вскоре на конференции Ростислава избрали председателем Иркутского отделения Союза журналистов РФ, а меня – ответственным секретарём. Так нежданно началась наша совместная пятилетняя эпопея. Больше года мы с Филипповым жили фактически на гонорары, получая мизерную зарплату. Но за Александром Исаковым сохранили зарплату в полном объёме. Нашли даже возможность отправить его на лечение в санаторий. Увы, запущенная хворь не отпустила, Александра похоронили на его малой родине в Кутулике.

Невероятно, но факт: в полуразрушенный Дом журналистов постепенно возвращалась творческая жизнь. Для этого, правда, успели многое сделать. Сработала старая схема отношений: не имей сто рублей, а имей сто друзей. С их помощью Дом восстановили, а на открытии провели вечер поэзии с Изиславом Лившицем. Известный врачеватель давно и безнадёжно болеет стихами. Автор поэтических сборников посчитал за честь быть первым гостем возрождённого Дома журналистов. Вечер получился на славу, и встречи с интересными людьми «без галстука» проводились в раскрепощённой обстановке. Несомненно, привлекающей была колоритная личность самого Ростислава, создававшего неповторимую атмосферу творческой ауры и в то же время атмосферу непринуждённости. Он умел втянуть в интересный диалог любого. А круг гостей был далеко не простым, палец в рот никому не клади: депутат Госдумы Юрий Тен, генерал Борис Гроник, адвокат Марк Крутер, заместитель губернатора Сергей Брилка, военком, глава Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Валерий Малеев... Осчастливил нас своим визитом и губернатор Борис Говорин. Встречались мы и с мэрами разных селений.

Домжур стал своим для творческих людей. Пресс-конференции на разные темы проводились еженедельно, вызывая, как правило, неподдельный интерес у коллег. Наш Союз стал стремительно пополняться молодыми, талантливыми ребятами.

Фестиваль Байкальской прессы

В Дом журналистов как-то заглянул читинский друг Филиппова, известный поэт Вильям Озолин. Много-много лет назад они начинали журналистскую практику в «Забайкальском рабочем», где Ростислав проявлял своё творчество на ниве сельского хозяйства. Воспоминания нахлынули рекой, за чаркой чая провели весь вечер. Уже расставались, когда гость неожиданно попросил, чтобы мы его пригласили на фестиваль прессы: «Мужики, у вас так здорово, что я готов приехать снова. Только пригласите».

Мы с Ростиславом глупо переглянулись: о каком фестивале речь, если мы его не проводим?

– Не может быть? – не поверил гость. – Мы в провинциальной Чите, где журналистов в разы меньше, чем у вас, проводим, а вы – нет. Ребята, я вас не понимаю. Это же такой праздник. Денег нет? Обратитесь к губернатору. Фестиваль для любой власти – дело чести и престижа. Поверьте на слово.

– Опростоволосились мы с тобой, – мрачно заметил на следующий день Ростислав. – Давай так: я беру на себя губернатора, а ты разрабатывай программу фестиваля, обзванивай ребят, советуйся. В самом деле, не хуже же мы Читы.

На местах идею фестиваля приняли на ура. И это понятно. Фестиваль открывал новые возможности и себя показать, и других посмотреть. Иной уровень, иные измерения и ценности. Загорелись все журналисты, кроме, пожалуй, элитной редакторской верхушки. Она жила своей жизнью. Филиппов в прямом и переносном смысле на неё смотрел свысока. На словах это никак не выражалось, но я-то знал его отношение.

Первый фестиваль в кинотеатре «Художественный» получился, пожалуй, самым скромным, без лишних торжеств. Но он запомнился не этим, а искренней радостью участников, сознанием, что у нас есть свой Фестиваль прессы. На приглашение принять участие откликнулись многие известные личности – экономисты, политологи, историки, литераторы. Фестиваль объединил коллег, съехавшихся со всех уголков нашего необъятного Приангарья, отметил по заслугам лучших журналистов, невзирая на их принадлежность к тому или иному изданию, ТВ или радио. Такого в истории областной журналистики ещё не бывало.

Каждый последующий фестиваль чем-то отличался, один из них, в отеле «Солнце», отложился прежде всего вручением «Золотого пера». Его впервые учредили для журналистов самой яркой биографии. Из достойных выбрали двоих. Борис Новгородов – журналист от бога, умница, интеллигент по высшему разряду. На протяжении нескольких десятилетий он олицетворял нашу журналистику, где бы ни работал – в «Восточке», на областном радио или кинохронике. Ещё одним лауреатом стал Вадим Инешин – многолетний редактор городской газеты «Черемховский рабочий», человек с легендарной биографией, полвека в самой гуще событий.

Вот только вручить награды оказалось самым сложным делом. Оба уже в возрасте и не совсем здоровы. Инешин так разволновался, что у него, бедного, по дороге в Иркутск случился сердечный приступ – вместо фестиваля угодил в больницу. На церемонии присутствовал лишь Борис Нилыч Новгородов. Держался он молодцом, с достоинством принял «Золотое перо» из рук губернатора и тут же покинул торжество. На следующий день, когда мы с Ростиславом навестили его, Борис Нилыч извинялся:

– Подвёл я вас, наверное, – сказал он тихо, – не по Сеньке шапка, молодым и здоровым нужно вручать.

– Вручим, кто заслужит, – успокоил Нилыча Ростислав, – но ты заслужил больше.

...В нашу бытность мы успели с Филипповым провести несколько журналистских слётов в разных точках Приангарья. Долго зазывали на фестиваль главу Союза журналистов России Всеволода Богданова. Он обещал приехать и всё не находил времени. Филиппов его допёк:

– Вы что, дальше Садового кольца нигде не бываете?

К Ростиславу Богданов относился с большим почтением и уважением и, думаю, в душе гордился, что в лице Филиппова имеет признанного поэта, обладавшего большим весом в писательских кругах России. Богданов приехал и остался чрезвычайно доволен визитом. Принимали мы его, между прочим, без излишеств, но от души, с сибирским гостеприимством, подарив омулёвый бочонок.

P. S. За пять лет поэт Филиппов принёс Союзу журналистов пользы больше, чем многие иные деятели от журналистики вместе взятые. И продолжил бы приносить, не скоси его жестокая болезнь.

Эх, душа бы ещё повитала,

Да пришибло её до поры.

Но дух и дела его живут в памяти журналистов, особенно провинциальных, напоминая о славной странице в истории иркутской областной журналистики времён Филиппова.

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