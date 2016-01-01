Дорожная жизнь Андрея Киселёва

15 октября ветерану МВД Андрею Дмитриевичу Киселёву исполнится 85 лет. Долгая интересная жизнь нашла своё отражение в воспоминаниях, которые он писал не один год. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию отрывок из них.

В июле 1974 года я был в отпуске, когда меня неожиданно вызвал начальник отдела ГАИ полковник Николай Константинович Харченко и предложил перейти на новую капитанскую должность старшего госавтоинспектора и возглавить работу по агитации и пропаганде правил дорожного движения в Иркутской области. Я тогда был ещё старшим лейтенантом милиции, инженером отделения по организации дорожного движения отдела ГАИ УВД, и мне пришлось согласиться.

Выйдя из отпуска, я зашёл в свой новый кабинет и увидел там двух человек – сержанта Козлова и молодую симпатичную черноволосую девушку, которая на вопрос, что она делает в моём кабинете и почему сидит на моём месте, ответила, что она инспектор по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма лейтенант милиции Ольга Степановна Конина, выпускница Иркутского госуниверситета. С сержантом Козловым из-за его непорядочности и своеволия в скором времени мне пришлось распрощаться, мы с Ольгой Степановной остались вдвоём, и ни она, ни я, в принципе, не представляли, с чего нам надо начинать работу.

Вскоре к нам присоединился демобилизовавшийся из армии Валерий Восков. Он поступил в дивизион инспектором дорожно-патрульной службы, а так как он имел право водить автобус, я взял его себе в группу, и нас стало трое.

Со временем в батальоне ГАИ появились ещё две должности – заместителя командира по агитации и пропаганде, которую занял журналист Анатолий Крупский, работавший в политотделе УВД, а на вторую приняли Наталью Ивановну Карпову (Райхбаум). Нас стало пять человек, и работа закипела.

Мы вели пропаганду безопасного движения среди населения, устраивали всевозможные конкурсы. К примеру, был организован конкурс на лучший рисунок или плакат о том, как предупредить ДТП. Лучшие из представленных плакатов печатались массовыми тиражами и рассылались по области – ведь мы были работниками областной ГАИ. Из этих же плакатов изготавливались большие панно, которые устанавливались вдоль дорог области. Анатолию Крупскому вменили в обязанность делать репортажи, которые постоянно звучали по областному и городскому иркутскому радио. В этих репортажах звучали фамилии как нарушителей правил дорожного движения, так и аккуратных водителей, соблюдавших правила.

Валерий Восков постоянно ездил на автобусе по городу и по громкоговорителю убеждал граждан неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. Кроме того, он регулярно выезжал в командировки по области, особенно во время уборочных кампаний, имея с собой набор кинофильмов, рассказывавших о работе ГАИ и правилах поведения на дорогах. Эти фильмы он демонстрировал в колхозах, на полевых станах. В семидесятые годы на время уборочной кампании привлекали много водителей с государственных предприятий, и необходимо было контролировать их передвижение, а потому наше присутствие было необходимо. Неоднократно вместе с Восковым в эти командировки на автобусе выезжал и я на недельку или дней десять.

Пожилые водители должны помнить, как в те годы над трактами области летал вертолёт с надписью «ГАИ» на борту и с громкоговорящей установкой. В Иркутске вертолётов тогда не было, и чтобы их задействовать мне лично пришлось ехать в Нижнеудинск, где дислоцировались тогда все вертолёты, и там договариваться. С разрешения больших чиновников нам был выделен вертолёт Ми-2 и два пилота. Это уже в девяностые в штатах ГАИ появился вертолётный взвод, командиром которого стал Рогов, если я правильно помню, а до этого я регулярно летал над трассой на Ангарск или Качуг, одновременно там шли машины нашего спецвзвода. Они останавливали нарушителей, нам их сверху было хорошо видно, и мы направляли сотрудников туда, где нужно было их вмешательство... Помню, как однажды мы поймали две машины, водители которых перегружали зерно из кузова одной в кузов другой. Мы по рации сообщили в Иркутское РОВД об увиденном, и к месту происшествия быстро приехали работники уголовного розыска...

Не забывали мы и о телевидении, и областных газетах. Так, по областному телевидению каждый понедельник в программе «Приангарье» работники ГАИ выходили в эфир с информацией о дорожно-транспортных происшествиях за неделю. Потом мы организовали ежемесячную получасовую передачу «Человек. Дорога. Автомобиль». Большую помощь в создании этой программы нам оказывал Анатолий Лобзинов, работающий в то время диктором иркутской студии телевидения, а на радио каждое утро выходила «Страничка ГАИ», которую вёл, как я уже говорил, Анатолий Крупский.

Не забывали мы и областные газеты – «Восточно-Сибирскую правду» и «Советскую молодёжь», в которых нам активно помогали Борис Львович Абкин и Игорь Иннокентьевич Широбоков.

Одним из направлений в нашей работе были постоянные посещения с лекциями и беседами не только автомобильных предприятий, но и других организаций, потому что все их сотрудники были участниками дорожного движения – водителями, пешеходами, пассажирами. К нам в ГАИ часто приезжали с просьбами выступить в том или ином предприятии, что мы с удовольствием и делали.

В 1976 году меня отправили на всесоюзное совещание по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в город Каунас, где со всего Советского Союза собралось человек 800 работников агитации и пропаганды. Тогда с трибуны выступила пожилая представительница народного образования, которая сказала, что она уже более 30 лет на этом поприще, и ПДД прежде никогда не изучались, и что пока она жива, в школах изучать их не будут. Что тут поднялось! Чиновницу чуть было не вынесли с трибуны на руках и не сбросили с лестницы, но всех успокоил Лукьянов, в то время начальник ГАИ Советского Союза, который сказал, что она права только в том, что ПДД не изучали, но после этого совещания изучать будут. Было принято решение просить правительство Союза ССР обязать министерство народного образования ввести в сетку школьных предметов десять часов изучения ПДД, что и было сделано. После этого совещания во всех школах были организованы отряды юных инспекторов движения, во всех школах коридоры были разрисованы дорожной разметкой, организованы уголки безопасности, за каждой школой закрепили работника ГАИ, который отвечал за безопасность детей на дорогах. Повсеместно стали проводиться слёты ЮИД в школах в районных городах и областях. Были проведены всероссийский и всесоюзный слёты. На один из таких слётов, который проводился в Ростове-на-Дону, мы с Ольгой Степановной возили команду Иркутской области. Наша группа попала в десятку лучших, и нас наградили хрустальной вазой. Судьба этой вазы мне неизвестна. Во всяком случае, в музее УВД её нет. Но что самое главное – в то время детский дорожно-транспортный травматизм стал неумолимо снижаться, и это было главное достижение в нашей работе.

В стране повсеместно стали строить детские автогородки, решили и мы построить такой в Иркутске. Но необходимо было иметь место, деньги и желание властей города. И вот мы, работники госавтоинспекции, нашли типовой проект и пришли с ним к тогдашнему председателю городского Совета народных депутатов Николаю Францевичу Салацкому; попросили выделить место и деньги для постройки автогородка. Место нашлось быстро – на острове Юность, а вот денег не было. Начальником отдела ГАИ в то время был уже полковник Александр Георгиевич Бердиев, он сказал мне, чтобы я не уставал напоминать руководству о необходимости строительства детского автогородка. Как раз в это время шло строительство мемориала «Вечный огонь» в честь Дня Победы, и я через день, к восьми часам утра, ходил на летучки, чтобы напоминать Салацкому о себе и нашей проблеме. Говорят, вода камень точит – и вот свершилось. После окончания строительства мемориала Николай Францевич назначил совещание, пригласив на него руководителей всех крупных предприятий и организаций Иркутска. Пригласили и начальника ГАИ Бердиева, а он прихватил с собой меня. Салацкий после наших выступлений, в которых мы привели статистику о детском дорожном травматизме, убедил руководство предприятий выделить из своих бюджетов некоторые суммы для строительства автогородка. Набралось 300 тысяч рублей. В то время это были огромные деньги. Был открыт специальный счёт в банке, и в 1976 году детский автогородок в Иркутске был построен, и на нём стали проводить занятия с учащимися всех школ города. Каждый день школьники приезжали в автогородок на автобусах, которые выделялись городскими предприятиями согласно составленному в ГАИ расписанию. Занималась с ними молодой инспектор по агитации и пропаганде Марина Лазарева, которую я взял на работу в ГАИ сразу после выпускного экзамена в педучилище.

После длительной переписки договорились с министром авиационного транспорта, и иркутские авиаторы предоставили в наше распоряжение Ил-14. Мы с большим трудом перетащили самолёт в автогородок, намереваясь показывать в нём фильмы ребятам по безопасности дорожного движения. Но Н. Ф. Салацкий уже ушёл на пенсию, а у нового руководства городом не нашлось ни желания, ни денег на охрану самолёта и обслуживание автогородка. И получилось то, что получилось: детский автогородок, просуществовав шесть лет, приказал долго жить, а на его месте предприимчивые люди построили детскую железную дорогу. А ведь их можно и нужно было объединить в одно целое! Наш детский автогородок, который в Иркутске называли «Автоград», на всесоюзном смотре занял почётное третье место, и ему была присуждена третья премия в 300 рублей, которую неизвестно кто получил.

Людей не хватало, и в конце восьмидесятых у меня появилась возможность взять пригласить в мою группу ещё одного человека – Людмилу Павловну Балкаеву.

Время бежит, и его не остановить, оно безжалостно: ушли безвременно Николай Константинович Харченко, Валерий Восков и Анатолий Крупский. Ушли и Ольга Конина, и Марина Лазарева. Наталья Райхбаум живет в Анапе, Александр Георгиевич Бердиев уехал в Москву к сыну и где-то там потерялся, а Людмила Балкаева продолжает жить в Иркутске, и мы с ней состоим в ветеранской организации Госавтоинспекции...

Честь имею!