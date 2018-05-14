Хирург от Бога

Верующие молятся святителю Луке (в миру Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому), ожидая исцеления от болезней, атеисты признают в нем блестящего хирурга и ученого. "Российская газета" собрала несколько эпизодов из жизни святого.

Святитель Лука с достоинством переносил как тяготы репрессий, так и всемирное признание, славу. На фото скульптор Оленин работает над бюстом лауреата Сталинской премии первой степени архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, 1946 г.

Биография Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого

1

Непривычная для уха фамилия Войно-Ясенецкий принадлежала польским дворянам, ставшим к XVI в. русскими подданными, к XIX в. род обеднел, и про своего деда, мельника, святитель Лука писал: "курная изба, лапти, на медведя с рогатиной". Отец святого выучился на фармацевта, "набожный католик, он был человеком чистой души, ни в чем не видевшим дурного, всем доверявшим, хотя по работе был окружен людьми нечестными". Мать, Мария Дмитриевна, известна тем, что постоянно помогала - арестантам, раненым. Третьего ребенка - Валентина - как и остальных четверых, воспитала в православии.

2

О медицине гимназист Валентин не помышлял - с точными науками было туговато, мечтая стать художником, учился живописи в Мюнхене. Потом увлекся народничеством, стал толстовцем: спал на полу, ездил с крестьянами косить рожь. В двадцать лет писал Толстому, просил повлиять на семью, отрицательно относившуюся к учению писателя. Прочитав запрещенную в России книгу кумира "В чём моя вера", в толстовстве разочаровался, а юношеский максимализм остался. "Я решил, что не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей". На медицинском факультете Киевского университета учился уже блестяще, Валентину прочили карьеру ученого, а он заявил: "Я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь земскиммужицким врачом". И действительно, с 1905 г. до 1917 г. служил врачом в самой глухомани, только науку не бросал. И в тюрьмах, и в лагерях, и после десятичасового приема и оперирования больных обобщал опыт, писал труды по анестезиологии и гнойной хирургии. Но начал "карьеру" доктора Войно-Ясенецкий, уехав на Дальний Восток: шла Русско-японская война.

3

Сестра милосердия Анна Ланская - "святая сестра", как называли ее раненые, покорила военно-полевого хирурга "не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью". Два врача просили ее руки, но Ланская, дав обет безбрачия, им отказала, а вот перед Валентином Феликсовичем не устояла. Родила четверых детей, помогала с больными и умерла в 1919 г., в тридцать восемь лет, от туберкулеза, после первого ареста мужа.

4

В 1921 г. Войно-Ясенецкий появился в коридоре ташкентской больницы в рясе и с крестом на груди. Обратившемуся к нему по имени-отчеству ответил: "Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин". "Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: "Поп, помещик, белый генерал - враги Советской власти", мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был... - вспоминает медсестра, работавшая с хирургом. - Перед тем как начать операцию, он должен был обязательно перекрестить ассистента, операционную сестру, больного. Он делал так вне зависимости от национальности и вероисповедания пациента. Однажды больной, по национальности татарин, спросил: "Я ведь мусульманин, зачем вы меня крестите?" "Под Богом все едины", - прозвучал ответ. В 1923 г. отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука - в честь евангелиста Луки, врача. В том же 1923 г. был тайно рукоположен в епископы, а через неделю его арестовали - начался 11-летний период ссылок и тюрем.

5

"Был изобретен так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне, - рассказывал святитель Лука об аресте в 1937 г. - Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем ни ночью. Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались зрительные и тактильные галлюцинации. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я чувствовал, что под рубахой на спине извиваются змеи. От меня требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу кого я шпионил. На это ответить не могли. Допрос конвейером продолжался 13 суток".

Среди спасенных доктором Войно-Ясенецким были и высокие чины, и простые люди. Денег за консультации и частную практику святитель никогда не брал. Фото: Предоставлено музеем "Святителя Луки"

6

В начале Великой Отечественной войны сосланный святитель шлет телеграмму в Москву: "Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь в условиях фронта или тыла, там, где будет доверено. Прошу ссылку прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку". "В конце июля прилетел на самолете в Большую Mypту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя, - писал святитель. - В нем я проработал не менее двух лет. Раненые любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали больные. Некоторые, безуспешно оперированные в других госпиталях и излеченные мною, салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами".

7

Гениальность хирурга поражала и больных, и коллег: очевидцы рассказывают, что его руки, даже когда архиепископу Луке исполнилось 60, были "точны, соразмерны и виртуозны". "Он как-то сложил десять листков тонкой бумаги, затем попросил дать задание: одним взмахом острого скальпеля разрезать любое количество листков, - вспоминал сын Михаил, - опыт оказался удачным. Мы были поражены!" Оперировал Войно-Ясенецкий до 68 лет!

Святитель Лука Войно-Ясенецкий не просто выстоял в тяжелейших условиях, он сумел победить систему. Фото: Wikipedia

8

С 44 лет, когда, исследуя трупы, хирург заразился возвратным тифом, он "уже ни одного дня не чувствовал себя здоровым, болезни преследовали" его. Преследовали, но не смогли победить. Святитель вернул жизнь десяткам тысяч больных, читал лекции (в рясе!), написал 55 научных трудов, оставил 10 томов проповедей. За труд "Очерки гнойной хирургии" епископ-хирург получил Сталинскую премию: 130 тысяч рублей из 200 он передал в детские дома, остальные разошлись по нуждающимся. Скончался святитель Лука в 1961 г., 84 лет от роду, в праздник Всех Святых, в земле русской просиявших.

Конкретно

11 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Симферополя в Москву будут принесены мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого). С 11 по 17 мая святыня будет находиться в Донском монастыре Москвы, а с 18 по 22 мая в храме Живоначальной Троицы в Останкино. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00. Организаторами принесения святыни выступают Донской монастырь, храм Живоначальной Троицы в Останкино, Фонд апостола Андрея Первозванного. В молитвах верующие просят святого о помощи в болезнях и немощах.

Из первых уст

Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость и тот интерес, который она может представлять, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется "случаем". Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните важную задачу подкрепить сердце камфарой, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках - усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно. свт. Лука Войно-Ясенецкий

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