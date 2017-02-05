Бехтерев: невролог, психиатр, психолог

160 лет исполнилось со дня рождения выдающегося деятеля отечественной медицины Владимира Михайловича Бехтерева. Всю свою жизнь он посвятил разгадке тайн мозга и человеческой души. Спектр интересов великого врача был чрезвычайно широк: расстройства психики, нервные болезни, вопросы гипноза и самовнушения, лечение алкоголизма и проблемы воспитания.

Биография Владимира Михайловича Бехтерева

Его имя сейчас носит психоневрологический институт в Петербурге, основателем которого был сам выдающийся психиатр.

Владимир Бехтерев родился 20 января 1857 года в семье мелкого государственного служащего в селе Сорали (ныне село Бехтерево, Республика Татарстан). Отец, Михаил Павлович, рано умер от туберкулёза, оставив сиротами троих сыновей.

Володю, самого младшего, к экзаменам в гимназию готовил старший брат Николай. Экзамены Владимир сдал успешно, и комиссия решила зачислить его сразу во второй класс. Позже в «Автобиографии», вспоминая то время, Бехтерев напишет: «Полагаю, что не было сколько-нибудь известной популярной книги по естествознанию, которая бы не побывала в моих руках и не была бы более или менее проштудирована с соответствующими выписками... Нашумевшая в то время теория Дарвина была, между прочим, предметом самого внимательного изучения с моей стороны».

Полученные им во время учёбы в гимназии знания позволили Бехтереву в шестнадцать с половиной лет поступить в знаменитую Медико-хирургическую академию в Петербурге, тогда как туда принимали только абитуриентов, достигших 17 лет. В 21 год, окончив обучение, он остался в академии для научного усовершенствования под руководством крупнейшего русского психиатра Ивана Павловича Мержеевского.

В 27-летнего Владимира Бехтерева как особо талантливого учёного, имеющего немало собственных исследований, опубликованных на русском и иностранных языках, командировали на два года за границу. Бехтерев стажировался в лабораториях и клиниках всемирно известных специалистов – неврологов и психиатров.

Казань

По возвращении в Россию Бехтерев в 28 лет стал профессором и заведующим кафедрой психиатрии Казанского университета. Его лекции были так интересны, что на них приходили не только студенты. Одним из слушателей был рабочий булочной Алексей Пешков – будущий писатель Максим Горький.

На этой должности Владимир Михайлович совмещал преподавание с активной организаторской деятельностью. Он добился открытия психиатрического отделения в казанской окружной лечебнице и психофизиологической лаборатории при университете, учредил Казанское общество невропатологов и психиатров и руководил изданием журнала «Неврологический вестник».

В 1883 году Бехтерев был удостоен серебряной медали Общества русских врачей за статью «О вынужденных и насильственных движениях при разрушении некоторых частей центральной нервной системы». В этой статье Бехтерев обращал внимание на то, как связаны между собой нервные болезни и психические расстройства.

Петербург

Весной 1893 года Бехтерев получил от начальника Петербургской военно-медицинской академии приглашение занять кафедру душевных и нервных болезней. Бехтерев прибыл в Петербург и начал создавать первую в России нейрохирургическую операционную.

Бехтерев посвятил много времени изучению мозга человека, и его работы внесли бесценный вклад в развитие отечественной психологии. В частности, ему удалось на основании опытов выяснить значение и функции отдельных частей головного мозга. Также Бехтерев открыл и до этого неизвестные отделы мозга, например, обнаружил в мозговой коре центры, отвечающие за движения.

Результатом многолетних исследований стал двухтомник «Проводящие пути спинного и головного мозга» и семитомная работа «Основы учения о функциях мозга». Это были главные труды учёного, касающиеся деятельности мозга.

Психология

Владимира Михайловича занимали и проблемы психологии. Исходя из того, что психическая деятельность возникает в результате работы мозга, он считал возможным опираться главным образом на достижения физиологии, и прежде всего на учение об условных рефлексах. Бехтерев опубликовал три тома книги «Объективная психология». Учёный утверждал, что все психические процессы сопровождаются реакциями тела, которые доступны наблюдению.

Владимир Михайлович придавал огромное значение борьбе с алкоголизмом, считая последний злом, способным разрушить целую страну. «Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение потомства — вот что делает алкоголь», – так считал великий учёный.

Он рассматривал пьянство как вид наркомании и лечил его с помощью гипноза и внушения.

Одним из первых Бехтерев применил научный подход к воспитанию детей раннего возраста: на основе изучения движений грудных детей показал, что формирование личности начинается уже в первые месяцы жизни.

В 1908 году Бехтерев создал Психоневрологический институт и сам возглавил его. Это было учебное заведение нового типа, сочетавшее исследовательскую и обучающую деятельность. В годы Первой мировой войны в институте оперировали раненых и оказывали помощь людям, ставшим душевнобольными на фронте.

После революции учёный обратился с ходатайством о переводе института с окраины в Мраморный дворец – бывшую резиденцию князя Романова. Причём когда Бехтереву предложили занять один корпус дворца, Владимир Михайлович потребовал оба и получил их.

В настоящее время это Психоневрологический институт имени В. М. Бехтерева – крупное научно-исследовательское и клиническое учреждение.

Телепатия и бессмертие души

Всемирно признанный учёный, Бехтерев отличался многогранностью научных интересов. Во всех энциклопедиях после его имени называются сразу три специальности: неврология, психология и психиатрия, и в каждой из них он оставил глубокий след.

Бехтерев провёл множество экспериментов совместно с известным дрессировщиком Дуровым, изучая возможности телепатии. Собакам мысленно внушались заранее задуманные действия.

Но результаты опытов были неубедительными, и Владимир Михайлович пришёл к выводу, что сама возможность чтения и внушения мыслей на расстоянии нуждается в дальнейшем исследовании.

Академик Бехтерев выдвинул гипотезу о том, что мысли, которые рождает наш мозг, являются материальными объектами, одной из разновидностей энергии, которая не исчезает после смерти человека.

Владимир Михайлович отличался потрясающей работоспособностью, на которую никак не влияло количество прожитых лет. Перу Бехтерева принадлежит 1300 печатных работ на русском и 400 – на иностранных языках. В перерывах между лекциями он не отдыхал, а проводил сеансы гипноза в соседней аудитории. Постоянно что-то писал, даже в дороге. Спал не более 5–6 часов в сутки, засыпал обычно в 3 часа ночи. После пробуждения, часто еще не вставая, Бехтерев принимался за работу над рукописями. Три раза в неделю психиатр проводил приёмы больных на дому с восьми часов вечера и нередко до глубокой ночи.

Внезапная смерть

В конце 1927 года Бехтерев приехал в Москву для участия в I Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров. 23 декабря он руководил заседанием съезда, а вечером был на спектакле в Большом театре.

Позже Владимиру Михайловичу стало плохо, его состояние быстро ухудшалось и, несмотря на все усилия врачей, Бехтерев скоропостижно скончался 24 декабря 1927 года. По официальному заключению, смерть наступила в результате отравления консервами.

Но, учитывая, что вскрытие не проводилось, а тело, вопреки желанию родственников, было быстро кремировано, до сих пор существуют подозрения (не подтверждённые документально), что великий психиатр был отравлен.