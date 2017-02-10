Анна Герман - певица, которая навсегда останется с нами

Анна Герман – это поистине уникальная исполнительница. Ее проникновенный голос, запоминающийся репертуар, а также тонкий аристократизм, который стал основой всего сценического образа, сделали ее одной из самых популярных актрис своего времени. Сегодня этой яркой певицы уже нет с нами, однако песни этой исполнительницы все также любимы миллионами слушателей в разных уголках СНГ. В какой-то мере именно поэтому рассказ о жизни и творчестве одной из самых необыкновенных певиц в истории советской эстрады представляется настолько интересным. Ведь Анна Герман – это певица, которая навсегда останется с нами. Ведь песни этой исполнительницы всегда будут звучать в сердцах миллионов людей.

Анна Герман советская и польская певица

Анна Герман биография

Ранние годы, детство и семья Анны Герман

Наша сегодняшняя героиня происходила из немецко-голландской семьи, которая через отца также имела тесную связь с Польшей. Ее мама – Ирма Мартенс – происходила из рода голландских переселенцев, долгое время живших в Германии, а затем еще в екатерининские времена переехавших в Россию. Она была учителем по профессии и преподавала немецкий язык в одной из местных школ. Весьма примечательно, что по признанию самой Анны Герман, ее мама говорила дома всегда исключительно по-немецки.

В жилах отца будущей певицы - Ойгена Хёрманна (адаптированный вариант - Евгений Герман) также преобладала западноевропейская кровь. По национальности он был немцем, а по профессии – простым бухгалтером. Однако толком познакомиться с ним наша сегодняшняя героиня так и не успела. Еще в 1938-м году по ложному обвинению в шпионаже он был отправлен в лагеря, а затем расстрелян.

После этого Ирме Мартенс и маленькой Анне Герман пришлось много скитаться. Некоторое время они жили в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, а также в других регионах СССР. В конечном итоге семья будущей певицы переехала в Джамбул (Казахская ССР). Именно здесь мама нашей сегодняшней героини вышла замуж во второй раз. Таким образом, отчимом Анны Герман стал польский офицер Герман Бернер. Свадьба прошла в 1942-м году, а уже в 1943-м Германа не стало: в боях за освобождение Беларуси он был серьезно ранен, что в конечном итоге оказалось для него приговором.

Однако даже несмотря на свою скоропостижную кончину, отчим Анны Герман очень помог ее семье, предоставив Ирме Мартенс возможность переехать в Польшу в качестве вдовы польского офицера. Таким образом, в 1946-м году Анна оказалась в Новой Руде, а затем – во Вроцлаве.

Певица Анна Герман в молодости была красавицей

Здесь, в Польше, Анна Герман начала посещать общеобразовательную школу, а также заниматься рисованием и музыкой. После уроков она часто подрабатывала, чтобы помочь своей матери деньгами, однако столь серьезная занятость не помешала нашей сегодняшней героине успешно поступить на геологический факультет Вроцлавского факультета.

В некоторой мере именно этот ВУЗ стал для нее ступенькой к музыкальной сцене. Здесь она активно участвовала в художественной самодеятельности и даже стала одной из ведущих актрис студенческого театра «Каламбур». Наверное, именно в этот период Анна Герман всерьез решила стать эстрадной певицей. Успешно сдав экзамен в Министерстве культуры Польши, Анна Герман получила официальное разрешение на профессиональную певческую деятельность, которым вскоре не преминула воспользоваться.

Звездный путь Анны Герман: первые песни и большой успех

В 1963-м году Анна Герман выступила на знаменитом фестивале в Сопоте, в рамках которого заняла третье место. После этого молодая певица выступила также на Всепольском Фестивале эстрадных коллективов и, в конце концов, стала его главным триумфатором. После этого были другие конкурсы и фестивали, которые позволили Анне Герман уже в молодости стать известной польской певицей. В 1966-м году певица выпустила своей первый альбом «Tańczące Eurydyki», а уже три года спустя – его русскоязычную версию «Танцующие Эвридики». С этого момента певица начинает медленно покорять Советский союз. Она часто появляется на телевидении и часто выступает на различных музыкальных фестивалях. В этот период ярыми поклонниками ее таланта становятся такие известные композиторы как Александра Пахмутова, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский, Арно Бабаджанян, Ян Френкель, Евгений Птичкин и многие другие. Благодаря написанным им композициям, певица приобретает большую популярность в Советском союзе и начинает фактически жить «на два города», чередуя поездки во Вроцлав с визитами в Москву. В этот период пластинки певицы выходят одна за другой. При этом стоит отметить, что многие из них были записаны не только на польском, но и на русском языке.

В середине семидесятых годов Анна Герман стала одним из символов «стран социалистического лагеря». В этом статусе она объехала множество стран. Так, в частности, ее концерты прошли в США, Канаде, Франции, Италии, Западной Германии, Австралии, Венгрии, Португалии и многих-многих других государствах. Весьма примечательно, что в каждой из стран певица хотя бы один раз исполняла песни на родном языке данного государства.

За свой многолетний труд Анна Герман была удостоена Ордена за возрождение Польши, а также многих наград в СССР.

Блистательная карьера польской певицы прервалась в начале восьмидесятых годов. В 1982-м году у Анны Герман была обнаружена саркома, которая в конечном итоге и стала причиной ее смерти. Женщина скончалась в ночь на 26-е августа в одном из варшавских госпиталей. Некоторое время спустя известная певица была похоронена на Кальвинистском кладбище в Варшаве.

Личная жизнь Анны Герман

Завершая рассказ на позитивной ноте, отметим тот факт, что всю свою жизнь женщина была замужем за одним единственным мужчиной. Избранником Анны Герман был простой польский инженер Збигнев Тухольский, с которым она познакомилась еще будучи студенткой. После долгого романа влюбленные поженились. В 1975-м году Анна родила своему мужу сына Збигнева, который в настоящий момент довольно известен в научных кругах Польши.

Певица Анна Герман родила мужу-инженеру сына Збигнева

После гибели певицы муж и сын участвовали во многих траурных мероприятиях, посвященных певице. Приезжали они даже в далекий Ургенч, где в восьмидесятые годы была открыта мемориальная доска в память о великой певице. Весьма примечательным представляется и тот факт, что в этом городе в честь известной эстрадной исполнительницы названа улица.

Источник: uznayvse.ru

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