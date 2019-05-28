Алексей Нилов: пять жен, не считая остальных

Актер Алексей Нилов, пожалуй, один из самых известных ловеласов отечественного кино. Правда, его бурные романы и сложные браки остались в прошлом. Сейчас рядом с 55-летним артистом женщина, с которой он по-настоящему счастлив.

Красивый и статный Алексей Нилов в молодости пользовался большим успехом у противоположного пола. А после того, как он сыграл капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», от поклонниц у него не было отбоя. И актер этим пользовался и не скрывал, что красивые женщины – это его слабость. Сам он однажды признался в интервью, что в его жизни было 5 жен и еще 28 других женщин. И это было сказано на полном серьезе.

«Все мои жены и женщины, с которыми я жил без печати, прекрасны, – рассказывал актер. – Это огромный жизненный опыт, который мне было суждено пройти. Они меня очень многому научили».

Чтобы прокормить семью, подрабатывал дворником

Со своей первой женой Нилов познакомился в ЛГИТМиКе. Анна Замотаева училась с ним на одном курсе. Влюбленные расписались в 1985 году, во время подготовки к дипломному спектаклю. А их дочь Лиза появилась на свет через 4 месяца после того, как Нилова забрали в армию. После армии служил в театре «Студия-87». Денег в молодой семье катастрофически не хватало. Алексей, чтобы прокормить жену и ребенка, подрабатывал дворником, стропальщиком на стройке, приемщиком в магазине... В результате этот брак не выдержал испытания безденежьем и распался. (Старшая дочь актера Елизавета Нилова, как отец, стала актрисой – работает в Драматическом театре имени Комиссаржевской. – Ред.)

Их связал театр

Сразу после развода с первой женой Нилов уехал в Белоруссию. Его позвали работать в Минский драматический театр. Там актер проработал три года и там встретил новую любовь – Сусанну Цирюк, дочь известного белорусского дирижера. Сусанна была музыкальным режиссером. Этот брак не был официально зарегистрирован, хотя Сусанна родила Нилову сына Дмитрия. (Он стал музыкантом. – Ред.)

Когда актера пригласили в Петербург на съемки картины «Меченые», он решил возвращаться в родной город. А Сусанна ехать туда не захотела. Алексей уехал в Питер один и в Минск больше не вернулся. А Сусанна и их маленький сын остались там.

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Зачастую выбирал актрис

После возвращения в Санкт-Петербург Алексей Нилов стал активно сниматься в кино и набирать популярность. И личная жизнь его в те годы была очень насыщенной: женщины сменяли одна другую. Из продолжительных отношений можно назвать гражданский союз с актрисой Юлией Михайловой. Актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Проклятие Дюран» и прожили вместе несколько лет. А роман Нилова с актрисой Полиной Каманиной продлился около трех лет.

На актрисе Ирине Климовой он женился официально. На этот раз был настроен более чем серьезно. Однако этот брак продержался совсем недолго.

«Было сильное притяжение, невероятная страсть. И только после того, как зародился наш сын Никита, мы начали понимать, что совершенно друг другу не подходим, – рассказывала в интервью Ирина Климова. – К тому же мой муж жил в Питере, я – в Москве. Он говорил, что переедет, у нас будет свой дом. Но этого так и не случилось. Наш брак длился два с половиной года, и из них всего 3–4 месяца мы прожили вместе. Ничего совместно не нажили. Развод проходил довольно громко, в процессе него мы общались через адвокатов, потому что имели много претензий друг к другу...» Со временем им удалось договориться. Нилов участвует в жизни сына. Никите сейчас 15 лет.

«Мне все-таки лучше жить с обыкновенной женщиной»

С Еленой Володиной актер познакомился в магазине. Она тогда работала продавцом в бутике одежды. С 2004 года пара живет вместе. Свадьбу сыграли в 2011 году. А потом было венчание в Софийском соборе в Царском Селе.

Елена младше Нилова на 14 лет, но разница в возрасте никогда не была для них помехой. «Я очень благодарен судьбе за встречу с Еленой. В этих отношениях я востребован, ценен и нужен, у меня наконец-то появилось ощущение дома», – признавался актер в одном интервью.

С нынешней женой Еленой Володиной

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Именно Елена помогла Нилову справиться с алкогольной зависимостью, от которой он пытался безуспешно избавиться на протяжении многих лет.

«Я очень ценю и люблю всех своих жен, что имели отношение к музыке, к кино, театру. Но выясняется, что мне все-таки лучше жить с обыкновенной женщиной, – улыбается Алексей. – Лена меня изменила своим молчаливым приятием такого, какой я есть. Изменила в хорошую сторону... Так что Нилов сейчас отличный семьянин – не пьет, не курит, не изменяет».

По инф. sobesednik.ru

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