Алексей Баталов: Символ поколения

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни в ночь на 15 июня 2017 года. Актёр умер во сне. Баталов в кино стал символом целого поколения. Всех его героев объединяли общие черты – интеллигентность, мужество и сила духа.

Биография Алексея Баталова

Кстати, Ахматова считала, что Алексей должен стать художником. Поэтесса была высокого мнения о таланте Баталова-младшего и даже позировала ему для своего портрета.

Профессию не выбирал

Алексей Баталов, по собственному признанию, вырос среди артистов и декораций. Ведь с театром были связаны не только его родители, но и другие родственники. Всех их он всё время видел в гриме и на сцене, поэтому в детстве маленький Алёша был уверен, что все взрослые на свете работают в театре.

Первую роль в кино Баталов сыграл ещё будучи школьником, в фильме «Зоя», посвящённом Зое Космодемьянской. По словам актёра, он во время съёмок очень растерялся и переживал, что больше его в кино не возьмут.

Но на самом деле на сцене будущий актёр оказался гораздо раньше. Во время войны в эвакуации мать Баталова, актриса Нина Ольшевская, организовала любительский театр. Алексей принимал деятельное участие в первом спектакле: расставлял лавки, топил печи в зрительном зале и давал первый звонок с помощью старого ржавого колокольчика. В этом же театре будущий артист и сыграл свою первую настоящую роль, выйдя на сцену в гриме и костюме.

Алексей Баталов поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1950 году. Сначала он стал актёром Центрального академического театра Советской Армии, а потом МХАТа. Но ролей было мало, даже ведущие актёры периодически оставались без работы. Баталов не хотел для себя такой судьбы, поэтому, когда ему стали предлагать роли в кино, написал заявление об уходе из театра.

Своим крёстным отцом в кино Алексей Владимирович считал классика советской режиссуры Иосифа Хейфица, который предложил артисту первые большие роли в своих фильмах «Большая семья» и «Дело Румянцева», которые вышли на экраны в 1954 году. С них началась серьёзная работа Баталова в кино.

В этих лентах сформировалось амплуа киноактёра – молодой рабочий интеллигент.

Но Баталову удалось не застрять в одном образе: в 1957 году он сыграл в военной драме Михаила Калатозова «Летят журавли». Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и прославил Баталова на весь мир.

Позже Баталов снялся ещё в нескольких картинах Хейфица. Кроме этого он получал много предложений и от других режиссёров. Многие зрители помнят Алексея Владимировича по ролям в фильмах «Живой труп», «Бег», «Звезда пленительного счастья».

А роль в фильме «9 дней одного года» сделала Алексея Баталова лауреатом Государственной премии. Картина рассказывает о работе физиков-ядерщиков и частично основана на реальных событиях. Баталову прекрасно удался образ человека мысли, учёного, до конца преданного своему делу.

В 1980 году вышел на экраны фильм «Москва слезам не верит», и на актёра хлынула новая волна зрительской любви.

Голос артиста

Отдельно стоит вспомнить о голосе Алексея Баталова. Режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн, автор «Ёжика в тумане», сказал, что голос артиста звучал как музыкальный инструмент. Именно Баталов читал роль рассказчика в этом мультфильме и запомнился миллионам зрителей.

Кроме знаменитого «Ёжика», артист озвучил мультфильмы «Лягушка-путешественница», «Ключи от времени».

В 1960-е годы Алексея Баталова пригласили работать на радио. Его голосом заговорили персонажи радиоспектаклей «Казаки», «Белые ночи», «Герой нашего времени».

«Судьба распорядилась так, что без малого два года был я отделён от театра и от киностудий, от общения с живыми актёрами, — говорил Алексей Владимирович. — Именно тогда мой наушник, а потом тихо звучащий транзистор неназойливо и очень терпеливо повели меня в радиомир, подаривший мне множество светлых минут и добрых раздумий...

Читал Баталов, как играл в кино — самозабвенно и эмоционально.

Родные и близкие

Алексей Владимирович никогда не распространялся о своей личной жизни.

Известно, что в первый брак артиста был очень ранним. Он женился на девушке, в которую был влюблён с двенадцати лет. Это была Ирина – дочь художника Константина Ротова.

Ротов делал иллюстрации к книге Сергея Михалкова «Дядя Стёпа» и фактически срисовал образ милиционера с Алексея Баталова, который тогда был его зятем. Сходство, что называется, налицо. В этом можно убедиться, если открыть старое издание стихов Михалкова.

У Алексея и Ирины родилась дочь Надя, но с какого-то времени отношения между супругами стали портиться, они, по словам Баталова, то сходились, то расходились.

«В 1953 году я был в Ленинграде на съёмках, вместе с приятелями мы пошли в цирк, – вспоминал Баталов. – Там я и увидел мою Гитану, которая «работала» номер-пантомиму с Никулиным. Я с ней тут же познакомился. Мы обедали, ужинали вместе... Да, тогда у меня ещё формально была первая семья. Но я то расходился, то сходился... С Гитаной мы встречались. Она ездила по своим гастролям, я – по своим. Когда нам стало понятно, что неохота расставаться, прошло пять лет...»

Семья цирковой артистки Гитаны тоже была против этих отношений: ведь цыганка должна была найти себе мужа среди своих. Но влюблённый Баталов преодолел все преграды.

В браке родилась дочь Мария. Из-за родовой травмы она не может ходить, но благодаря заботам родителей и своей стойкости нашла своё место в жизни: она пишет сценарии и детские сказки.

Кроме жены и дочерей, у Алексея Владимировича есть два младших брата: Михаил Викторович Ардов – протоиерей, писатель, публицист и мемуарист и Борис Викторович Ардов – актёр театра и кино, режиссёр. А известная актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Анна Ардова приходится Алексею Баталову племянницей.

Последние годы

Последний раз Алексей Владимирович появился на экране в 2006 году в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь-2. или 50 лет спустя!». Сыграл там актёр самого себя.

Баталов посвящал своё время жене, дочери Марии и написанию книг и мемуаров. У него вышли произведения «Судьба и ремесло» и «Диалоги в антракте». Также ему его перу принадлежат главы об Анне Ахматовой в книге «Легендарная Ордынка», которая написана в соавторстве с Михаилом и Борисом Ардовыми.

У Алексея Владимировича были проблемы с сосудами, отчего часто кружилась голова. Он уже не выходил на сцену, мало появлялся во ВГИКе. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра на правой ноге, а через месяц ему была проведена восстановительная операция, после которой он уже не покидал стены больницы вплоть до своей кончины. Артист был в сознании, чувствовал себя неплохо, и родные надеялись на его выздоровление. Алексей Владимирович держался изо всех сил. Он не боялся умирать, но не хотел оставлять свою дочь Машу без отцовской поддержки и, находясь в больнице, беспокоился не о себе, а о дочери до последнего своего дня.