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Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова: большая любовь
Корнеева Наталия, sobesednik.ru   
09 Февраля 2020 г.
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Народный артист Александр Ширвиндт женат со студенческих лет. Супруга его, Наталья Николаевна Белоусова, очень редко бывает на публике, но это не значит, что она живет какой-то своей, отдельной жизнью. Наоборот, познакомились они еще школьниками и через годы пронесли любовь. Наверное, союзы в возрасте Ромео и Джульетты самые долговечные, потому что детство – это то, что мы никогда в своей душе не предадим.

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова: большая любовь

Морозным зимним днем 1957 года Наташа готовилась к сессии, читая конспекты и одновременно чутко прислушиваясь к звонку в дверь. Как всегда, должен был прийти Шура. Вот уже семь лет, как они встречаются.

Прозвенел звонок. Домработница ушла за продуктами, и Наташа открыла сама. Александр вошел, обдав ее холодом, воротник пальто поднят, шапка надвинута на глаза, в руках огромный сверток, который он бережно поставил на пол. Развязав замерзшими пальцами бечевку, он развернул бумагу, и Наташа увидела нежно-белый куст сирени в кадке. Отвернувшись, чтобы снять пальто, Александр буркнул: «Пошли в загс».

Юные Саша и Наташа

Юные Саша и Наташа

Дачные романы

Однажды 16-летняя Наташа спросила у мамы, как распознать настоящую любовь. И мама ответила:

– Если увидишь его в кальсонах и не разлюбишь, значит, любовь настоящая.

«До сих пор не знаю, люблю ли своего мужа? – иронизировала потом Наташа. – Кальсон-то у него не оказалось».

...Шура в детстве очень любил молоко. А у Белоусовых на даче была корова. Вот он и ходил к ним каждый день.

Когда семья Белоусовых – Семеновых вернулась из эвакуации, на даче в Новом Иерусалиме не оказалось ничего, даже Наташиных кукол: все разграбили немцы. Наташа в эвакуации болела брюшным тифом, и у нее открылся туберкулез, поэтому на семейном совете решили купить корову. Бабушка написала «всероссийскому старосте» Михаилу Ивановичу Калинину и попросила разрешения приобрести корову. Калинин разрешение дал – в правительстве знали их семью. Наташин дед, академик Владимир Николаевич Семенов, до войны был главным архитектором Москвы.

То лето 1951 года было каким-то особенным. Ребят в Новом Иерусалиме собралось много как никогда. В дачном поселке НИЛ (наука, искусство, литература) жила творческая интеллигенция. Супруги Ширвиндт с сыном Шурой впервые гостили у художественного чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева. У того было две дочери – Наташа и Маша. Ребята чаще всего собирались на их веранде.

Наташа увидела Шуру в любительском спектакле «Без вины виноватые» Островского. Исполнителю главной роли было 14, а героине – 12. «Вот бы подружиться с этим красивым мальчиком», – подумала Наташа.

К концу лета компания разбилась на парочки. Неожиданно в поселке появился новичок, сын актера Михаила Степановича Державина Миша. В стильных шортиках, он был хорош собой, а главное, умел кричать по-тарзаньи. Тогда только что прошел в кинотеатрах нашумевший фильм «Тарзан». Все девчонки сразу страшно в Мишу влюбились, но его увезли в Москву.

Осенью, в Натальин день, 8 сентября, ребята собрались у Наташи Белоусовой. Наташ в компании было аж восемь. Шура пришел с подарками: девочкам подарил керамические чашечки, а Наташе – фарфоровую с блюдечком.

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова играли в семейном театре задолго до свадьбы

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова играли в семейном театре задолго до свадьбы

«Бесприданница»

Накануне свадьбы Наташа сказала маме: «Я пойду к Шуре и останусь там ночевать?» Родители и бабушка с дедушкой долго совещались, но все-таки разрешили. Захватив полотенце и ночную сорочку, Наташа пошла к Ширвиндтам. Те жили в арбатском переулке в коммунальной квартире, где было еще восемнадцать соседей. Выведя Наташу на кухню и показывая им сорочку и полотенце, Александр сострил: «Взял себе жену, а вот и все ее приданое».

До 21 года невеста-«бесприданница» жила в Москве, в пятикомнатной квартире трехэтажного особняка, который был построен по проекту деда. Мама Светлана Владимировна выросла в Лондоне. Наташина бабушка, по происхождению дворянка, вынуждена была эмигрировать, когда царское правительство запретило ей проживать в обеих столицах за участие в подготовке побега из тюрьмы анархиста Петра Кропоткина.

Как только случилась Февральская революция, Алевтина Михайловна с мужем и детьми вернулась в Россию. Она всю жизнь верила Сталину. Дед же ни в Бога, ни в Сталина не верил, оставался беспартийным.

Редкий вечер у Белоусовых не бывало гостей. Наташа в дверную щелочку подглядывала из детской, как веселятся взрослые всю ночь. Вот актер МХАТа Иван Кудрявцев вальсирует с мамой. За роль Николеньки в «Днях Турбиных» получил звание народного. Сталин очень любил этот спектакль.

А вот сидит в кресле большеглазая женщина. Это Мария, племянница Инессы Арманд. Она – жена Наташиного дяди.

У окна стоит брат Марии, кинооператор Павел Арманд. Наташа слышала, что, когда ее еще на свете не было, Павел был влюблен в ее маму и даже стрелялся. И под сладкие звуки танго Наташа наконец засыпала.

...После свадьбы молодые поселились у Ширвиндтов – так Александр настоял – и прожили там десять лет. Свадеб было три: у Ширвиндтов, у Белоусовых и в Театре имени Ленинского комсомола, куда после Щукинского училища поступил Александр. Гуляла вся труппа, и были еще друг детства Михаил Державин, друг юности Михаил Козаков, Марк Захаров с женой Ниной.

Александр Ширвиндт с напарником и другом Михаилом Державиным // фото: Виктор Горячев

Александр Ширвиндт с напарником и другом Михаилом Державиным // фото: Виктор Горячев

Фаршированная рыба

– Ты куда? – спрашивал Александр Анатольевич жену, когда будильник в 8 утра начинал верещать.

– На работу.

– Не ходи, оставайся за мой счет. – И падал лицом в подушки.

Наташа работу обожала. Она стала архитектором. Молодые жили весело. Большая компания дачных друзей пополнилась друзьями – архитекторами и актерами. Александр перешел в Театр сатиры, который теперь возглавляет. Наташа ходила на все спектакли мужа, а потом собирались у Андрея Миронова. Им было всем вместе так хорошо, что иногда засиживались до утра и Наташа опаздывала на работу.

Была у них любимая игра «пугануть». Так, раз Миронов с Захаровым «пуганули» Ширвиндта, когда тот уехал на съемки в Харьков. А когда Андрей женился на Ларисе Голубкиной – «пуганули» их. Молодожены со свадьбы уехали на дачу в Красную Пахру. Поздно ночью Ширвиндт с Наташей и Марк Захаров с Ниной нагрянули туда. В окнах было темно. Они стали кричать, стучать, а Александр Анатольевич впрыгнул в открытое окно. После шума, гама и неразберихи, когда выяснилось, что это не воры, а друзья, сели снова праздновать.

Первый фильм «Она вас любит?» принес Александру Ширвиндту известность. У него уже были постоянные поклонницы. Когда родился Миша, они пришли к Ширвиндтам домой и преподнесли Наташе букет роз и серебряные рюмки. И Наташа поняла, что они ее «приняли».

В перестройку архитектурная мастерская, в которой работала Наталья Николаевна, осталась без заказов. Муж сказал однажды в своей ироничной манере: «Возьму тебя на содержание, если научишься делать фаршированную рыбу».

Фаршированная рыба получилась у Натальи Николаевны сразу, и теперь нет равных этому блюду. Вообще-то Александр Анатольевич в еде неприхотлив, но рыбу обожает.

С сыном Михаилом и внуками

С сыном Михаилом и внуками

Любимое число 13

Кризис в их отношениях наступил, когда Мише было десять лет. Ничего никому не сказав, Наташа уехала с сыном в Гагры. Там строился санаторий по ее проекту. Хватившись жены, Александр Анатольевич понял, что она взяла командировку. Но то, что она уехала с Мишей, многое ему объясняло. Через две недели он хотел встретить ее на вокзале, но каким поездом приедет, не знал, поэтому решил встречать все. У Натальи Николаевны было 13-е место в 13-м вагоне, и возвращалась она 13 апреля.

Поезд пришел в 6 утра. Мглистое московское утро встретило ее сыростью. На перроне никого не было. В начале поезда одиноко маячила мужская фигура. Вдруг Миша, вырвав у нее свою руку, побежал и повис на шее у незнакомца. И будто ничего между ними не произошло. Сели в машину, приехали домой, а вечером пошли в Дом актера, а потом у Андрея Миронова засиделись до петухов. С тех пор 13 у Натальи Николаевны любимое число.

Михаил Михайлович Державин считал, что секрет их брака заключается в том, что у Натальи Николаевны необыкновенно тонкое чувство юмора. Юмор юмором, но характер у нее строгий. Как-то раз муж признался, что у него был короткий роман с актрисой в театре. Она об этом ничего не знала. Но если б узнала тогда, ушла бы в тот же день. Для нее немыслимо: как можно все знать и продолжать жить вместе?

Однажды позвонили из музея и попросили у Натальи Николаевны среди прочих семейных реликвий письма Александра Анатольевича. Когда они разлучались, муж писал ей каждый день. Наталья Николаевна достала из чемодана несколько толстых пачек и читала всю ночь. А утром позвонила в музей и сказала, что пока письма останутся в семье.

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова

  • Еще житейские истории, в некоторые из которых очень трудно поверить — по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

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