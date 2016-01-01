Алан Чумак главный маг-целитель СССР

Алан Чумак – это человек-загадка, человек-легенда. Кто-то называет его шарлатаном, а кто-то считает настоящим волшебником. Так или иначе, Алан Чумак был первым человеком, открывшим непросвещенной советской публике подлинные чудеса экстрасенсорики и целительства.

В середине 80-х годов, его имя было известно всему Советскому союзу, однако в какой-то момент признанный мэтр вдруг просто ушел в тень. Так кто же он – Алан Чумак? Отыскать ответ на этот волнующий вопрос, мы попробуем сегодня.

Биография Алана Чумака

Ранние годы

Информация о детстве и отрочестве Алана Чумака достаточно обрывочна и противоречива. Как говорят одни, он рос самым обычным ребенком, даже не помышлявшим о чем-то выходившем за границы традиционного представления об окружающем нас мире. Однако в определенный период времени в СМИ стали появляться совершенно противоположные сообщения, рассказывающие о том, что сверхъестественные способности юного парня стали проявляться еще в глубоком детстве. Так, по одной из легенд, еще в раннем возрасте Алан поразил своего младшего брата точными рассказами про Индию, ее культуру и религию.

Данный факт мог бы показаться самым обычным, если бы не то обстоятельство, что никаких книг, журналов или публикаций про загадочный субконтинент в его доме не было. Да и сама Индия, а также знаменитые Веды, колесо Сансары и прочие атрибуты восточной цивилизации были малоизученны в послевоенной Москве.

По тем же данным, «знанием фактов, которых он никак не мог знать» Алан Чумак поражал людей и после. Так, в частности он мог безошибочно рассказать о тех или иных исторических событиях без какой-либо подготовки. А также представить подробные сведения о судьбе знаменитых личностей, которых никто не знал. Так или иначе, подобные факты не воспринимались в 40-е годы, как какие-то чудеса, а принимались зачастую за самое обычное чудачество. Алан Чумак рос обычным ребенком и даже не помышлял о целительстве и экстрасенсорике.

В школе он учился достаточно плохо, а потому всегда слыл бездельником и разгильдяем. Его переводили из одного класса в другой, из одной школы в другую...

Единственным увлечением его детства был спорт. А потому, кое-как окончив школу, Алан Чумак, не задумываясь, подал документы в престижный Московский институт физкультуры. Тут он получил необходимое образование и стал работать тренером по велоспорту. На данном поприще он достиг определенных успехов. Его однажды с докладом даже собирались отправить на международную конференцию в Минск. Однако поездка сорвалась из-за фактов, представленных в научной работе Аллна Чумака, которые показались компетентной комиссии весьма сомнительными.

Таким образом, уже в 29 лет подающий надежды тренер был вынужден уйти из спорта. Стараясь отыскать новую стезю в жизни, Алан отправился в МГУ и к удивлению многих успешно сдал сложнейшие экзамены на факультет журналистики.

Однако это было только начало. Легко и почти играючи несколько лет спустя Чумак взял новую высоту и поступил на работу в популярную газету «Вечерняя Москва». После этого в карьере бывшего двоечника были издания «Труд» и «Московский комсомолец». Именно здесь во время своей журналистской карьеры он впервые стал интересоваться вопросами экстрасенсорики. Но будущих «коллег по цеху» Чумак воспринимал исключительно как шарлатанов. В какой-то момент он даже стал готовить крупный разоблачающий репортаж на эту тему. Однако чем больше Алан вникал в эту тему, тем четче понимал безграничность возможностей вселенной. В какой-то момент он стал открывать чудесные способности и в самом себе.

Деятельность в качестве экстрасенса, сеансы Алана Чумака

В течение нескольких следующих лет Алан Чумак постигал тонкости своего дара и развивал в себе врожденные способности. В 1989-м он впервые предстал перед широкой аудиторией в рамках массовых оздоровительных сеансов. В этом же году начались его программы по центральному телевидению, которые очень скоро приобрели регулярный характер.

За короткое время Алан Чумак стал известен по всему Советскому союзу. Во время его выступлений и телепередач улицы городов буквально пустели, ведь пропустить заветный сеанс не хотел никто. Люди запасались водой, свечами, мазями, кремами и прочими веществами, которые могли бы «впитать» и «зарядиться» энергией признанного мастера.

В конце 80-х – начале 90-х Алан Владимирович стал одним из самых популярных людей в СССР. Критики и исследователи стали пристальнее относиться к «феномену Чумака», выдвигая одну за другой самые разные версии. Так, академик Э. Кругляков назвал метод экстрасенса лженаучным, подчеркнув, что в настоящее время нет ни одного реального подтверждения целебного эффекта от подобных сеансов. Другие ученые, соотносили «феномен Чумака» с эффектом плацебо.

Сам же Алан Чумак говорил о том, что его дар – это благословение свыше. По словам экстрасенса-целителя, все, что он знает, ему рассказали некие голоса, долгое время звучавшие в его голове.

Дальнейшая карьера Выступления Алана Чумака пропали с телевидения после принятия Минздравом РФ ряда документов, ограничивающих нетрадиционные методы лечения. После этого экстрасенс стал выступать в рамках «живых» сеансов, однако вскоре свернул данную деятельность.

В период с 2007-го по 2009-й свет увидели три книги целителя, в которых он подробно рассказывал об особенностях различных лечебных практик.

В 2008-м году Алан Чумак появился в качестве председателя жюри на нашумевшем телевизионном шоу «Битва Экстрасенсов» (Украина), однако провел на проекте только один сезон. В 2009-м году в новой серии передач советского целителя заменил израильский менталист Ури Геллер.

Личная жизнь

В семейной жизни Алана Чумака все спокойно и тихо. Вот уже почти сорок лет он женат на женщине по имени Людмила. Но это его второй брак. В первом родилась дочь Елена (1967-й год рождения), а от второй жены сын Дмитрий (1984-й год рождения).

Алан Чумак с женой Людмилой

Смерть

10 октября 2017 года журналист Дмитрий Гордон, давний друг Алана, соообщил в Facebook о его смерти на 83-м году жизни. Эту информацию подтвердила жена экстрасенса Людмила. Она не стала афишировать причину смерти: «Ушел из жизни человек – этого достаточно».

Источник: uznayvse.ru

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