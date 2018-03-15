Актёр от Бога, руководитель по любви

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье медиков. Первые годы жизни будущий актёр провёл в коммунальной квартире. Детские воспоминания Олега Табакова очень светлые. Его окружало множество любящих людей: мама, отец, две бабушки, дядя с тётей, сводные брат и сестра.

Биография и личная жизнь Олега Табакова

Однако эта счастливая, безмятежная жизнь закончилась в июне 1941-го. В первые дни войны отец ушёл добровольцем на фронт. В конце 1942 года мама Олега Табакова заболела брюшным тифом и даже после выздоровления долго не могла встать на ноги.

Восьмиклассником Олег Табаков попал в знаменитый на весь Саратов детский театр «Молодая гвардия» под руководством Натальи Иосифовны Сухостав, которую он называет своей крёстной матерью в актёрской профессии. Занятия в детском театре сыграли решающую роль в выборе будущей профессии.

Поступать в театральный институт Олег Табаков решил в столице. Он подал заявления в Школу-студию МХАТ им. Немировича-Данченко и в ГИТИС. Его приняли сразу в оба института, но Табаков отдал предпочтение МХАТу, который считал «вершиной театральной педагогики».

Руководителем курса, на котором учился Олег Табаков, был один из крупнейших театральных педагогов своего времени, народный артист СССР, заведующий кафедрой актёрского мастерства Школы-студии Василий Топорков. Одновременно с Табаковым в Школе-студии МХАТ учились будущие мастера сцены Валентин Гафт, Галина Волчек, Леонид Броневой, Евгений Евстигнеев, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Казаков и другие.

Театр

После Школы-студии молодой актёр был распределён в Московский драматический театр имени Станиславского. Но судьба привела Табакова в новый, созданный Олегом Ефремовым, театр, который позже получил название «Современник».

После ухода Ефремова во МХАТ «Современник» почти на семь лет возглавил Олег Табаков. В декабре 1986 года вышел приказ о создании в Москве трёх новых театров. Среди них был и Театр-студия под руководством Олега Табакова. Так сбылась его заветная мечта о собственном театре, который вскоре окрестили «Табакеркой».

Начало пути «Табакерки» не было безоблачным. Некоторые критики не восприняли всерьёз появление новой студии. Зато в зрительном зале театра на улице Чаплыгина всегда был аншлаг. Первой работой Театра-студии под руководством Олега Табакова стал спектакль «Кресло», поставленный Табаковым по повести Юрия Полякова 1 марта 1987 года.

Табаков много работал за рубежом в качестве преподавателя и режиссёра-постановщика. Российский мэтр поставил более четырёх десятков спектаклей советской, русской и зарубежной классики в театрах Чехии, Финляндии, Германии, Дании, США и Австрии. А на базе Гарвардского университета актёр открыл Летнюю школу имени Станиславского, которую сам и возглавил. С 1986 по 2000 год он – ректор Школы-студии МХАТ, руководитель совместной аспирантской программы Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США).

Помимо кино и работы в театре Олег Табаков появлялся и на телевидении. Именно он стал одним из первых актёров, который участвовал в телевизионных спектаклях, которые транслировались в прямом эфире. На его счету два моноспектакля – «Конёк-горбунок» и «Василий Тёркин».

Самыми известными постановками на телевидении с участием Табакова стали «Эзоп», «Шагреневая кожа», «Печники». Он также приложил руку к созданию телевизионный версии спектакля «Современника» под названием «Двенадцатая ночь».

Фильмы

Уже на третьем курсе МХАТа театральная биография Олега Табакова начинает переплетаться с кинематографом. Дебютной была роль Саши Комелева в фильме «Саша вступает в жизнь» Михаила Швейцера. Она помогла актёру познакомиться с «кухней» кино.

Первых героев Табакова называли «розовскими мальчиками». Школьник по имени Олег Савин, которого сыграл Табаков в ленте «Шумный день» по пьесе «В поисках радости» Виктора Розова, – это воплощение лучших черт в людях хрущёвского времени. Прямота суждений, чистота помыслов, умение отстаивать свою позицию – это всё относится и к Олегу Савину, и к Виктору Булыгину из фильма «Люди на мосту», и к Саше Егорову из «Испытательного срока», и к Серёже из «Чистого неба». Сюда же можно отнести и Николая Ростова из «Войны и мира», и Колю Бабушкина из фильма «Молодо-зелено». Эти картины, безусловно, – лучшие роли актёра в начале кинопути.

На счету Табакова участие более чем в 120 фильмах. Не во всех он играл главную роль, но все его роли – заметные и харизматичные.

В оскароносном фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» (1968) Табаков сыграл Николая Ростова. В картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979) Олег Павлович гениально воплотил в жизнь образ Ильи Ильича. В том же году Табаков засветился в ещё одном легендарном советском фильме «Москва слезам не верит». В «Д’Артаньяне» он очень точно преподнёс зрителю глуповатого короля Людовика.

Ещё один яркий персонаж был воплощён актёром в «Человеке с бульвара Капуцинов», где Табаков буквально слился с образом жадного до денег владельца салуна Гарри Маккью. Его партнёрами по фильму стали Андрей Миронов, Николай Караченцов, Лев Дуров, Леонид Ярмольник.

С его участием вышло на экраны большое количество детских фильмов и киносказок. В «Мэри Поппинс, до свидания» (1983) Табаков перевоплотился в мисс Эндрю, в фильме «После дождичка в четверг» актёр сыграл самого Кощея Бессмертного. После озвучки кота Матроскина в уже ставшем культовым для многих поколений мультфильме «Простоквашино» Табаков просто не мог не озвучить и голливудского кота Гарфилда в одноимённом мультфильме.

Личная жизнь

В начале 1990-х личная жизнь Олега Табакова на долгое время стала топ-темой таблоидов. После 35 лет совместной жизни с первой женой – актрисой Людмилой Крыловой – Табаков ушёл из семьи к актрисе Марине Зудиной. Разница в возрасте между Табаковым и Зудиной, которая годилась актёру в дочери, составляет 30 лет. Дети Табакова, Антон и Александра, поддержали маму и в знак протеста даже ушли из профессии. Со временем наладились отношения с отцом только у Антона Табакова.

Олег Табаков и Марина Зудина расписались в 1995 году после десятилетнего романа. Все факты из своей личной жизни и карьеры и, конечно, свою историю любви Табаков описал в автобиографической книге «Моя настоящая жизнь».

Молодая жена в 1995 году подарила Олегу Павловичу сына Павла, а в 2006 году – дочь Марию.

У актёра остались три внука: Никита, Аня и Полина.

Последние годы

Осенью 2016 года на Сухаревской площади состоялось открытие новой сцены театра Олега Табакова. Новоселье «Табакерки» посетил мэр столицы Сергей Собянин. Он, в частности, поведал, сколь скрупулёзен и въедлив был художественный руководитель театра, который не разрешил упростить проект. Зато театр получился суперсовременным, с продуманным до мелочей оборудованием.

Режиссёр добился возможности компьютеризовать всю технику и декорации. Помимо большой сцены был оборудован зал на 400 мест и дополнительный, малый зал.

В 2017 году «Табакерка» отметила 30-летний юбилей. В первый день весны на новой сцене на Сухаревской состоялся фестиваль под названием «Бенефис тридцатилетних», который собрал всех тех, кто стоял у истоков театра – Олега Табакова, Марину Зудину, Андрея Смолякова, Сергея Беляева и других. В рамках фестиваля состоялись постановки спектаклей «Чайка», «Лицедей», «Год, когда я не родился», «В ожидании варваров».

Кончина

В ноябре 2017 года Олег Табаков был госпитализирован с подозрением на воспаление лёгких. В феврале 2018 года врачи сообщили, что ввиду колоссальных потерь немолодого организма Олег Павлович более не придёт в былую форму, потому ждать его возвращения на сцену не стоит.

12 марта 2018 года стало известно, что Олег Табаков умер в Москве на 83-м году жизни. Он так и не успел выписаться из больницы.

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