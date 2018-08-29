100-летний юбилей разведчика

Именно столько лет исполнилось 27 августа 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, полковнику ФСБ в отставке Моисею Сергеевичу Вишнякову.

77 лет назад, в ноябре 1941 года, Моисей Сергеевич стал героем статьи «Истребительные отряды во вражеском тылу» газеты «Красная звезда». Встреча корреспондента В. Дермана со старшим лейтенантом Вишняковым состоялась сразу после возвращения молодого офицера из-за линии фронта. Тогда отряд под командованием Моисея Сергеевича совершил удачный рейд в тыл противника и с минимальными потерями вернулся. Военный номер «Красной звезды» с фотографией бесстрашного командира «истребителей» Моисей Сергеевич бережно хранит, а при встречах с молодыми людьми каждый раз рассказывает о своих двадцатилетних сибирских бойцах.

В 1956 году М. С. Вишняков возглавил оперативную группу госбезопасности на железнодорожной станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги. В начале 70-х годов Моисей Сергеевич был переведён в Управление КГБ СССР по Иркутской области, где и прослужил на различных должностях до самого выхода на пенсию. Всего у ветерана за плечами 67 лет службы, из них 62 – в органах государственной безопасности.

Моисей Сергеевич родился в деревне Вежки Дубровенского района Витебской области. В 1938 году сам пришел в военкомат и получил направление в Ташкентское пехотное училище им. В. И. Ленина. Службу в действующей армии начал в должности командира взвода 630-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии с дислокацией в городе Барнауле, куда прибыл в феврале 1940 года, а уже через полтора года молодой офицер оказался на фронте.

Своё первое ранение старший лейтенант Вишняков получил в бою за город Ельню в июле 1941, когда шёл в первых рядах атакующих, увлекая за собой подчинённых. Затем – госпиталь и направление в резерв командного состава Северо-Западного фронта.

«После госпиталя меня с Калуги перебросили на Северо-Западный фронт, где представили начальнику штаба генерал-лейтенанту Ватутину Николаю Федоровичу, – рассказывает М. С. Вишняков, – он выяснил все мои данные и сказал, что есть решение штаба фронта создать два диверсионно-истребительных отряда, которые будут действовать в тылу противника для уничтожения немецко-фашистских захватчиков. Вы нам подходите».

Командиром 1-го боевого диверсионно-истребительного отряда при Северо-Западном фронте предстояло стать двадцатитрёхлетнему старшему лейтенанту Моисею Вишнякову. Командование понимало, что задание не только сложное, но и новое, и поэтому в вопросах кадрового формирования отряда положились на уже полученный Вишняковым боевой опыт и интуицию.

Вишняков проехал по множеству госпиталей, по вышедшим из боев подразделениям, с каждым из кандидатов в отряд разговаривал лично. Через отведённые ему командованием 20 суток подразделение из 135 человек было сформировано, его основу составили коммунисты и комсомольцы, преимущественно сибиряки.

«Но я определил для себя главные критерии отбора – добровольность, боевой опыт и страстное желание бить ненавистного врага, – вспоминает Моисей Сергеевич. – Хоть и профессионально подготовленная, но не одухотворённая армия, без чувства ответственности и долга обречена на поражение. Мы потому и победили, что в нас жил дух взаимопомощи, взаимовыручки и взаимного доверия».

Свой первый рейд за линию фронта 97-летний М. С. Вишняков помнит до сих пор. Как будто бы это произошло только вчера. Разведка доложила Ватутину о крупном сосредоточении противника в одном из населённых пунктов, и задача диверсионно-истребительного отряда состояла в их уничтожении до переброски на фронт.

«Линию фронта перешли ночью в том месте, где она не была сплошной. Двигались повзводно, с четырёх сторон в боевом сопровождении бойцов из разведвзвода. Движение за линией фронта это целая наука, и постигать её приходилось зачастую в боевой обстановке. Были случаи, когда гитлеровцы обнаруживали отряд на марше и, приходилось ускоренным темпом под прикрытием одного взвода уходить в лес. Однажды нас обнаружили, когда мы переходили шоссейную дорогу. Тогда спасло то, что враг побоялся нас преследовать, и отряд ушёл сразу на 6–7 километров вглубь леса. Мы тогда на всю жизнь запомнили, что, находясь в тылу противника, нельзя двигаться по дорогам и пересекать их в дневное время. Даже курили, накрывшись плащ-накидками, – вспоминает Моисей Сергеевич, – в основном днём сидели в лесах и болотах, а ночью двигались по точкам, указанным в задании».

«Штурм мы с комиссаром Таракановым запланировали на 4 часа утра. Было ещё темно. Мы дали указание всем нашим бойцам перебинтовать головы медицинскими бинтами, чтобы они различали друг друга в темноте. Командиры взводов ещё раз подтвердили мне, что задание для них понятно, и, как только разведчики сняли часовых, мы атаковали. Разведвзвод под командованием Варенцева Александра Алексеевича захватил штаб, взял пленными трёх офицеров, документацию и ушёл в лес, а мы «зачистили» деревню от оккупантов. Забрасывали дома гранатами, выбегающих фашистов – расстреливали в упор. Как выяснилось потом, по сведениям, содержавшимся в захваченных документах и по показаниям пленных – в этой деревне находились на отдыхе для пополнения действующей армии 450 человек – мы их всех уничтожили. Потеряли 2-х убитыми и 9 ранеными, которых вынесли к своим. Я по рации передал в штаб фронта, что задание выполнено – противник уничтожен. Мне говорят – выходите вот в таком-то направлении. Убитых товарищей мы похоронили на опушке леса, на карте отметили места их захоронений. За 4 дня отхода к своим мы прошли около 70 километров, и вернулись достойно.

За успешное выполнение боевого задания старший лейтенант М. С. Вишняков, в 1941 году был награждён орденом «Боевого красного знамени», который до сих пор носит на своей груди.

У Моисея Сергеевича многочисленная и дружная семья. У него два сына и дочь, 7 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука.

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