В 2019 году KAMA TYRES планирует увеличить производство на 13% – до 14,6 млн шин

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По итогам 2018 года шинный комплекс реализовал 4,2 млн шин для экспортных поставок. Из этого объёма в страны ближнего зарубежья поставили 3,1 млн шт. (73%), в страны дальнего зарубежья – 1,1 млн шт. (27%). Бразилия, Танзания, Абхазия стали новыми освоенными рынками сбыта. По сравнению с 2017 годом доля экспортных поставок в общем объёме реализации увеличилась до 31% – на 6 порядковых пунктов.
С момента основания Торгового дома «Кама» в 1999 году – предприятия шинного комплекса – началось укрепление позиций и увеличение доли присутствия KAMA TYRES на мировом рынке. За 20 лет компания нарастила объём продаж за пределы России с 4% до 31%. Показатель реализации увеличился на 87%. По итогам 2018 года география экспортных поставок насчитывает 33 страны дальнего зарубежья, 13 стран ближнего зарубежья – всего 46 стран мира.
«В год своего 46-летия KAMA TYRES продолжит активную экспортную политику – расширять географию присутствия на мировых рынках. В прошлом году мы начали поставки продукции в Латинскую Америку, ведутся переговоры о сотрудничестве со странами Северной Америки, Францией, Испанией, Скандинавией и Индией. В 2019 году мы также планируем увеличить долю экспорта при росте общего объема реализации», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
29 апреля 2019 года шинный комплекс KAMA TYRES отметил своё 46-летие. Первая камера 6,15-13 УК-13 для автомобиля «Жигули» была выпущена в этот день в 1973 году.
Сегодня шинный комплекс KAMA TYRES объединяет более 10 современных предприятий, которые занимаются научными исследованиями и разработками, производством и реализацией продукции, сервисным обслуживанием и оказанием услуг по восстановлению шин для увеличения цикла их эксплуатации.
По итогам 2018 года предприятия шинного комплекса KAMA TYRES произвели более 14,6 млн шин. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 14%. Также удалось поставить рекорд: российским и иностранным покупателям (юридическим лицам) было продано 13,6 млн шин. По сравнению с 2017 годом положительная динамика составила порядка 5%. На 2019 год перед шинным комплексом стоит задача увеличить производство на 13% – до 14,6 млн шин.
Весь ассортимент шинного комплекса KAMA TYRES насчитывает порядка 400 товарных позиций. Потребителям представлены легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO и Viatti.
- KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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