Умные технологии облегчают человеку жизнь. И смерть...

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В наше время при помощи интернета или смартфона можно получить не только информацию, но также приобрести практически любые товары и услуги, тем самым существенно упрощая жизнь, экономя при этом свое время и деньги. Заказ такси, оплата счетов, получение государственных услуг – интернет и мобильные приложения охватывают все больше сфер жизни. Совсем скоро к ним добавится еще одна услуга – организация похорон с помощью приложения Umer.
До недавних пор сфера похоронного бизнеса стояла несколько в стороне от интернет-технологий, не было даже речи о какой-либо автоматизации этих услуг. Однако скоро впервые в России будет запущено мобильное приложение, с помощью которого можно организовать похороны. В случае утраты близкого человека (не дай Бог, конечно!) не нужно будет ехать в похоронные бюро, которые обычно навязываются людям всякими «участливыми» знакомыми. Воспользовавшись сервисом Umer, можно не выходя из дома со своего смартфона (планируется также запуск и компьютерной версии) выбрать один из вариантов – захоронение или кремация, купить гроб, памятник, оградку и прочие ритуальные услуги.
Это позволит избежать нежелательного общения с сотрудниками похоронных контор и любого давления с их стороны при выборе услуг, а также сэкономить, выбирая лучшие предложения из нескольких вариантов. На сервисе также будут содержаться подсказки, какие документы понадобятся для организации похорон, о вариантах захоронения, свободных местах на кладбище и так далее. По словам разработчика приложения Дмитрия Геранина, сначала сервис начнет действовать в столице (через пару месяцев), но в перспективе он появится и в регионах России.
Кроме того, новый похоронный сервис поможет избежать контактов с различными мошенниками, которых, увы, достаточно много в этой сфере. Ведь уже всем известно, что информацию о смерти человека продают за немалые деньги сами медицинские работники, констатирующие смерть, либо сотрудники правоохранительных органов, составляющие протокол по факту смерти. А их «знакомые» ритуальные службы наживаются на человеческом горе, ведь чтобы покрыть свои расходы за покупку информации об умершем человеке, они возьмут за свои услуги намного больше денег. Конечно, слишком экономить на похоронах в нашей стране не принято, но не потратить лишних денег поможет элементарное знание своих прав, например, отказ от ненужных услуг, которые навязываются моргами и ритуальными службами. А некоторые недобросовестные организации взимают деньги даже за бесплатные, гарантированные государством, услуги, пользуясь моментом, когда человек в горе не способен адекватно оценивать ситуацию. Разумеется, приложение Umer не поможет пережить утрату близкого человека, но облегчить тяжкие заботы по организации похорон поможет точно...
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