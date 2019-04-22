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На форуме «ЭТО ТО,СЭР!» KAMA TYRES рассказал о направлениях развития шинного комплекса
|ИА БайкалИнформ
|22 Апреля 2019 г.
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Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в работе Международного инвестиционного форума «ЭТО ТО,СЭР!». Мероприятие организовали Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ. KAMA TYRES поучаствовал в тематической секции в рамках деловой программы форума. Кроме того делегаты «ЭТО ТО,СЭР!» посетили одного из предприятий шинного комплекса.
Посетители форума познакомились с деятельностью предприятий шинного комплекса KAMA TYRES на интерактивной выставке. Также участники форума посетили ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». На предприятии гостям рассказали о направлениях развития шинного комплекса, ассортименте выпускаемой продукции, продемонстрировали работу зарубежного оборудования последнего поколения и этапы производства цельнометаллокордных шин KAMA и KAMA PRO.
Одна из четырёх секций, работавших на площадках форума «ЭТО ТО,СЭР!», была посвящена возможностям сотрудничества с ПАО «Татнефть» и шинным комплексом KAMA TYRES по реализации инвестиционных проектов и поставке продукции.
«В форуме принял участие широкий круг представителей бизнес-сообщества как из России, так и других стран – было интересно узнать больше об опыте работы коллег из других отраслей, а также поделиться своими успешными кейсами. В рамках деловой программы мы рассказали о направлениях развития KAMA TYRES, инвестиционных проектах, трендах и актуальных вопросах шинной отрасли», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
В работе Международного инвестиционного форума «ЭТО ТО,СЭР!» приняли участие предприниматели, руководители крупнейших предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, иностранные делегации. Более 1 000 делегатов из Австрии, КНР, Турции и других стран, представители субъектов Российской Федерации и Республики Татарстан, полномочные представители РТ за рубежом участвовали в работе площадок.
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